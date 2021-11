Nathan Shachar: Det säger mycket om vår tid att den som påtalar att det finns biologiska kön brännmärks som kättare

Spaniens jämställdhets­minister Irene Montero fick nyligen kämpa för att hålla tillbaka tårarna. Skälet var sprickan som hastigt öppnar sig mellan två av hennes mest trogna väljarkategorier, radikal­feministerna och hbtq-rörelserna. Montero ligger bakom den nya ”trans-lagen”, världens mest radikala på området. Enligt den kan vissa köns­korrigeringar ske redan vid tolv års ålder. Vid fjorton kan vem som helst byta namn och kön i sina id-handlingar utan intyg eller operationer. Lagen, bejublad bland vissa av Monteros anhängare, har stött på motstånd från andra. Veteranfeministen Amalia Valcarcel samlade likasinnade till ett protestupprop:

”Sexualiteten är kopplad till kulturen, men könet är ett objektivt faktum, med genetiska och anatomiska aspekter. Det går inte att proklamera ’könsligt självbestämmande’.”

För Montero och många med henne har det varit självklart att kvinnokampen och kampen för hbtq-rättigheter är ett och samma projekt. Succéförfattaren J K Rowling var inte den första att ifrågasätta detta axiom, men hon var först med att göra stora rubriker i frågan. ”Om kön inte är verkligt”, sade hon 2019, ”så är kvinnors upplevda verklighet inte heller verklig”. Hon fortsatte att väcka anstöt, genom att fråga sig hur stämningen på damtoaletter påverkas ”om män får vistas där, bara de identifierar sig som kvinnor”.

Hbtq-lägrets bastion är dagstidningen The Guardian. På senare tid har en formlig migration därifrån ägt rum av tidningens ultraradikala feminister till konservativa The Spectator: Tanya Gold, Julie Bindel, Suzanne Moore och senast Hadley Freeman. I The Guardian är det svårt eller omöjligt att opponera sig mot ortodox transideologi, medan The Spectator gnuggar händerna över just sådant material.

I detta tilltagande blåsväder har ståuppkomikern Dave Chappelle fått skäppan full, för sin drift med nyligen definierade sexuella identiteter. I ett bombardemang av fientliga inlägg har en rad skribenter i New York Times på sistone krävt att Netflix stryker hans senaste show från sin lista. Härom­dagen protesterade också Netflixanställda mot honom. En av debattörerna tar Chappelle i örat för att ha ”ifrågasatt själva trans-hetens giltighet”. Det är en kostbar formulering, särskilt när det gäller kritik av en humorist. Det liknar att klandra Buster Keaton för att han ”ifrågasätter elementära säkerhetsregler med sina farliga nummer”, eller bröderna Marx för att de ”utmanar grunderna för vår vardagslogik”. Komiker får väl skoja med vad de vill?

Jo, nästan. Men alla har en gräns för vad de uthärdar ifråga om skämt och gyckel – och ifråga om allvar. Den franske politikern Eric Zemmour påstår att Vichyregeringen räddade judar, fast den gjorde tvärtom. Får han säga det? Vad vi än anser om det – om vi alla skulle få våra tabuämnen med på en svart lista över förbjudna frågor skulle både politiken och komiken upphöra. Chapelle har länge skojat friskt med heterosexuella, homosexuella och med alla sorters sex, men många menar att han måste disciplineras då han driver med transpersoner. Flera kollegor till Chapelle som är transpersoner har försvarat honom. En av dem, Debbie Heyton, skrev häromdagen i The Spectator:

”Transfobi definieras som … hat mot transpersoner. Men alldeles för ofta tänjs begreppet mycket vidare än så: Argumentera mot en transperson och du kan stämplas som transfobisk; titta på oss med road blick och vi kan anmäla dig för hatbrott. Skämta om oss – Gud hjälpe dig!”

Hennes historia innehåller ingen genus-ideologi, inga krav på samhället och inga av de stridsrop som numera är obligatoriska då dessa frågor dryftas.

Var man än står i dessa frågor så är en sak klar: Stor passion, energi och utrymme ägnas åt saker som berör en mycket liten del av befolkningen. New York Times kolumnist Roger Cohen skrev efter Donald Trumps seger 2016: ”Han gick om oss på upploppet medan vi var upptagna med att diskutera toaletter för transpersoner.”

Biologiska kön är ett faktum. Att någon skulle brännmärkas som kättare för att påpeka detta säger en del om vår tid. Men subjektiv könsidentifikation är också ett faktum, lika verklig som religiös tro och politiska ideal. Den nyss avlidna historikern Jan Morris gav 1974 ut ”Conundrum”, en av 1900-talets stora bekännelseböcker. Den börjar: ”Jag var tre eller kanske fyra när jag insåg att jag fötts i fel kropp och att jag egentligen skulle ha varit en flicka.”

Bergsbestigaren, stjärnreportern, familjefadern och elitofficeren Morris beslöt till slut att genomgå de dåförtiden sällsynta och smärtsamma operationerna – och ångrade sig aldrig. Hennes historia innehåller ingen genusideologi, inga krav på samhället och inga av de stridsrop som numera är obligatoriska då dessa frågor dryftas. Hennes bok är genomsyrad av humor och självironi, och den är alltigenom övertygande och fredlig. Ingen som läser den skulle gissa att sex och kön, bara några år senare, skulle bli ett ideologiskt slagfält. Att det blivit så är en olycka och mycket missvisande. De sex- och könsdebattörer vi hör och läser är de som vill märkas. De är sällan de mest måttfulla i sin grupp och de är inte sällan personer som gjort karriär av sina ståndpunkter och är i behov av uppmärksamhet. De allra flesta hbtq-personer lever som andra, går till jobbet, idkar familjeliv och föredrar ett liv i stillhet.