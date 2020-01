Mattias Svensson: Skydda den akademiska friheten, värna genusforskningen

Väktare vid öppna universitetsföreläsningar, låsta dörrar vid institutioner, hot mot enskilda forskare; det är sedan några år den nya verkligheten för genusvetenskapliga akademiska institutioner. Som konstaterades i Aktuellt (19/1) innebär detta bland annat att forskare från detta fält drar sig för att framträda under eget namn i den offentliga debatten.

Genusvetenskapen mår som andra akademiska discipliner bra av att genomlysas och kritiseras, också hårt. Kritik behöver inte vara högkvalitativ – samhällsdebatten har utrymme för raljans, hån och generaliseringar. Och om man ogillar kritiken går den alltid att bemöta i sak. I mitt tycke finns exempelvis från högerhåll ett slentrianmässigt avfärdande av alla slags genusperspektiv.

Med hjälp av detta perspektiv formulerade trots allt Yvonne Hirdman sin moderna klassiker ”Att lägga livet till rätta” om Sverige som ett paternalistiskt reglerande storebrorssamhälle i maktutredningen vid 1980-talets slut.

I frågor om statens reglering av det personliga och nära finns ofta de vassaste kritikerna bland dem som arbetar utifrån ett akademiskt genusperspektiv. Inger Knobblocks ”Systemets långa arm” påvisar diskrimineringen under motbokssystemet. Maria Abrahamsons och Karin Heimdahls genomgång i antologin ”Samhället, alkoholen och drogerna” från 2012 avslöjar alkosexismen i modern tid, att kvinnors drickande faktiskt problematiseras på ett sätt som mäns drickande inte gör.

Genusperspektiv blir kvävande först om någon försöker trycka in allt i denna enda förklaringsmodell, eller om den alltid påbjuds. Vilket kan sägas om all samhällsvetenskap. Även om nationalekonomin inte förklarar allt – särskilt inte när den bara använder den neoklassiska modellen – så skulle få av detta skäl avfärda all nationalekonomi.

Mobiliseringen mot just genusvetenskap pågår inom alternativhögern, och är uttalad politik i Ungern.

Gällande genusperspektiv har det inte stannat vid frän kritik. För närvarande pågår en rättegång mot en man aktiv i Nationella motståndsrörelsen (NMR) som skickat nazistisk och rasistisk propaganda och hot till profilerade kvinnor i debatten. Att de frekventa angreppen mot akademiska institutioner kommer från liknande miljöer är ingen vild gissning. Mobiliseringen mot just genusvetenskap pågår inom alternativhögern, och är uttalad politik i Ungern.

Vad genusvetenskapen vid svenska universitet utsätts för är ett av de allvarligaste hoten mot den akademiska friheten i vårt land. En påminnelse om att det inte nödvändigtvis är de som bullrar högst om att de blivit ”tystade” som är mest utsatta. Ett värre problem är de som genomgående angrips och hotas – och som därför drar sig undan offentligheten.