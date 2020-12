Nathan Shachar: Maduros män har redan dödat fler civila än Chiles militärdiktatur

Häromdagen, i Caracasstadsdelen Petare, världens kanske största fattigkvarter, gjorde venezolanska säkerhetsstyrkor en razzia mot två omtyckta och respekterade välgörenhetsorgan. Deras bankkonton har frusits och det utreds nu om de gjort sig skyldiga till ”konspiration”, ett allt rymligare och allt vanligare begrepp på denna ort.

Projektet Alimenta La Solidaridad ser till att fattigbarn får ett rejält mål mat om dagen. Måltiderna tillagas av kvinnor från kvarteret, som också ser till att barnen går i skola – kravet för att antas till programmet. Hur ska man förklara ett sådant ingrepp, från en regim vars varumärke är just kampen mot fattigdomen? Och hur ska man förklara en så impopulär åtgärd dagarna före söndagens parlamentsval?

Ingenstans är klyftan större än i Venezuela mellan maktens självbild och dess meritlista. Kampen mot fattigdomen är just ett varumärke, den har aldrig varit ledstjärnan för den nu 22-åriga regimen. Politik har alltid övertrumfat folkhushållning och kontroll har alltid övertrumfat jämlikhet, både för regimens skapare Hugo Chávez och för fackföreningsbasen Nicolas Maduro, som tog över efter Chávez död 2013.

För regimen är förklädnaden viktigare än rollen. Inget generar den och dess yrväder av progressiva slagord mer än frivilliga som i allas åsyn lyfter barn ur misär. Att skjuta upp ingreppet mot nödhjälpsorganen av valtaktiska skäl behövdes inte, eftersom regimens seger i valet var given på förhand. Den egentliga oppositionen hade gjort klart att den inte skulle delta i valet, och de fyra listor som tävlade mot Maduros egen är ”tama” oppositionspartier nära knutna till regimen.

Samma motiv, att upprätthålla det revolutionära skenet kring en regim som mist sin folkliga förankring, ligger bakom de senaste månadernas attacker mot ortodoxa kommunister och obekväma vänsterledare. Den populäre radiojournalisten José Bislick avslöjade hur bossarna i det styrande enhetspartiet PSUV för egen räkning lade beslag på allt bränsle – oljestaten Venezuelas stora bristvara – i kuststaden Guiria. Han fördes bort inför ögonen på sin familj, sköts ihjäl och lämnades i ett dike.

Under regimens segerrika första decennium samlade Hugo Chávez de flesta av landets vänsterpartier i en gemensam front. Nu, då regimen är allmänt avskydd, vill dessa partier slippa associeras med våld och vanstyre, och har försökt ställa upp på egna listor i valet. Flera av dessa partier har bannlysts av Högsta domstolen, vänsterpolitiker har anklagats för mord, för att ha besökt bordeller och för att ha stulit boskap.

En regim som inte förser sina undersåtar med livets nödtorft måste vara beredd att ta i med hårdhandskarna. Chávez var inte hjärtnupen, de som gick i vägen för honom burades in eller överfölls av ”colectivos” – hans beväpnade fans. Men under ekonomins slutliga sammanbrott, med hungerkravaller och allt häftigare polarisering, har dessa maktmedel inte räckt. För fyra år sedan upprättades en ny specialstyrka, FAES, enligt människorättsorgan en terror- och dödspatrull, särskilt inriktad på kriminella och oliktänkande. Under sina få år i aktion har FAES dödat fler civila än Chiles militärdiktatur gjorde 1973–1990.

Denna regim var intill nyligen föremål för utbredd dyrkan bland vänsterintellektuella, också i Sverige. Förtjusningen hade mycket litet att göra med vad som faktiskt hände i Venezuela, den var en lyckoreflex över den frejdige Hugo Chávez plakatbetonade retorik. Chávez kunde byta ståndpunkt med kort varsel, men ett slagord var konstant: USA var livets och världspolitikens onda princip. Detta trots att USA länge var hans viktigaste handelspartner.

Sanningen att säga behandlade presidenterna George W Bush och Barack Obama det revolutionära Venezuela med stort tålamod. Vapenexporten upphörde och enskilda chavister som bistått Hizbollah, deltagit i narkotikahandel eller människorättsbrott drabbades av riktade åtgärder. Men Venezuelas mycket stora tillgångar i USA förblev intakta fram till Trumps order att sätta energibolaget Citgo – en av USA:s stora bensinstationskedjor – under förvaltare. (Dess intäkter konfiskeras inte men åtkomsten blockeras.)

Citgo var kronjuvelen i en redan förslösad förmögenhet. Oljemonopolet PDVSA drog under Chávez bästa år in 100 miljoner dollar om dagen. Regimen, som folksagans stollar när de skar halsen av gåsen som värpte guldäggen, tog maximal vinst ur PDVSA, gjorde inga nyinvesteringar och lät pengamaskinen rosta sönder. Venezuela, som i många år delade ut gratis olja till sina allierade, är i dag beroende för sin energi av Iran. USA prejar dock de iranska leveranserna, säljer oljan och betalar skadestånd till offer för iranska terrordåd.

En kursomläggning av USA:s politik visavi Kuba och Venezuela är redan aviserad. Det återstår att se om det som inte uppnåddes med piska går att ordna med morot. Regimen i Caracas har visat sig långt mer slitstark än någon kunnat förutse, och dess fortlevnad är en hjärtesak inte bara för Iran, utan en prestigesak för Rysslands och Turkiets ledare.

