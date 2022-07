Naod Habtemichael: Energi för en ny överenskommelse

VAL 22

Är Sverige på väg att sluta en ny, blocköverskridande energiöverenskommelse? Sådana förhoppningar låg nära till hands för den som lyssnade till M-toppens ordval.

Till nättidningen Altinget sade Camilla Waltersson Grönvall, riksdagsledamot för Moderaterna: ”Det här är en sådan fråga där jag tror vi tjänar på att jobba långsiktigt och lösa det över blockgränserna”.

Till energibranschens stora förtret pratade hon dock inte om en uppgörelse på det området – utan om en ny äldreomsorgslag. Däremot går det att applicera samma tanke även på energipolitiken.

Med långa ledtider och massiva investeringar ställs höga krav på stabila spelregler inom energiområdet. Förutsättningarna kan inte skifta med valresultaten – därför krävs en politik som både S och M står bakom.

Nu blev energiöverenskommelsen från 2016 inte långvarig sedan Moderaterna och Kristdemokraterna valde att lämna uppgörelsen efter drygt tre år.

Den hade också sina brister. Framför allt inkluderade den ett mål om 100 procent förnybar elproduktion till år 2040, samtidigt som den slog fast att det inte var ett stoppdatum för kärnkraften – en självmotsägelse.

Sedan uppgörelsen har dock flera partier omvärderat sina positioner.

Numera betonar Socialdemokraterna att ”kärnkraften är en viktig del av svensk elproduktion och kommer sannolikt att fortsätta vara det under lång tid framöver”. Och Annie Lööf (C) menar att ”vi behöver all elproduktion vi kan få”.

Det är ord som förpliktigar. När näringslivet nu knackar på dörren och är beredda på att satsa på ny kärnkraft – om lagstiftningen förändras och politiken håller sig borta från tvära kast – är det positivt.

Det borde Moderaterna välkomna och ta chansen att nå en långsiktig energiöverenskommelse med teknikneutrala regler.

Sedan är det så klart inte fel att också göra upp om en äldreomsorgslag.

