Per Svensson: Är vi verkligen ensammast i världen?

I August Strindbergs självbiografiskt färgade tankebok ”Ensam” från 1903 får jag-berättaren besök av en ung man som vill ha hjälp med pengar. Han säger sig vara journalist, men har suttit i fängelse för en mindre förskingring.

”Nåå, säg mig nu, är det så svårt att vara i fängelse? Vari består själva straffet?” Berättaren svarar själv på sin fråga: ”Det är väl ensamheten?”

Så är det förstås. Varför skulle annars straffet-i-straffet, påföljden för den som försyndar sig i fängelser, nästan överallt vara isoleringscell? Människan kan inte leva utan människor. Inte ens en så självtillräcklig figur som Robinson Crusoe stod i längden ut med att vara ensam. Han var tvungen att hitta Fredag.

När jag förra veckan läste om mannen som tros ha legat död i sin enrummare på Södermalm i Stockholm i över tre år var det en egentligen ganska ovidkommande detalj som fastnade. Radion stod på i lägenheten. Det framgick inte vilken kanal mannen lyssnat på när han dog, men det är väl inte osannolikt att det var P1.

”Morgonekot”, ”Tendens”, ”P1 Kultur”, ”Nordegren och Epstein”, ”Studio Ett”, ”Sjörapporten”, ”Radiosporten”. Dag efter dag, natt efter natt, dygn efter dygn, år efter år dessa röster från omvärlden, men ingen som lyssnade och ingen som hörde eller såg eller förstod att där inte fanns någon som lyssnade.

Paul Simon skrev på 60 talet en sång om den sortens ensamhet: ”He was a most peculiar man./ He lived all alone within a house,/ within a room, within himself./ A most peculiar man.”

Det är ovanligt att döda blir liggande i flera år. Lukten brukar fungera som larm. DN-reportrarna Kristoffer Örstadius och Josefin Sköld berättade i ett reportage för knappt ett år sedan om Leif vars dörr bröts upp när doften i trappuppgången blivit så påträngande att polisen kontaktades. Han hade då legat död i sin säng i fyra månader. På diskbänken fanns julpynt.

Genom att sammanställa uppgifter från olika myndigheter kunde Örstadius och Sköld ta fram ett slags den svenska ensamhetens nyckeltal: 2017 hade drygt 200 personer hittats efter att ha varit döda mer än en månad. Det framgick att män födda på 40- och 50-talet var överrepresenterade i gruppen.

I en sidoartikel intervjuades en man som transporterar döda kroppar på uppdrag av polisen. Som många andra tolkade han den ensamma döden som ett symptom på mer generella fenomen i samtiden: ”Jag tror det handlar om hur vi lever i samhället i dag ... Man är sämre på att hålla kontakten.

”Fallet med den döde på Södermalm har utlöst liknande reaktioner: ”Det säger en hel del om samhället. Att man kan gå under radarn och inte ha någon som undrar var man är. Och att man är så ensam”, sa till exempel Viktor Adolphson på Södermalmspolisen till Aftonbladet.

I Stockholm är andelen singlar runt 40 procent. Men är alla singlar också ”ensamma”?

En debattör som energiskt drivit tesen att vi byggt ett samhälle som underminerar gemenskaper och driver fram isolering är kyrkohistorikern Joel Halldorf. Den destruktiva kraften är enligt honom ”liberalismen”, som ”bottnar i en radikal individualism – idén att människan är och ska bli en oberoende individ” (Expressen 3/10 2019). För Halldorf är detta oberoende ”varken möjligt eller önskvärt” eftersom människan är en social varelse: ”Den sanna människan finns inte bortom våra relationer, utan blir till genom dem. Oberoende leder till ensamhet, inte lycka.”

Men det finns inte någon motsättning mellan liberalism och mänsklig gemenskap. Vad det handlar om är att individen ska ges frihet att välja, och välja bort, sina gemenskaper. Det finns heller ingen motsättning mellan autonomi och ansvar. I oberoendet ligger tvärtom också friheten, och tvånget, att göra existentiella och moraliska val. Ska jag ta hand om min broder? Det är en fråga som i ett liberalt samhälle inte reflexmässigt kan överlåtas till en högre auktoritet. Var och en måste vara beredd att svara.

Är Sverige världens ensammaste land? Sätter man, som Joel Halldorf, likhetstecken mellan ensamhet och autonomi kan man hitta stöd för den misstanken. I Stockholm är andelen ensamhushåll runt 40 procent. Men är alla singlar också ”ensamma”?

Jag misstänker att när en kritiker som Halldorf använder begreppet ”liberalismen” syftar han egentligen på det moderna samhället som sådant. Då blir Sverige en given kandidat till titeln ”ensammast i världen” eftersom Sverige länge framgångsrikt strävade efter att vara modernast i världen.

Moderniteten har ständigt förknippats med ensamhet. Först ”anonymiteten” i storstaden, sedan ”isoleringen” i betongförorterna, nu ”stressen” i karriär- och sociala medier-samhället som inte ger oss tid att ta hand om varandra. Men kanske var ensamheten väl så stor, om inte större, i det jordbundna bysamhället: pigor och drängar som inte fick bilda egen familj, begåvade fattigbarn utan möjligheter att förverkliga sina drömmar, människor med annan sexuell identitet än den av gemenskapen påbjudna...

Det finns goda skäl att tro att moderniteten, tvärtemot vad som ofta tas för givet, är en medicin mot ensamhet. Den som var ensam i byn kan hitta sina fränder i stan. Det finns vetenskapligt stöd för hypotesen. EU-kommissionens forskningsenhet Joint Research Centre (JRC) har sammanställt data som visar att Sverige är en av de medlemsstater där ensamheten, både den subjektivt uppgivna och objektivt mätbara, är minst. Störst är den i öst- och sydeuropeiska länder som Ungern och Grekland.

Så hur förklara den döde mannen i ettan på Södermalm? En konsekvens av den svenska moderniteten, vid sidan av individualiseringen, är en kult av det rationella som bokstavligen kan vara dehumaniserande. Omsorgen om människans överlåts på opersonliga ”system”. Vardagslivet ska löpa på per automatik, via autogiro och appar.

För dem som, med Strindbergs ord, varit hänvisade till ett ”opersonligt umgänge”, vardagens anonyma men mänskliga möten och transaktioner, kan automatiseringen av livet i värsta fall leda till att de bara blir sedda av skannern på ICA.