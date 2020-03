Martin Liby Troein: Vi har inte råd att låta globaliseringen bli ett offer för pandemin

Vi behöver en diskussion om hur den internationella ekonomin ska öppnas upp igen, tycker Magdalena Andersson (S). Hon är särskilt bekymrad över de handelshinder som rests mellan EU-länder sedan coronaviruset började spridas i unionen.

Det brådskar, säger finansministern (DN 30/3). I det har hon helt rätt, och det gäller inte bara för Europa.

Pandemin har utvecklats till ett hot mot globaliseringen. Leverantörskedjor har brutits upp. Det beror dels på att en del länder infört exportrestriktioner, dels på att fabriker tvingats slå igen när arbetarna stannar hemma, och därmed inte har något att leverera.

Det skapar problem nu, eftersom medicinsk materiel och utrustning inte kommer fram. Och det innebär enorma ekonomiska risker på sikt.

1 000 miljarder dollar. I början på året var det så stort USA:s budgetunderskott för 2020 förväntades bli. 5 procent av bnp.

Förra veckan klubbades ekonomiska stödåtgärder som kostar 2 000 miljarder dollar. Underskottet växer till 15 procent av bnp. Det talas redan om ytterligare ett krispaket, minst lika dyrt. I så fall blir siffrorna ännu rödare: minus 25 procent, kanske.

Då tar vi inte ens hänsyn till att ekonomin kommer att krympa ordentligt.

När finanskrisen slog som hårdast mot den amerikanska statskassan var underskottet knappt 10 procent av bnp.

Också i Europa drivs enorma krispaket igenom.

Det är nödvändigt. Viruset och den sociala distansering som krävs för att bekämpa det innebär att vi nu varken kan konsumera eller producera som vi brukar. Företag förlorar sina intäkter, människor sina jobb. Staten måste hålla ekonomin under armarna.

Att underskotten och skuldsättningen är nödvändig innebär dock inte att vi kan strunta i frågan: Hur ska det här betalas? En lång period av åtstramningspolitik så snart covid-19 har tuktats? Ekonomiska stålbad av grekiska proportioner?

Det betyder i så fall att vi endast skjuter konkurser och massarbetslöshet framför oss – några månader, kanske något år.

Nej, det blir centralbankerna som får ta notan. Det gör de i praktiken redan. Gränsen mellan finans- och penningpolitik har under de senaste veckorna suddats ut, noterar ekonomikommentatorn Merryn Somerset Webb i Financial Times. Såväl Europeiska centralbanken (ECB) som amerikanska Fed tuggar i sig obegränsade mängder statsobligationer.

Sedelpressen får finansiera underskotten.

För 20 år sedan hade ekonomiska bedömare skakat på huvudet: Det här kommer att ge inflation, ja kanske till och med hyperinflation!

Men decenniet som gått sedan finanskrisen har visat att det går att trycka ut enorma mängder pengar i systemet utan att efterfrågan överträffar utbud och tvingar fram stora prisökningar.

Hur har det blivit så?

Till stor del beror det på globaliseringen. Ökad konkurrens har tvingat fram effektiviseringar, och att produktion förläggs där den är billigast. Priset på kläder, mat, bilar, mediciner – you name it – har pressats. Samtidigt har kapital flyttats till de delar av världsekonomin där de möjliga produktivitetsvinsterna är störst. Migrationen har hjälpt till. I synnerhet den rika världens servicesektor har fått en injektion.

Resultatet är att produktionen av varor och tjänster blivit effektivare. Utbudet i ekonomin har fått sig en skjuts. Den stigande efterfrågan som ett decennium av penningpolitiska stimulanserna inneburit har absorberats.

Förhoppningsvis klarar världsekonomin att sluka även de enorma mängder dollar och euro som kommer att pumpas ut de närmaste åren.

Men i så fall måste gränserna hållas öppna – för varor, kapital och människor. För att pengarna ska hamna där de genererar produktivitetsvinster, för att utbudet ska upprätthållas. Annars kommer det krävas tuffa åtstramningar för att undvika skuldkriser och inflation.

Priset blir högt om vi låter pandemin ta kol på globaliseringen.