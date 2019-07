Per Svensson: Haka inte på tuff, tuffare, tuffast-tåget

Det finns ett ambulerande jippolopp som kallas ”Toughest”. Deltagarna ålar under obehagliga hinder, klättrar över halmbalar och vadar i gyttja, hetsade av hysteriska kommentatorer.

Påminner en del om svensk inrikespolitik. Där tävlas det intensivt om vem som är tuffast, det vill säga har lyckats pricka in den högsta dagsnoteringen på lagskärpningar eller har skickat ut den för nyhetsdygnet mest genomträngande ”signalen”. Konkurrensen är skalpellskarp. Det kan ibland vara nästan omöjligt att avgöra vem som leder loppet.

Ta till exempel den debatt mellan M-ledaren Ulf Kristersson och inrikesminister Mikael Damberg (S) som nyligen ägde rum i Aktuellt. Ämnet var gängkriminaliteten. Det var en olidligt jämn kamp ända in i studioväggen. Skärpta straff, fler poliser, ännu fler poliser, fler poliser nu, fler poliser i går. Till sist lyckades Kristersson göra ett ryck med hjälp av ”visitationszoner”...

Den politiska och journalistiska logiken tenderar att reducera komplicerade samhällsfrågor till auktioner.

Det var svårt att inte erinra sig en av Monty Pythons klassiska sketcher, ”Four Yorkshiremen”. Där sitter fyra herrar i vit smoking och puffar på cigarrer samtidigt som de bjuder över varandra i berättelser om sin tuffa, tuffare, ännu tuffare barndom: Vi bodde 150 stycken i en skokartong. Skokartong? Lyckliga satar. Vi bodde i en hoprullad tidning...

För att undvika missförstånd: Gängkriminaliteten är verkligen ett djupt allvarligt, akut och illavarslande hot som det svenska samhället med all kraft måste värja sig mot. Det är uppmuntransvärt att svenska politiker prioriterar frågan och försöker hitta sätt att lösa den.

Men det kan ändå vara en poäng att då och då ta ett steg tillbaka och reflektera över hur den politiska och journalistiska logiken tenderar att reducera komplicerade samhällsfrågor till auktioner: Vi satsar x miljarder på att göra alla som bor i Sverige lyckliga. X miljarder? Det är helt otillräckligt, vårt parti lägger därför x+y miljarder på allmänlyckan.

Det finns två problem med detta förhållningssätt till samhällsproblem. 1) Det är inte alltid självklart att pengar är svaret på alla frågor. 2) Eftersom många av budgivarna bara ”satsar” Monopolpengar, de sitter för tillfället inte vid makten och behöver inte infria sina generösa löften, riskerar man att hamna i en spiral av överbudspolitik som till sista ändå ger återverkningar på samhällsklimatet och vardagsverkligheten, dock kanske inte alltid de man önskat sig.

De problemen har bäring också på de auktioner där politiker bjuder över varandra i tuffhet i stället för i kronor och ören.

Danmark kan tjäna som illustration. År efter år tävlade danska politiker om att vara tuffa, tuffare, tuffast i ”utlänningsfrågan”. Den mer eller mindre officiella segraren blev ”utlännings- och integrationsministern” Inger Støjberg från Venstre, det stora danska högerliberala partiet. Hon lät en räknare på ministeriets webbsida kontinuerligt redovisa hur många ”stramninger”, åtstramningar eller skärpningar, hon drivit igenom i ”utlänningspolitiken”. När hon 2017 var uppe i 50 firade hon med gräddtårta, fotograferade den och la ut bilden på Facebook.

Nu har Danmark sedan ett par veckor en ny regering. Støjberg har fått lämna över sitt fögderi till socialdemokraten Mattias Tesfaye. Räknaren på webbsidan är nu borta. Den stannade på 114. Så kan en ministertid också summeras: 114 skärpningar av ” utlänningspolitiken”, 114 steg mot ett ”tuffare” Danmark.

Frågan man bör ställa sig är kanske: Hur många sådana steg kan ett samhälle ta utan bli något annat än vad någon kunde drömma, eller mardrömma om, när startskottet gick för loppet; rusningen från halmbal till halmbal, från gyttjegrav till gyttjegrav?

Den nya danska regeringen har nu börjat ta några steg tillbaka. Danmark ska åter säga ja till kvotflyktingar.

För snart 300 år sedan tydliggjorde den irländske skriftställaren Jonathan Swift, mest känd för ”Gullivers resor”, hur lätt ”tuffa” förslag kan ges en till synes saklig och rationell form. Anonymt gav han 1729 ut pamfletten ”A modest proposal”, ett anspråkslöst förslag. Undertiteln löd: ”For preventing the children of poor people in Ireland, from being a burden to their parents or country; and for making them beneficial to the public”.

Precis som många politiker och samhällsdebattörer i dag oroades skriftens författare över de många tiggarna. Framför allt var han bekymrad över de tiggande kvinnorna och deras många barn. Men utmaningarna för det irländska samhället var större än så. Tusentals och åter tusentals fattiga familjer var oförmögna att försörja sig själva.

När barnen är som fetast och mjällast, det vill säga vid ett års ålder, utgör de en förnämlig köttråvara.

Vad göra? Hur förhindra att dessa barn förblev en börda både för sina föräldrar och för landet? Och hur många barn handlade det om?

Författaren redovisade sitt faktaunderlag. En och en halv miljon invånare i Irland, 200 000 par i fruktsam ålder, lika många nyfödda barn varje år, 30 000 av dem i familjer som kunde försörja dem, återstod 170 000, 50 000 gick bort på naturlig väg (missfall och dödfödda), kvar blev 120 000 spädbarn utan framtidsutsikter. Kunde man på något sätt göra dem samhällsnyttiga? Lösningen var lika enkel som genial. När barnen är som fetast och mjällast, det vill säga vid ett års ålder, utgör de en förnämlig köttråvara, ”delicious, nourishing and wholesome”, som gjord både för att ”stuvas, stekas, ugnsbakas och kokas”.

Förslagsställaren kalkylerade med att man varje år reserverade 20 000 av de fattiga ettåringarna för framtida avel. Resten, 100 000 välsmakande barn, skulle bjudas ut i köttbutikerna och därmed bli till glädje för sina föräldrars och landets ekonomi, liksom för middagsborden hos bättre folk, ”persons of quality”.

Vilken lärdom man i dag drar av denna satiriska pamflett? Att man bör ställa sig två frågor varje gång en politiker lägger fram ett ”tufft förslag”. 1) Är det relevant, det vill säga existerar det problem som det påstås lösa och kommer det i så fall att bidra till en lösning? 2) Är det förenligt med grundläggande rättsliga och etiska principer?

Vi kan kalla det Swift-testet.