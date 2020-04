Mattias Svensson: Vi kan alla lära av den amerikanska miljörörelsen

Det amerikanska firandet av Earth Day, jordens dag, den 22 april har aldrig riktigt slagit rot på vår sida av Atlanten. Den första arrangerades för 50 år sedan med bland annat teach-ins, alltså frivilliga extralektioner, på universiteten. Andra aktiviteter var trädplantering och städning av nedskräpade områden. Kanske inte lika lockande som skolstrejker, men satsningen på att sprida kunskap och goda exempel har varit uthållig.

Bilden av vår blå, livfulla planet har förstärkt känslan av att jorden rymmer något omåttligt värdefullt och gjort aktivismen utåtriktad och global.

Första året deltog hela 20 miljoner amerikaner i någon av aktiviteterna, en tiondel av den dåvarande befolkningen. Samma år, 1970, bildades den amerikanska miljövårdsmyndigheten och ett antal viktiga lagar stiftades om skydd mot luft- och vattenföroreningar.

USA var också under flera decennier ledande på miljöområdet, och exempelvis betydligt mer pådrivande bakom Montrealprotokollet från 1987 för att fasa ut freoner än Europa (undantaget Skandinavien).

Det som kom att kallas Clean air act har utvecklats med tiden, som när George HW Bush sjösatte den första större handeln med utsläppsrätter för svavel, vilket till oväntat låga kostnader minskade utsläppen.

Problem som väckte miljöengagemanget för 50 år sedan – som försurande svavelutsläpp, oljeläckage i haven, obekymrad kemikalieanvändning – har ofta minskat sedan dess. Andra har tillkommit. I år uppmärksammas klimatfrågan under Earth Day.

Miljöreformerna har vårdats och under 2000-talet har kolindustrins utsläpp minskat markant. Mellan 2004 och 2014 mer än halverades den beräknade dödligheten från kolkraftverkens utsläpp från 24 000 amerikaner per år till 7 500 per år. Dels för att kolkraftverk konkurrerats ut och stängts, men också för att de största utsläpparna var dyrast i drift och fick stängas först.

Trots att Donald Trump ignorerat klimatfrågan och aktivt gynnat kolindustrin, så var 2019 det år då näst flest kolkraftverk fick stänga. Fler kolkraftverk kommer sannolikt att ha stängt under Trumps tid som president än under Barack Obama, särskilt med nuvarande energipriser.

Tyvärr sätter coronaviruset stopp för många av 50-årsdagens aktiviteter, men desto större anledning att vara med i tanken. I det amerikanska miljöengagemanget finns utöver handlingskraften viktiga stråk av teknikoptimism och framtidstro som ofta saknas hos Europas gröna rörelser.

Earth Day fick sitt namn efter de bilder på vår blå, livfulla planet som kunde tas under rymdfärderna till och runt månen. De har förstärkt känslan av att jorden rymmer något omåttligt värdefullt och gjort aktivismen utåtriktad och global.