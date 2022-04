Nathan Shachar: Chiles vänstersväng kan drabba de fattigaste

Chiles nya vänsterregering debuterade häromveckan med ett praktfullt pr-fiasko. Inrikesminister Izkia Siches, som står nära president Gabriel Boric, for till södra Chile för att inleda försoning mellan staten och den väpnade separatiströrelse, CAM, som håller allt större arealer. Regeringen har uttryckt sympati för CAM som legitim representant för det inhemska mapuche-folket. Men då Siches bilkaravan körde in i området möttes den av automateld och fick vända tvärt. Budskapet från CAM var: Vi vill lika litet förhandla med vänstern som med högern!

Det är inte ofta, utom i krig, som ett välmående land störtas huvudstupa i en sådan virvel av förändringar som Chile i oktober 2019. Många hoppas att president Boric ska återställa lugnet och statens kontroll över de sydliga provinserna. Men kanske har konvulsionerna bara börjat.

De som nu tagit över avskyr Chiles renommé som ett marknadsekonomiskt skyltfönster. I år ska folkomröstning hållas om ny författning. Texten är ej färdig, men klart är att elva autonoma rättssystem, anpassade till olika etniska identiteter, kommer att inrättas. Två tredjedelar av Högsta domstolen kommer att utgöras av politiskt och etniskt tillsatta icke-jurister. Riksbanken kommer att mista sitt oberoende.

Krisen bröt ut då stationer utmed Santiagos tunnelbana förstördes och brändes. I vänsterns berättelse var detta en spontan reaktion på höjda biljettpriser. Men andra, bland dem förre socialistpresidenten (2000–2006) Ricardo Lagos, har pekat på att brandstiftarna använde sig av ämnen som inte finns i Chile och förts in utifrån. I så fall var eruptionen planerad.

Strax stod köpcentra och butiker över hela landet i brand och plundrades. Högerpresidenten Sebastián Piñera satte in militär. Det fick han ångra – ingen hade gjort det sedan diktatorn Augusto Pinochets styre (1973–1990) och Piñeras image tog svår skada.

Piñera vädjade till vänstern att inleda en dialog. Men revolutionärerna ställde som villkor för samtal att Piñera gick med på att skrota landets författning. Den var, sade de, Pinochets verk. Detta var sant endast i snävt formell mening. Ricardo Lagos hade 2005 demokratiserat 1980 års författning och återinfört presidentens kontroll över militären. Men efter tre veckors kaos gav Piñera, förtvivlad och rådvill, vika för kravet. Grundlagarna skrivs nu om av en konstitutiv församling, dominerad av extremister.

Jag har följt dramat via två källor: dels via Lina, en fattig äldre dam som hyr min bostad i Valparaiso; dels via Rafael, en gammal bekant i Santiagos rika förort La Dehesa. Han är en affärsman vars släktingar beklädde höga poster i Salvador Allendes socialistregim 1970–73.

Jag får förloppet beskrivet ur två motsatta perspektiv, det ena ångestfyllt, det andra euforiskt. För Lina vändes världen upp och ned hösten 2019: Gatorna togs över av gäng, de flesta butiker där hon gjort sina inköp slog igen och satte plakat i fönstret: ”Vi stöder folket, snälla bränn ej ned vår butik!”.

Bilförare och fotgängare tvingades ropa slagord och fula ord innan de släpptes förbi de militantas vägspärrar. Bål av bildäck och sopor svepte Valparaiso i en permanent svart rök. Efter tre månader brändes butiken där Lina arbetat. Polisen, annars flink och fruktad, höll sig undan sedan den insåg att den inte längre backades upp av regeringen.

Min vän Rafael rapporterade som från en annan planet. Till denna dag har inga bränder, sabotage eller överfall noterats i de rikas kvarter – där de flesta av vänsterns ledare bor. Enligt Rafael står Chile på tröskeln till ett nytt rike, jämlikt och gott. Jag undrar hur han, som investerar i tillväxtbranscher, ska livnära sig i en planekonomi, men han viftar bort sånt tal som ”högerpropaganda”.

Om dramats mörka sidor har inte stått mycket vare sig i Chiles eller världens medier. Ett par dagar in på oroligheterna brändes redaktionen till landets äldsta tidning, el Mercurio de Valparaiso. Sedan dess har landets press, av böjelse eller försiktighet, konsekvent kallat vandalism och våld för ”sociala protester”. De stora privatägda mediekonglomeraten, som många revolutionärer vill upplösa, har varit de mest undergivna.

Dagens radikaler liknar inte 1970 års vänster. Chiles socialism har en lång kristen tradition. Den mördade revolutionspoeten Victor Jaras sånger hade många kristna motiv. Dagens upprorsmän rycker krucifix och Mariabilder ur kyrkorna, hugger huvudet av dem och bränner dem på bål. 1970–73 var kommunistpartiet regimens lugnande kraft, och höll tillbaka våldsfraktionerna. I dag är kommunisterna hämningslösa pådrivare.

Chile är sedan 1990 en succéekonomi, med en makalös social rörlighet. Landets problem är det Tage Erlander kallade ”de stigande förväntningarnas förbannelse” – hos dem som får det bättre minskar tålamodet. Efter 1990 har fattigdomen pressats ned från 40 till 10 procent. Mycket få av dem som gynnats vill spränga systemet. Men många av dem har dragit slutsatsen att inget lugn är att vänta förrän vänstern fått makten. Mycket tyder på att det är tvärtom: de svepande reformer som stundar kommer att drabba just de sämst lottade.