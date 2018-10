Sommaren 1977 kom punken till Sverige. Sex Pistols gjorde två spelningar på Kårhuset i Stockholm. Jag var inte där, men av en nördig sajt jag nu letar upp framgår att de inledde med ”Anarchy in the UK”.

Jag minns sommaren 77 som varm och solig. Kanske är det fel. Sommaren utspelade sig någon annanstans än där jag befann mig. Mitt umgänge med provokativa säkerhetsnålar var också det begränsat. Jag satt i ett litet kontorslandskap i DN-skrapan och räknade eftertextannonser.

”Eftertexten” var en stor sak på den tiden, många år före Blocket. Män­niskor satte in annonser i tidningen när de ville sälja sin bil, köpa en båt eller bli av med kattungar. Jag summerade antalet annonser, kategori för kategori, och protokollförde resultatet. Allt skedde för hand. Det var så arbetet bedrevs på Dagens Nyheters avdelning för annonsstatistik. De stora annonserna inne i tidningen mätte vi med måttband. Också dessa resultat protokollfördes.

Jag hade gått en termin på Journalisthögskolan, men ansåg mig ännu inte kvalificerad för redaktionellt arbete, så jag hade sökt och fått sommarjobb som annonsräknare. Föga anade man då att också redaktionerna drygt fyrtio år senare skulle vara fixerade vid räknandet: så och så många sidvisningar, så och så många delningar på sociala medier.

Det ligger uppenbarligen i den moderna människans natur att mäta allt som kan mätas, räkna allt som kan räknas, möjligen mest just för att det kan mätas och räknas. Måttbanden på 70-talets DN fyllde ändå en begriplig nyttofunktion. Annonsavdelningen fick en känsla för hur affärerna gick, vilka sektorer och branscher som var på uppgång, vilka kunder som behövde bearbetas lite extra. Något liknande kan sägas om det intensiva kvantifierandet i dagens digitala redaktionella miljöer.

Svårare är det att förstå nyttan med de siffermängder jag ett par år före sommarjobbet på DN var med om att administrera på Karolinska institutets institution för teoretisk alkoholforskning. Min huvudsakliga uppgift som timavlönad extrajobbare var att övervaka en maskin som skrev ut grafer. De visade hur mycket olika försökspersoner svajade med öppna respektive slutna ögon, när de var spik nyktra och när de fått i sig en slurk whisky. Underlaget för graferna togs fram med hjälp av en platta som mätte rörelser framåt-bakåt och i sidled.

Jag gissar att hypotesen var att människor blir svajigare när de får sprit i kroppen. En tämligen trivial insikt, kan man tycka, men siffror och kurvor gör den genast mer, ska vi säga, auktoritativ.

Siffror är makt. Med siffror kan man övertyga både omgivningen och sig själv om att man har verkligheten under kontroll. Smarta telefoner och listiga appar låter i dag oss alla bli statistiker med det egna livet och den egna kroppen som objekt: hur många steg per dag, hur många timmars sömn per natt, hur många minuter och sekunder per kilometer under löprundan?

I Kalifornien myntades för drygt tio år sedan begreppet ”quantified-self”. Det syftar på en mer eller mindre självmedveten ”rörelse” vars anhängare ägnar sig åt systematisk, teknikbaserad ”självmätning”. Den egna kroppen, från huvud till hålfot, kvantifieras kontinuerligt och görs till ett knippe vandrande grafer.

I sin färska bok ”Det omätbaras renässans. En uppgörelse med pedanternas världsherravälde” (Volante) beskriver filosofen Jonna Bornemark ”quantified self” som ett substitut för Gud. Det är tankeväckande. Genom att underkasta sig siffrornas allmakt fyller individen sin tillvaro med trygghet och mening. De mest hängivna självmätarna skulle kunna jämföras med medeltidens munkar; vi andra utgör den vardagstroende menigheten med radbanden utbytta mot aktivitetsarmband.

Vi är inlåsta i fängelseceller av siffror. Pedanterna är våra fångvaktare.

Jonna Bornemark applicerar i sin bok klassisk filosofi på samtidsfenomen som utbrändhetsepidemin och den målstyrda offentliga sektorn med dess rapporteringsraseri och utvärderingsmani (New public management). Slutsatsen blir: Vi är inlåsta i fängelseceller av siffror. Pedanterna är våra fångvaktare.

Den filosof Jonna Bornemark i första hand lutar sig mot är Nicholas Cusanus som vara verksam på 1400-talet. Cusanus gjorde skillnad på två förnuftsformer, ratio, det kalkylerande förnuftet, och intellectus, det anande, sökande och intuitiva förnuftet. Båda är nödvändiga för att vi ska kunna skapa och tillgodogöra oss kunskap, de betingar och balanserar varandra.

Men Bornemark, som är verksam vid Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola, driver övertygande tesen att vår tid och vårt samhälle tenderar att göra ratio till envåldshärskare. Det är detta som ligger i begreppet pedanternas herravälde. Pedanterna karaktäriseras inte av fixering vid dammfria bostäder utan av att ”de är inlåsta i ett ratio som tappat kontakten med intellectus”. De kan inte tänka längre än sifferkolumnerna räcker, inte överskrida de entydiga begreppens gränser. Det är en definition av pedanteri som Jonna Bornemark lånat av Cusanus 1500-talskollega Giordano Bruno.

Pedanterna har alltid funnits. Men i dag har de tekniken och tidsandan på sin sida. Bornemark använder sig av ett underbart begrepp som skapats av språkvetaren Johan Hofvendahl: ”förpappring”. I en förpapprad värld tar registrerandet, rapporterandet och utvärderandet allt större plats på kärnverksamheternas bekostnad. Förpappringspesten har, gravt förvärrad av digitaliseringen och New public management-tänkandet, härjat svårt på svenska skolor, i polishus, i vården och i omsorgen. En av de konsekvenser Bornemark pekar på är ”etisk stress”; yrkesmänniskor som lider moraliskt av att inte ha tid och möjlighet att göra vad de egentligen ska göra därför att de hela tiden måste registrera vad de gjort. För somliga blir stressen så intensiv att de bränns ut.

Jonna Bornemark manar oss till motstånd mot pedanterna och förpappringen. Det slår mig att det kanske finns en parallell här till punkens uppror mot 70-talsrockens studiopedanteri. ”Don’t know what I want, but I know how to get it”, för att citera Johnny Rottens definition av intellectus.