Martin Liby Troein: Vi måste uthärda den demokratiska lågkonjunkturen

Vårvintern 1990 publicerades det första numret av Journal of Democracy. Syftet var att analysera den våg av demokratiseringar som sköljde över världen. Den hade tagit fart ett tiotal år tidigare, i och med att Sydeuropas diktaturer föll, och sedan svept med sig Latinamerika. Under 90-talet sköljde vågen vidare över det sönderfallande Sovjetimperiet och delar av Afrika. I tidskriften diskuterade forskare hur och varför den uppstått.

Nuförtiden är det andra frågeställningar som står på agendan, noterar Francis Fukuyama i en av essäerna i det januarinummer som markerar tidskriftens 30-årsjubileum. Den amerikanske statsvetaren – mest känd för tesen om ”historiens slut”, som han lanserade i samband med just kommunismens sammanbrott i slutet av 80-talet – konstaterar att fokus nu i stället ligger på hur och varför demokratin försvagas jorden runt.

Redan för fem år sedan drog Stanfordprofessorn Larry Diamond slutsatsen att vi befinner oss i en ”demokratisk recession”, med hänvisning till forskningsinstitutet Freedom House ofta citerade frihetsindex. Demokratin hade försvagats varje år sedan 2006. De senaste åren har lågkonjunkturen bitit sig fast och fördjupats, slår Diamond fast i en ny essä i januarinumret.

Det började med att ett antal relativt nya demokratier under 00-talets första halva förvandlades till vad statsvetarna Steven Levitsky och Lucan Way kallar ”competitive authoritarian regimes”. ”Starka män” – en Putin, Erdogan eller Chávez – vann makten via valurnorna, för att därefter ge sig på mediernas frihet, domstolarna oberoende och parlamentets möjlighet att agera motvikt. Medborgarna fick fortfarande rösta med jämna mellanrum, men någon rättvis spelplan handlade det inte längre om.

Det fortsatte med att valen på en del platser – som i Venezuela – helt förlorade sin betydelse. Och att regimer som till att börja med var auktoritära gick i en mer totalitär riktning, som den kinesiska efter att Xi Jinping tog över.

Särskilt iögonfallande är utvecklingen i Ungern – argumenterar såväl Yasha Mounk som Levitsky och Way i sina bidrag till jubileumsnumret. Inte för att den auktoritära utvecklingen där har gått längst, utan för att det ungerska folkstyret borde ha levt säkert. Aldrig tidigare har ett så rikt land upphört att vara en fullvärdig demokrati, slår Mounk fast. Ett EU-medlemskap betraktades tidigare som en garanti för en livskraftig demokrati, understryker Levitsky och Way.

Till och med i västs äldsta och mest stabila folkstyren tar sig ”starka män” fram mot – och i Donald Trumps fall hela vägen till – makten. De går inte fram lika snabbt som Erdogan eller Chávez, men de använder samma strategier och retorik: makten ska samlas hos ledaren, för att försvara folket mot den korrupta eliten.

Vi befinner oss i en demokratisk lågkonjunktur, men än så länge når det i alla fall inte nivån fullskalig depression. De två första vågorna av demokratiseringar tog slut på 1920- respektive 1950-talet. De följdes av ordentliga motgångar: Under mellankrigstiden tog fascismen och kommunismen död på folkstyret i flera länder, på 1960- och 70-talet gjorde en rad militärkupper det.

Huruvida det stannar vid en recession den här gången, svarar inte essäerna i Journal of Democracy på. Men forskarnas diagnos av dagens tillstånd möjliggör en förutsägelse.

Det finns framför allt två skäl till att det skulle bli värre. För det första understryker i princip alla skribenter hur farligt det är att aktörer som föraktar den maktdelning som präglar moderna demokratier lyckas mobilisera betydande stöd även i Europa och Nordamerika. De kullkastar kanske inte den liberala demokratin. Men de underminerar den, underblåser polarisering, och kan därmed bereda marken för någon som kommer senare.

För det andra är det internationella klimatet mindre gynnsamt för demokratier än på länge. Såväl Diamond som Levitsky och Way pekar på Moskvas och Pekings agerande. Det handlar både om att sprida fejknyheter i amerikanska och europeiska valkampanjer och att hålla despoter som Nicolás Maduro och Bashar al-Assad under armarna.

Till det kan läggas den begynnande geopolitiska kampen mellan USA och Kina. Ett viktigt skäl till militärkupperna på 1960- och 70-talet var att USA tittade bort, eller till och med gav dem grönt ljus, av rädsla för att länderna annars skulle få Sovjetvänliga regeringar. Det är inte svårt att föreställa sig att Washington kommer att blunda för Rodrigo Dutertes auktoritära metoder på Filippinerna, eller Narendra Modis i Indien, så länge länderna väljer Washington framför Peking.

Samtidigt har liberala demokratier en inneboende motståndskraft. Det är rätt talande att de numera sällan ersätts av enpartidiktatur eller militärjuntor, utan av ”starka män” som söker sin legitimitet hos ”folket” mot löften om att göra slut på ”korruptionen”. Och som även när de ser till att valen inte längre är helt rättvisa och undergräver rättsstatens oberoende, ändå har svårt att avskaffa dem helt.

Idén att det är medborgarnas rätt att välja och välja bort sina ledare – och att vi alla ska vara lika inför lagen – sitter djupt i breda folklager. Det gäller i synnerhet i de äldsta och mest väletablerade demokratierna.

Geopolitiken och demokratins inneboende kraft är två tunga faktorer som drar i olika riktning. När det är dags för Journal of Democracy att fira 40 år misstänker jag därför att forskarna kommer att konstatera att någon ny våg av demokratiseringar inte kan skönjas, lågkonjunkturen fortsätter. Men också att en demokratisk depression inte har blivit av.

I Västeuropa och Nordamerika står demokratin rätt stadigt. I stormaktskampens gränsland lever däremot friheten farligt.