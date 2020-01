Mattias Svensson: Socialdemokraterna har aldrig varit så glada som när de var liberala

Det konsultativa statsrådet Gunnar Danielson är oförtjänt bortglömd i den socialdemokratiska historieskrivningen. Han gjorde entré i politiken något år efter andra världskrigets slut och kom att ge röst åt alla de svenskar som var trötta på krigstidens ransoneringar och bestämmelser.

Samhället var lamslaget och ingen fick göra någonting utan myndigheternas tillstånd. Kommuner kunde inte ens bygga om sina egna krogar i väntan på byggnadstillstånd.

”Förbud och restriktioner skapar irritationsmoment i hyggliga människors dagliga liv och minskar trivseln i samhället. Tiden är mogen för en grundlig utgallring av Förbudssverige”, dundrade Danielson. Och tillade att även affärslivet kringgärdades av ”ett helt nät av bestämmelser som hindrade och irriterade medborgarna i deras handel och vandel och väckte utlänningarnas förvåning”.

När han fick en plats i Tage Erlanders regering som konsultativt statsråd titulerade Danielson sig som ”anti-krångelminister” och lät cirkulera ett internt pm angående Krångel-Sverige. Då hade han redan hastigt och lustigt hamnat som ordförande för den alkoholpolitiska utredning som kom att avskaffa det svenska motbokssystemet, ”den svenska byråkratins största och vackrast blommande träd”.

Danielsons offensiv för individens värdighet och frihet att kunna verka och bedriva affärer utan detaljkontroller och tillstånd var vid tiden oerhört betydelsefull. Starka krafter inom socialdemokratin ville vid andra världskrigets slut socialisera strategiska delar av näringslivet. Det var bärande tankar i Socialdemokraternas efterkrigsprogram, där bland annat Gunnar Myrdal och LO-ekonomen Rudolf Meidner argumenterade för att man i detta syfte borde ”bejaka regleringssamhället”.

Förbud och restriktioner skapar irritationsmoment i hyggliga människors dagliga liv, dundrade Danielson.

Tvärtemot Myrdals förutsägelser om en djup kris när staten inte höll uppe efterfrågan via militären tog dock ekonomin fart efter krigets slut. När produktion för civilt behov steg ville folk inte längre underkastas ransoneringar och tillståndskrav. Dessutom formulerades en ideologisk kritik av socialiseringsplanerna. Ekonomen Friedrich Hayeks ”Vägen till träldom” från 1944 var ett första steg mot att återuppliva den klassiskt liberala tanketradition som varit i det närmaste utplånad bland intellektuella under 1900-talets första halva.

På denna grund formulerades en vass borgerlig kritik mot socialiseringsplanerna i Sverige. Det gjorde att valet 1948 blev påfallande jämnt. Det var därför krafter som Danielson plockades in i den socialdemokratiska regeringen, medan planerna på socialisering av näringslivet arkiverades.

Sensmoralen i denna lilla återblick är att svensk partipolitik förvisso inte varit liberal så att det stör, men de liberala inslag vi ändå sett under efterkrigstiden har lika ofta haft sina företrädare i Socialdemokraterna som inom borgerligheten. Den senaste perioden för omfattande ekonomisk liberalisering, under 1980- och 1990-talet, inleddes och avslutades under socialdemokratiska regeringar.

Mer än en socialdemokratisk jordbruksminister hade stupat i kampen mot alliansen av jordbruksintressen och borgerliga partier.

Finansministern som inledde denna era, Kjell-Olof Feldt, försökte bland annat liberalisera den svenska jordbrukspolitiken – ”den svenska motsvarigheten till Plankommissionen i Moskva” – och anmärkte syrligt i boken ”Alla dessa dagar”: ”Mer än en socialdemokratisk jordbruksminister hade stupat i kampen mot alliansen av jordbruksintressen och borgerliga partier. Det var inte bara Centern som slog vakt om jordbruksregleringen i alla dess avarter. Också Moderaterna och Folkpartiet förlorade tron på marknadsekonomins välsignelser så snart en åkerlapp dök upp i deras synfält.”

En ofta upprepad kritik mot det så kallade januariavtalet har gått ut på att just dess liberala inslag – ett visst inslag av marknadshyror vid nybyggen, ändrade arbetsmarknadsregler, avskaffad värnskatt – skulle vara särdeles väsensfrämmande för socialdemokratin.

Det är ett historielöst perspektiv. Socialdemokratin har varit väl så kapabel som borgerligheten att genomföra liberala reformer. I den mån Socialdemokraterna av i dag har förlorat denna kapacitet, så är problemet att partiet krympt i både tanke och ambitioner.