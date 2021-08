Max Sjöberg: Skärp dig eller byt jobb, Morgan Johansson

Frågan om de tolkar och annan lokalanställd personal som arbetat för den svenska ambassaden i Afghanistan är ännu inte avgjord. Om de blir kvar i landet riskerar de att dödas av talibanerna på grund av sitt samarbete med oss.

Turerna har avlöst varandra. Regeringen svängde under tisdagen 180 grader och meddelade att de gett Försvarsmakten och Migrationsverket i uppdrag att lokalisera tolkar och andra i behov av skydd. Under onsdagen framkom att Försvarsmakten inte haft några egna tolkar anställda utan att de delats med andra länder. Kanske kan de få hjälp att komma till exempelvis Tyskland i stället. Sista ordet är inte sagt, men under alla omständigheter måste de som hotas på grund av att de hjälpt de svenska styrkorna ges skydd.

I ett hänseende har dock agerandet varit konsekvent: Justitieminister Morgan Johansson (S) i vanlig ordning gjort sitt bästa för att förvirra och förstöra debatten.

Försvarsmakten har uppskattat att det denna gång rör sig om ett hundratal. Johansson menade istället att det skulle handla om ”samtliga afghaner som arbetat för Sverige i Afghanistan under nästan 20 års tid” och deras familjer.

När Moderaterna väckte frågan om att erbjuda dessa personer skydd på samma sätt som Sverige gjorde 2014 dundrade Johansson på med att förslaget var orimligt eftersom det skulle innebära att vi måste hämta hit uppemot 10 000 personer. En siffra som är uppenbart hittepå.

2014 gällde det ett 70-tal personer, inklusive anhöriga. Försvarsmakten har uppskattat att det denna gång rör sig om ett hundratal. Johansson menade istället att det skulle handla om ”samtliga afghaner som arbetat för Sverige i Afghanistan under nästan 20 års tid” och deras familjer. Han hänvisar till att en formulering i ett utkast till ett utskottsinitiativ kan tolkas på det sättet, men det har varit helt uppenbart för alla att ingen i debatten förespråkat det eller haft den avsikten. Vilket ministern förstås är medveten om.

Agerandet påminner om hur han tidigare gjort sig känd för att försöka blanda bort korten i narkotikadebatten genom rökridåer och att växla friskt mellan olika begrepp, för vilket han fått motta intern kritik.

Vi kan inte ha det så här. Sverige kan inte ha toppolitiker som konsekvent förvränger och förvanskar såväl ord som siffror för röra till debatten. Man får välja mellan att agera slugger i debatten eller vara minister med ansvar för att styra landet. I synnerhet borde det gälla justitieministern, som om någon måste förstå vikten av att uttrycka sig med precision. Morgan Johansson måste skärpa sig. Eller byta jobb.

