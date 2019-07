Mattias Svensson: Moderniteten har ett ursprung men den saknar nationell tillhörighet

I det krigiska men skapande 1500-talet föds moderniteten, enligt historikern Stephen Davies nyutkomna bok ”The wealth explosion – the nature and origins of modernity”.

Vår moderna tillvaro präglad av växande befolkning, urbanisering och framför allt ett växande välstånd är enligt Davies en oavsedd och oväntad konsekvens av handlingar i helt andra syften. Till skillnad från andra områden vid samma tid lyckas inte en framgångsrik krigsherre besegra sina fiender och skapa ett imperium. I Europa fortsatte konflikterna och därmed innovationer som först inte syftade till annat än att döda och härska.

Med tiden bröt sig innovationerna loss från kriget och kom att tjäna civila syften, som att öka gemene mans ekonomiska välstånd.

Historikern Davies bok är förvisso avsedd att sammanfatta och han tipsar generöst om vidareläsning i andras verk, också sådana som har helt andra tolkningar och uppfattningar än hans egen. Själv är han samtidigt tydlig med att den moderna tillvaro som tog sin början i Västeuropa och sedan spridits över världen har varit en välsignelse för människan.

Individualismen betydde inte självupptagenhet, utan har tvärtom utvecklats ihop med ökad sympati för andra

Ta en sådan sak som livet självt. Före det moderna samhället sågs inte individers liv som självändamål och materiell välfärd och själslig utveckling som meningen med tillvaron – den låg i sådant som tro, tillhörighet och livet efter detta, och förstås äran på slagfältet. Individualismen betydde inte självupptagenhet, utan har tvärtom utvecklats ihop med ökad sympati för andra, universella rättigheter för alla människor och ökad hänsyn till djur och natur.

En annan aspekt av moderniteten som skiljer denna tillvaro från tidigare är enligt Davies en rationell kunskapssyn som bland annat förmår att se enskildheterna i tillvaron som fascinerande små detaljer att utforska, som inte behöver passa in i en förklaring av hela tillvaron. En växande kunskapsmassa blev möjlig, där intellektuella tidigare pendlat häftigt mellan tvärsäkerhet eller tvivel på allt. På detta följde systematiska innovationer när teori och praktiska experiment kunde paras ihop.

En illustration av det skifte Davies beskriver finns i Niklas Rådströms roman ”En Marialegend”. Författaren gör fiktion av 1500-talskonstnären och Lucas Cranach, en romantiker med modernitetens sympati för livet illustrerad bland annat i känsla för affärer och en nyfikenhet på tillvarons knappt synbara detaljer.

I en scen tussas Cranach ihop med kejsaren Karl V, en av de härskare som försökte men misslyckades att lägga Europa under sig. Karl V beskriver med cynisk realism kriget ur 1500-talshärskarens perspektiv: ”Tror han kanske inte att kriget bärs av vår förmåga att skapa? ... Kriget är människans mäktigaste skapelse, det är det viktigaste för en regent att förstå.”

Modernitetens universella karaktär gör den lämplig för alla samhällen och alla människor, vilket också bevisats med globalisering och den liberala demokratins spridning.

Karl V hade rätt men fick fel, hans medeltida metoder kom i slutänden att gynna Cranachs moderna motiv. Krigsherrarna är därför inte längre våra härskare. Den moderna makthavaren behöver på ett helt annat sätt bekymra sig om folkets välfärd och andra hänsyn, särskilt i liberala demokratier.

En av Davies tänkvärda slutsatser är att modernitetens genombrott inte beror på något unikt västerländskt arv. Att det kommer här och inte exempelvis i Kina, där det var som närmast under Songdynastin (960–1279), beror i stor utsträckning på tillfälligheter. Och i vilket fall som helst innebär moderniteten med dess uthålliga ekonomiska tillväxt, växande befolkning, urbanisering och förändrade sätt att tänka, veta och värdera ett radikalt brott med alla historiska samhällen, också det västerländska arvet.

Modernitetens universella karaktär gör den lämplig för alla samhällen och alla människor, vilket också bevisats med globalisering och den liberala demokratins spridning.

Samtidigt är moderniteten på intet sätt vårt ofrånkomliga öde. En stark antimodernism har varit en ständig följeslagare, och bekvämlighet och feltänkta planer riskerar ständigt att suga musten ur dynamiken som driver oss att förbättra. Davies korta bok är en både lärorik och tänkvärd påminnelse från historien om värdet av att blicka framåt med förundran, omtanke och nyfikenhet.