Med de här reglerna finns inget skolval att tala om

För drygt 500 år sedan skrev biskopen Hans Brask under ett beslut om att avsätta den dåvarande ärkebiskopen. Historien säger att han helst hade velat avstå, men gav efter för påtryckningar, och därför ska ha stuckit in en lapp under sigillet med texten ”härtill är jag nödd och tvungen”.

Nu gör Skolverkets generaldirektör, Peter Fredriksson, samma sak.

Tidigare i veckan fattade han det formella beslutet om att Skolverket från och med den 1 september ska sluta publicera uppgifter om enskilda skolor (Skolvärlden 20/8). Det handlar bland annat om betyg, andel behöriga lärare, antal elever och föräldrarnas utbildningsnivå.

Dessutom kommer registret över Sveriges skolor inte att finnas tillgängligt för allmänheten. Det är en praktskandal.

Bakgrunden är inte att Skolverket tycker att förändringen är bra. Enligt Eva Durhán från myndigheten hade de ”inget alternativ”. På frågan ”är det något som ni önskar?” svarar hon ”absolut inte”.

”Beslutet är en följd av det förändrade rättsläget”, står det i det officiella dokumentet. Det syftar på att Statistiska centralbyrån och en dom i Kammarrätten landat i att uppgifter om exempelvis friskolors elevsammansättning och betyg är affärshemligheter som inte ska lämnas ut, eftersom det kan skada bolagens ekonomi.

Till den här sortens usla beslut ska ingen vara nödd och tvungen.

Därmed gäller samma sak även kommunala skolor, bland annat med motiveringen att alla skolor ska behandlas lika.

Det är faktiskt helt obegripligt. Skolor som inte levererar goda resultat eller har få behöriga lärare ska inte hållas om ryggen, utan placeras i strålkastarljuset. Allt annat är ett svek mot eleverna, vars rätt till bästa möjliga utbildning är det enda som får betyda något.

Dagens mångfald med olika pedagogiker och huvudmän är inte till för att gynna enskilda företag eller företagsledare. Den finns för att föräldrar och elever ska kunna välja – och kanske framför allt välja bort – vilket förutsätter sakliga och korrekta faktauppgifter bortom glättiga hemsidor.

Den sortens underlag kommer inte minst att vara viktigt om huvuddragen i ”Utredningen om en mer likvärdig skola”, som presenterades i våras, blir verklighet. Där föreslogs att det ska vara obligatoriskt för föräldrar att ange i vilken skola de vill att barnet ska gå, vilket understryker varför det måste finnas tydlig, lättillgänglig och neutral information, om exempelvis betyg, personaltäthet, andel behöriga lärare och resultat på nationella prov.

Inget av det här är särskilt kontroversiellt. Tvärtom anser så gott som alla, från Friskolornas riksförbund till politikerna i riksdagens utbildningsutskott, att uppgifterna ska vara offentliga.

Därför är det helt rimligt att regeringen har gett Skolverket i uppdrag att ta reda på vad som krävs för att det ska kunna publicera statistiken framöver. Då kan myndigheten ta bort rubriken ”Därför måste Skolverket genomföra förändringen” från hemsidan.

Till den här sortens usla beslut ska ingen vara nödd och tvungen.