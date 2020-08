Nathan Shachar: Sverige sätter sitt rykte på spel genom att utvisa kvinnan som tog kampen mot hedersvåldet

Aziza Arman, palestinsk pedagog och rättskämpe, hotad till livet och utsatt för flera mordförsök, skulle kunna sättas på affisch. Hon personifierar, med sin gärning och sitt öde, FN:s definition av en skyddsbehövande. Nu står hon i begrepp att vräkas från Sverige efter sex år i landet, rätt i armarna på den hederskultur hon flytt från.

Ett ljus syns bäst i mörkret, sade man i det gamla Sverige. Få talesätt beskriver bättre Azizas livsverk. Det börjar i ett stort mörker, ett av de svartaste i den palestinska historien, känd för sina få ljusglimtar. Våren 2002 hade upproret mot Israel pågått i 18 månader. Islamiströrelsen Hamas terroroffensiv kulminerade då 30 personer sprängdes ihjäl på ett ålderdomshem i Netanya. Premiärminister Ariel Sharon ställdes mot väggen av rasande opinioner. Han gav order om att resa en mur och separera Västbanken från Israel. Banden som flätat samman Israels och Västbankens ekonomier i 35 år klipptes av.

Aziza Arman, 29-årig sexbarnsmor, låg vaken om nätterna av oro. Att producera en måltid för åtta, tre gånger om dagen, hade blivit ett akrobatnummer. Hungern stod vid tröskeln och hade inte långt kvar till bordet. Hon fick en idé. Hon samlade några väninnor och de började sy mönster de lärt sig som flickor. När de fått upp snitsen skulle de sälja sina dukar i staden.

För en svensk läsare verkar detta som höjden av ofarlig kvinnlighet – några damer som upprättar en syförening. Men inte i byn Kharbatha. Kvinnor ska inte gadda sig samman i slutna cirklar. Aziza struntade i det, tog med sig väninnornas korsstygn till Ramallah och sålde dem. Hon fick en spottstyver. Men hon var lycklig. Hon hade tjänat egna pengar, för första gången i livet! Hennes kompanjoner kysste hennes händer när hon delade ut deras andelar. En europé som säljer ett handarbete och kan köpa några kilo ris för pengarna skulle anse sig grymt utnyttjad, men här föll slantarna som regn mot en uttorkad flodbotten.

Emellertid hade Aziza nu brutit mot ännu ett av de tusenåriga budorden: Män, aldrig kvinnor, försörjer familjen. Kvinnor sliter på åkern och i hemmet. Men de tar inte anställning och hanterar inga andra pengar än de som tilldelats dem.

Ryktet om Azizas orädda tilltag spred sig och nådde Ismail al-Tilawi, ansvarig för den palestinska regeringens kulturpolitik. Han minns i dag: ”Sanningen att säga så led vi ingen brist på vacker sömnad. Det som slog mig var att några kvinnor alls lyckats upprätta en förening i en av våra allra mest traditionella byar. Det var unikt! Om vi kunde uppmuntra dem att inte ge upp så skulle de kunna bli ett inspirerande exempel för andra.”

Al-Tilawi erbjöd Aziza att följa med Palestinas delegation till en kulturvecka i Dubai. Hon ställdes därmed inför sitt livs val. Enligt byns lagar reser ingen kvinna någonstans utan förkläde. Hennes bröder och hennes make varnade henne. Hon smet iväg, åkte ändå och gjorde succé i oljestaterna, där man betalade generöst för hennes broderier och skrev om henne i tidningen.

Nu när alla Sveriges politiska läger tycks ha enats om att ta hedersvåldet på allvar, ska vi då agera handräckning åt samma våld?

När hon kom hem till byn dundrade moskéns imam mot henne under fredagsbönen: hon hade trotsat islam, hennes familj måste sätta stopp för detta! Ett rykte spreds att hon var israelisk agent. Hennes bröder var inte våldsamma människor, men detta tryck kunde de inte stå emot. En familjs anseende är hela dess sociala kapital. När den får orden ”naddef sharafak!”, ”snygga upp ditt anseende!”, kastade i ansiktet har den inget val. Den måste agera.

Strax efteråt körde en bil i rasande fart mot henne. Hon hann kasta sig åt sidan. Flera gånger när hon överfölls ställde sig hennes barn, stora och små, som sköldar kring henne. Men Aziza hade inga tankar på att ge upp. Hon hade en dröm: ”Min dotter var tre år. På sitt daghem fick hon lära sig om Koranen och om Hamas. Jag tyckte inte det passade. Jag ville öppna en förskola för fattiga barn utan religion och indoktrinering, där barnen fick en riktig start, med språk och kunskaper.”

Hennes kontakter i gulfstaterna, jämte svenska Radiohjälpen, Sida och Emmaus, sköt till medel och skolan, som hon kallade Peace Home for Children and Motherhood, blev verklighet. I början höll den till i ett skjul, i dag har den en ny modern byggnad med många klassrum. Under DN:s besök i februari talade 3-5 åringarna engelska, lyssnade på klassisk musik och diskuterade etik! Familjer från andra byar köar för att få in sina barn.

När Aziza yttrade sig i arabländers press prisade hon sin make, ”som stött henne”. Det var osanning, men hon kunde inte genera honom offentligen. I själva verket rådde djup och definitiv separation mellan dem. Efter några år knöt Aziza en ny förbindelse. När nyheten nådde byn var Aziza på resa. Återvände hon, meddelade släkten, så ”drog hon blod över eget huvud”. Hon for till Sverige och har sedan dess drivit sin skola på distans.

Skulle man inte ha gissat att Sverige, med sin rituellt upprepade feminism- och jämlikhetsbekännelse, skulle kasta sig över tillfället att värna om en som verkligen tagit risker för dessa ideal? Nu när alla Sveriges politiska läger tycks ha enats om att ta hedersvåldet på allvar, ska vi då agera handräckning åt samma våld?

Jag har rådgjort med Zehava Galon, mångårig ledare för det israeliska vänsterpartiet Meretz, och med den arabiska Knesset-medlemmen Sondos Saleh. Det var ett styvt jobb bara att övertyga dem om att Sverige, som de förknippar med godhet, tänker kasta ut en så förtjänt och så utsatt person. Så grundmurat är Sveriges godhetsrenommé. Låt oss hoppas att det inte visar sig alldeles grundlöst.