Per Svensson: Boris Johnsons Brexit-cirkus är Python

Brexit-följetongen har blivit ett utmattande bevis för att verkligheten kan överträffa också de bästa brittiska komiker.

Ta Rowan Atkinson och hans figur Blackadder. I en av seriens episoder får William Pitt the Even Younger (bror till statsmannen Pitt the Younger) uttrycka sin bestörtning över ett förlorat val: ”Jag har förtalat mina motståndare, mutat pressen och hotat mina väljare med tortyr om jag förlorar. Vad mer skulle en anständig politiker ha kunnat göra?”

Boris Johnson muttrade sannolikt något liknande när han i lördags kväll tvingades skicka sitt förödmjukande uppskovsbrev till EU. Men the show skulle ju ändå go on. Nya insatser. Nya chanser. De kopplingsscheman över Brexitfrågans många olika tänkbara utfall som brittiska medier presenterat får motsvarande scheman över Sveriges troliga väg till VM-guld i fotboll att framstå som självklara och lättbegripliga.

Brexit-spektaklet är ju faktiskt mest dumt

Den bästa kommentaren till den politiska kultur som frambringat statsmän av Boris Johnsons kaliber hittar man i Monty Python-arkivet; den geniala sketchen ”The Royal Society for putting things on top of other things”. Ett överklassigt herrsällskap samlat kring portvin och cigarrer firar att det i år har lyckats lägga fler saker ovanpå andra saker än under tidigare år.

Den korta sketchen är så rolig att den faktiskt inte blir vansinnigt mycket roligare av att ljudspåret läggs samman med bilder på Johnson i aktion i parlamentet (en sådan piratbearbetad version finns att ta del av på nätet).

Det allra bästa i originalet är slutet. John Cleese får förklara varför hans distrikt, Staffordshire, inte har lyckats lägga en enda sak ovanpå en annan sak: ”...well, Mr. Chairman, it's just that most of the members in Staffordshire feel... the whole thing's a bit silly”.

Så sant. Brexit-spektaklet är ju faktiskt mest dumt. Och just därför så tragiskt.