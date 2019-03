Ekonomi, religion och maktlystnad är historiens drivkrafter. Kan man rangordna dem?

Man kan i alla fall slå fast att i Sverige var det under lång tid regel att gravt underskatta religionens betydelse. Det ingick i upprätthållandet av myten om Sverige som antiseptiskt modernt, Men i själva verket kan man inte begripa sig på välfärds­staten och ”statsindividualismen” om man inte är medveten om hur djupt den lutherska statskyrkan präglat samhällsutvecklingen i Sverige.

Religionens roll krymper inte när perspektivet vidgas i tid och rum. ”Den moderna politiken är ett kapitel i religionshistorien”, hävdar den brittiske idéhistorikern John Gray i ”Black Mass. Apocalyptic Religion and the Death of Utopia”. I den 2007 utgivna boken ägnar sig Gray åt att ringa in den kanske farligaste frestelse en av religion formad människa kan ställas inför: den apokalyptiska utopin.

Ordet apokalyps kommer från grekiskan och har i grunden betydelsen: avslöjande, blottläggande, uppenbarelse. Det har sedan kommit att bli beteckna föreställningen att historien rör sig mot en förutbestämt slut där den nuvarande ofullkomliga världen går under och ersätts av ett rättfärdighetens rike.

En av det apokalyptiska tänkandets viktigaste källor är Uppenbarelseboken i Bibeln med dess febriga visioner av slutakterna i världsdramat. Det goda segrar över det onda i en stor strid. Djävulen fängslas. Kristus upprättar ett tusenårsrike av fred och frid. Djävulen slipper lös från sitt fängelse, men besegras på nytt och kastas i en sjö av eld och svavel. Döden och ondskan finns inte mer.

”Och jag såg en ängel komma ner från himmelen; han hade nyckeln till avgrunden och hade en stor kedja i sin hand. Och han grep draken, den gamle ormen, det är Djävulen och Satan, och fängslade honom för tusen år.”

Parallellerna med medeltidens kristna apokalyptiska extremister är tydliga.

Fantasin om ett ”tusenårsrike” har givit upphov till begreppen kiliasm och millennarism efter grekiskans respektive latinets ord för tusen. Den millennaristiska idén om en ideal värld född ur en apokalyps, är som Gray framhåller, inte förbehållen tydligt religiösa rörelse. Tron på våldets renande kraft, förvissningen om att världen måste vändas ut och in i en dramatisk slutstrid, var central också i 1900-talets två stora katastrofala politiska ideologier: kommunismen och nazismen.

Det apokalyptiska tänkandet är fixerat vid en övertro på en enskild handling, och en enskild aktörs, makt att i ett slag förändra hela världen. Gud eller Ledaren, kyrkan eller Partiet, kommer att göra världen ny. Terrorismen finns därför i de apokalyptiska ideologiernas DNA.

Mördarsekten som nu ringats in i den syriska byn Baghouz, är ett fasaväckande bevis för arvets livskraft. IS och dess ”kalifat” har ibland beskrivits som ”medeltida”. Det är en både missvisande och träffande karaktäristik. Missvisande därför att IS, och extremistisk islamism överlag, bör förstås som avtagare till moderna totalitära rörelser som fascism och kommunism. Träffande därför att parallellerna med medeltidens kristna apokalyptiska extremister är tydliga.

John Gray lutar sig i sin bok mot en klassiker från 1957; ”The Pursuit of the Millennium. Revolutionary Millenarians and Mystical Anarchists of the Middle Ages” av historikern Norman Cohn. Här möter man en parad av apokalyptiska svärmare och sekterister från tidig medeltid till reformationens 1500-tal: Taboriter, adamiter, flagellanter, lollarder...

En bredare, mer heterogen, rörelse på reformationens radikala flygel var anabaptisterna, föregångare till dagens frikyrkor. De var misstänksamma mot världslig överhet, centrerade sin religiositet kring Bibeln, predikade broderskärlek, förföljdes hårt, men var själva över lag fridsamma. På 1530-talet tog dock en allt mer radikaliserad och extrem grupp anabaptister över staden Münster i nordvästra Tyskland. Här etablerade de en terroristisk teokrati. Münster blev ett Raqqa i 1500-tals­version.

Katoliker och lutheraner drevs ut ur staden. I gengäld flockades rättrogna från när och fjärran i ”det nya Jerusalem”, där såväl gator som veckodagar döptes om. Världen skulle renas, göras ny. Pengarna avskaffades. Alla böcker, utom Bibeln, brändes. En holländsk skräddare, Jan Bockelson, utropade sig inte till kalif men väl till kung, Månggifte infördes, det vill säga alla män gavs rätt att ta sig flera fruar. Kvinnor förbjöds i gengäld att vara ogifta. Den som gjorde sig skyldig till moraliska avvikelser straffades skoningslöst, gärna med halshuggning.

Kung Jan och hans undersåtar levde i övertygelsen att det fått ett gudomligt uppdrag att med rättfärdighetens svärd i hand erövra och rena hela världen som en förberedelse för Kristus snara återkomst. Det globala kriget mot de otrogna kom dock av sig. I stället blev kung Jans stadsrike belägrat av en koalition av tyska furstar. Förhållandena i Münster blev successivt allt värre. Invånarna tvingades äta råttor, gräs, kalk från husväggarna, till sist (sägs det) också människokött.

I juni 1535 föll staden. Jan Bockelson och två av hans närmaste förtrogna torterades ett halvår senare till döds med glödande järn, varefter kropparna stuvades in i burar och hissades upp i ett kyrktorn. Meniga extremister dödades under mindre spektakulära former.

Redan innan Münster föll hade ett relativt stort antal invånare lyckats lämna ”det nya Jerusalem”. Belägrarna vägrade dock släppa igenom dem eftersom man var rädd för att de skulle sprida sitt anabaptistiska gift i världen. Vapen­föra män avrättades därför, medan kvinnor, barn och gamlingar lämnades att svälta ihjäl i ingenmansland till dess belägrarna till sist förbarmade sig över dem och förvisade de överlevande.

Och idag? I dag bör vi insistera på att ”svårt” inte är en synonym för ”omöjligt”. Det är svårt att få IS-terroristerna lagförda och dömda. Men det kan inte vara omöjligt. Liknande processer har genomförts förr. Och till skillnad från apokalyptikerna har vi som tror på demokratin och rättsstaten tålamod.