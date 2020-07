Mattias Svensson: Utan nyfikenhet på världen och varandra blir tillvaron hotfull och statisk

Hur fungerar det där egentligen? Jag funderar ibland på hur avgörande den frågan är för ett fritt och tolerant samhälle. Att det i mötet, inte minst med människor som lever annorlunda liv eller gör andra val än vi själva, finns en nyfikenhet att i alla fall fråga sig hur andra hittar sina lösningar.

Om slutsatsen är given på förhand är det bara alltför lätt att landa i fördömande av allt som inte är invant, bekvämt och som det brukar vara. Nyfikenheten kan åtminstone öppna dörren för andra slutsatser, och därmed öka tillit och tolerans.

Dessutom gör nyfikenhet tillvaron roligare. Ofta finns det mycket att lära och egna föreställningar att ompröva. För några år sedan gjorde jag ett reportage om hemskolning (Neo nr 4/2011) som gav en insikt om att fastän jag tyckte att det verkade instängt och skrämmande, så var det tvärtom för de familjer jag träffade med hemskolade barn. Det är fortfarande inget jag skulle välja för mina barn, men min nyfikenhet gav nya perspektiv och större förståelse.

Samma sak med religionsutövning som för mig mest verkat vara självvald masochism (vilket man förstås får ägna sig åt om man går i gång på det). När jag intervjuade katoliken Edward Blom om fastan inför påsk fick jag upp ögonen för värdet i att tillfälligt avstå från enkla njutningar för att låta annat hamna i förgrunden, och dessutom öka njutningen när fastan är över. Det har jag sedermera testat själv, så ateist jag är.

Allt handlar inte om tolerans och bejakande, utan om att pröva sina slutsatser. Vi behöver nyfikenhet även på omoralen och ondskan, de är trots allt fascinerande studieobjekt och kunskapen kan användas för att bekämpa de värsta avarterna. Att beskriva dem väl ger i sig avskräckande exempel.

Nyfikenheten har intressant nog inte alltid funnits med oss. Eller rättare sagt, det är en relativt sentida föreställning att nyfikenhet bidrar med något gott och viktigt. Vetenskapsskribenten Philip Ball har i boken ”Curiosity: how science became interested in everything” gått igenom hur nyfikenheten gick från att vara distraktion från vetandet under antiken, via omoralisk avledning från den sanna tron under medeltiden, till moderna tiders dygd och stundtals besatthet.

Det är en rätt komisk berättelse om när tillvaron i dess alla beståndsdelar blev intressant, med medlemmar i den brittiska vetenskapsakademin Royal Society som i sin vetgirighet uppsökte offentliga urinoarer för att kunna analysera och beskriva våra kroppsvätskor. Detta utforskande har förstås drivits också av fåfänga, närighet och andra mindre smickrande mänskliga motiv, men har ändå på det hela taget lett till mycket gott.

Efter initiala fördömanden var det största hotet mot de nyfikna vetenskapsmännen att deras aktiviteter väckte löje och hån. Jordnära människor såg inte den praktiska nyttan med allt de höll på med, vilket är ironiskt med tanke på den enorma praktiska nytta vi numera dagligen har av alla vetenskapliga och tekniska framsteg som åstadkommits sedan dess.

Samma problem tycks återkomma i våra dagar. Även våra mest genomlysta frågor verkar sakna nyfikenheten som komponent. Klimatfrågan är bara ett av många områden som mer landar i tvärsäkra fördömanden än i nyfikenhet. Förvisso kunniga skildringar slutar ändå med det färdiga ”Vi borde inte...” snarare än i nyfikna frågeställningar som ”Hur ska vi lösa det här?” alternativt ”Hur kommer vi att kunna leva med...?”.

Till och med upplysningens vänner – jag frestas att säga: särskilt upplysningens vänner – tycks ha glömt hur viktig nyfikenheten har varit. Vetenskapens sak förfäktas genom att slå fast hur allting är, som om vi inte längre var på väg mot att veta mer och inte hade problem kvar att lösa. Då har något viktigt gått förlorat.

Ju mer jag tänker på det, desto mer verkar det som att nyfikenheten fattas i samhället i stort. Det anses barnsligt att vara nyfiken på hur världen fungerar, och direkt provocerande att inte direkt och entydigt ta avstånd från uppfattningar och beteenden som väcker ogillande. Undra på att världen samtidigt börjat kännas tråkig, snäv och hotfull.