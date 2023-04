Nathan Shachar: Anklagelserna om att motståndarna är nazister har tömt ordet på allt innehåll

Förre fotbollsstjärnan, numera BBC-kommentatorn, Gary Lineker råkade i blåsväder när han på Twitter jämförde sin regerings migrationspolitik med nazisternas. BBC:s chefer ville disciplinera honom för den förryckta jämförelsen och suspenderade honom från programmet ”Match of the Day”. Men efter häftiga protester fick cheferna svälja sin stolthet och strax var Lineker åter i sändning.

En liten detalj kom bort i diskussionen. Migrationsproblemet i Nazityskland var detta: Hur i all världen skulle folk fly? Att bli kvar betydde döden för hundratusentals, och de satte livet på spel för att komma ut. Några personer som illegalt försökte ta sig in i Nazityskland för nöjet att leva där är inte kända. Dagens brittiska migrationsfråga är den motsatta: Så många vill så gärna komma in att de riskerar livet för att nå målet.

Strängt taget jämförde Lineker inte dagens Tories med nazisterna, han jämförde deras ”språkbruk” med nazisternas. Men de flesta som utslungar n-förbannelsen gör inga förbehåll alls. Avsikten är sällan att beskriva, oftare att såra eller synas: När Nobelpristagaren José Saramago besökte Ramallah 2002 sade han ”detta är som Auschwitz”. Det ådrog honom en skur av klander, men han ursäktade sig med att han bara velat väcka debatt.

”Nazist!” var en gång debatternas domedagsvapen. I dag är det allt trubbigare efter långvarigt missbruk. Ibland sätts tröskeln för nazism så lågt att effekten blir komisk: Ett par dagar efter Lineker-affären liknade politikern Alastair Campbell BBC:s åtstramade musikbudget vid ”Nazityskland på 1930-talet”! Till de löjliga beskyllningarna i genren måste också räknas den turkiske utrikesministern Cavusoglus ord om bokbrännarlandet Sverige, som han menar är på väg åt samma håll som Nazityskland.

Putins propaganda pekar aldrig ut Tyskland som nazistiskt. USA och all världens ovänner stämplas gärna som nazistiska. Men inte nazismens hemland.

Världens mest prominente nazist-jämförare är förstås Vladimir Putin, som osjälviskt ryckt ut för att ”avnazifiera” Ukraina. När man invände att ett nazistiskt Ukraina knappast skulle ha låtit sig ledas av en judisk president som Volodymyr Zelenskyj, så viftade Putins utrikesminister Lavrov bort invändningen: ”Judarna är de värsta antisemiterna”. Med anti-nazister som Lavrov och Putin behövs knappt några nazister.

I sin bok om relationerna mellan Tyskland och Ryssland påpekar den brittiske diplomaten John Lough något tänkvärt: Putins propaganda pekar aldrig ut Tyskland som nazistiskt. USA och all världens ovänner stämplas gärna som nazistiska. Men inte nazismens hemland. Relationerna till Tyskland är för viktiga och för ömtåliga.

I Israel, där man kunde tro att nazismen skulle vara tabu som politiskt tillhygge, är termen i flitigt bruk. Under ultraortodoxa judars bataljer med polisen har de i alla år kallat ordningens väktare för ”nazister” – och ”hellenister”, ett tvåtusen år gammalt skällsord mot judar som anammat främmande kulturer. Under den pågående krisen i Israel har nazistparallellerna haglat. Protesterna mot regeringens systemskifte hade knappt börjat förrän premiärminister Benjamin Netanyahus son Ya’ir stämplade demonstranterna som SA-aktivister! (SA, de nazistiska ”brunskjortorna”, krossades på Hitlers order 1934.)

En kollega i Jerusalem såg en kollision mellan demokratiaktivister och medlemmar i rasistsekten Lehava – där bägge parter kastade ”nazism!” i ansiktet på varandra. Termen var ett behändigt sätt uttrycka bottenlös avsky, inte mer.

I arabvärlden, mer förr än i dag, och i dagens Iran, har ”nazist!” använts på ett schizofrent vis: Israel har i skrift och framför allt i karikatyrer utmålats som nazistiskt – samtidigt som Förintelsen ursäktats eller förnekats. Menachem Begin, Israels premiärminister 1977–83, betraktade PLO och palestinska terrorister som nazismens fortsättning med andra medel. Dagens ledare Netanyahu drar ideligen paralleller mellan Iran och Nazityskland, för att suggerera fram känslan att Israels belägenhet visavi Iran liknar europeiska judars utsatthet 1939. Det är ingen träffande liknelse. Israel är starkare än Iran och kan utplåna dess städer på ett par timmar. Men ångestskapande är ett av populismens käraste verktyg, och i Israel är sådana jämförelser den kortaste vägen till ångest.

Det tog tid för ”nazist!”-reflexen att etableras, men i dag är den nästan allmän. Vid en viss nivå av harm dyker ordet upp på tungan. Det är svårt att höra överlevande från Darfur eller Xinjiang utan att associera till nazismen. Ingen gasas ihjäl där, men där pågår en hel del av det som definierade Nazityskland. Varför inte då drämma till med det mest potenta uttrycket?

Därför att det gör oss dummare att påstå om något att det ”egentligen” är något annat. Filosofen Marcuse – som räddat sig undan Hitler till USA – predikade på 1960-talet att USA:s demokrati egentligen var en sorts fascism. Samtidigt vimlade det av personer som ansåg att folkrepubliken Kina egentligen var den sanna demokratin – medan vår variant var humbug.

Filosofen Wittgenstein påpekade att de flesta ideologiska skadegörare säger om helt olika saker att de egentligen är samma sak – medan nyttiga filosofer visar att saker som liknar varandra egentligen är olika saker. I dag, när distinktioner dagligen offras för känslomässig effekt, klingar hans ord profetiskt.