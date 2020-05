Nathan Shachar: De som jublar över oljans prisras kan få skrattet i halsen

Det första tecknet på corona-dramatik i Venezuela – liksom i Kina, Turkiet och Iran – var regimens nedtystningskampanj och överfallen på medborgare som knystat om vad som var på färde. Den 21 mars fördes Darvinson Rojas bort av regimens fruktade dödsskvadron FAES, sedan han rapporterat om tecken på epidemi i delstaten Miranda. Under förhören pressades den 25-årige journalisten att röja sina källor. Två veckor senare, då regimen gav upp försöken att presentera Venezuela som en smittfri zon, släpptes han efter internationella påtryckningar. Men han inväntar rättegång för ”hatbrott” och ”uppvigling”.

Smittan nådde Venezuela sent, dels därför att ingen längre reser dit, dels för att de som lämnar landet inte längre återvänder. Epidemins biverkningar hann fram före själva smittan, när oljepriserna stod på näsan i mitten av mars. Venezuela är sedan drygt ett decennium en post-ekonomi, utan fungerande marknader, där all fördelning av resurser sker via staten eller svarta börsen. ”Sämre än så här kan det inte bli”, har varit venezuelaners klena tröst.

Men det kunde det. I dag, då stater och oljemonopol skänker bort olja för att tömma magasinen – och förhindra dyra pumpstopp – har Nicolás Maduros regim mist allt ekonomiskt svängrum. I veckan sköt säkerhetsstyrkor skarpt mot hungriga civila som försökte plundra butiker.

Också före prisraset var det en utmaning att sälja Venezuelas tjockflytande, asfaltliknande olja. För att alls kunna raffineras måste den först blandas med lättare oljor och med tillsatser, ”katalysatorer”, bägge delarna importvaror.

På senare år har USA:s embargo blockerat exporten till västländer. En stor del av det som pumpas fram måste överlämnas till Kina, regimens stora fordringsägare. Den krympande andel regimen disponerat har sålts via ryska Rosneft. Men i dag har Rosneft mer trängande bekymmer än Venezuelas olja. Och Caracas egen stora huvudvärk är inte längre oljeexporten, utan den akuta bristen på bensin och köksgas inom landet.

När en regim skickar SOS till Iran, så är det ett mått på dess förtvivlade belägenhet. Den senaste veckan har plan från det iranska flygbolaget Mahan, som står revolutionsgardet nära, landat intill Paraguaná vid Maracaibosjön, västvärldens största raffinaderi. Av allt att döma kommer de iranska planen lastade med katalysatorer för framställning av bensin.

Det sanktionsdrabbade Iran lider självt brist på katalysatorer, ofta extremt dyra metaller som platina och rhenium. De viktiga ämnena kommer av allt att döma från någon av de bägge stormakter som backar upp både ayatollorna i Teheran och de ”bolivarianska” revolutionärerna i Caracas. Kina, som aldrig blandar ihop nytta och nöje, slutade låna Maduro pengar för flera år sedan. Men det står ofta till tjänst med andra favörer, som livsmedel och stöd i internationella fora.

Att skjuta skarpt mot hungriga hjälper i längden bara om dessa kan skaffas något att äta.

2008, under oljeboomens högsommar, kammade Venezuela in 200 miljoner petrodollar om dagen. Nästan 2 miljarder kronor. En regim som sade sig ha de fattigas väl som rättesnöre hade kunnat uträtta mycket i det guldregnet. En del nödhjälp delades ut i kåkstäderna, men inte via lagstiftning och statsbudget, utan via politiska operatörer. Svinnet var kolossalt. En ännu större avbränning var den samtidiga kollektiviseringen av jordbruket, utförd av kubanska experter. Kollektiviseringen lyckades, med resultatet att man fick börja importera nästan all mat. Brasiliens och Colombias agro-uppsving de senaste decennierna har vattnats av venezuelanska oljemiljarder.

Oljekraschen har ackompanjerats av begriplig skadeglädje. De styrande i oljans länder är sällan sympatiska, de flesta av dem har blod upp till armbågarna. Men de som nu drömmer att krisen av sig själv ska öppna portarna mot en grönare värld kommer att bli besvikna. Den forskning som bryter beroendet av fossila bränslen betalas av de stora energijättarna. Om de inte längre kan lägga något överskott på detta så kommer inte regeringarna, härjade av allt svårare arbetslöshet och kassabrist, att kunna ta över bolagens roll.

Oljan kommer att stiga i pris, men långsamt. Regimer som byggt sina näringsliv på denna enda vara kommer att få besvär med stabiliteten. Och inte bara de. Det kan hända att mindre skurkaktiga regimer än Nicolás Maduros kommer att tvingas till brutala konfrontationer med civila. Mineringen och ubåtskriget under första världskriget skapade brödbrist i Sverige våren 1917, och hungerupploppen slogs ned av svenska poliser med stor brutalitet.

Men att skjuta skarpt mot hungriga hjälper ju i längden bara om dessa kan skaffas något att äta. Och omvänt: även om petrodiktaturer som Ryssland, Iran och Venezuela skulle vara redo att gå indignerade undersåtar till mötes – så nalkas den dag då regimerna inte har något att erbjuda dem. Detta blir en stor fara under krisens nästa fas. Diktaturer i panik kommer att frestas sätta sig ännu djupare i knät på Kina. Bistånd därifrån har ett politiskt pris, och torde förändra den strategiska världskartan. Efter allt vi varit med om så vore det förargligt, och en praktfull ironi, om Kina skulle stå som krisens vinnare när det är över.