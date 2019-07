Mattias Svensson: Säg ja till surrogatmödraskap

Fler barn borde födas till denna värld som efterlängtade och älskade av sina föräldrar. Att tillåta surrogatmödraskap – eller värdmödraskap som anhängarna hellre säger – öppnar en möjlighet också för exempelvis manliga homosexuella par och för kvinnor med skadad livmoder att få uppleva föräldraskapets lycka. Sådana barn kommer inte oplanerat till världen, utan är som regel oerhört efterlängtade och välkomna.

Att Moderaterna driver kampanj för att under reglerade former tillåta kvinnor som så önskar att bära andras barn, sannolikt med tanke på veckans Pride-festival, är vältajmat och välkommet. Det var inte i går partiet gjorde utspel i en ny frihetsfråga.

Några har starka etiska reservationer mot surrogatmödraskap, eller skulle av andra skäl aldrig tänka sig att genomgå en graviditet för att föda ett barn åt andra. Det är helt i sin ordning.

De uppfattningarna respekteras dock till fullo även om surrogatmödraskap blir lagligt. Den som inte vill föda barn åt andra har all rätt i världen att låta bli. Däremot finns ingen anledning att låta denna stundtals högljudda och självrättfärdiga opinion hindra de kvinnor som vill från att föda barn åt andra under lagreglerade former.

Självklart finns svåra avvägningar och tragiska fall där graviditeter gått fel eller människor ångrat sig sent i processen. Tyvärr landade Eva Wendel Rosbergs utredning (SOU 2016:11) av bland annat detta skäl i en extremt avvisande hållning till alla slags surrogatmödraskap. Detta trots att utredningen i sitt underlag konstaterade att verksamheten finns och fungerar i länder som USA och Storbritannien.

Här finns all anledning att tänka om. Andra länders erfarenhet ger goda möjligheter att undvika misstag när svensk lagstiftning tas fram.