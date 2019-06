Per Svensson: Kontinenten har försvunnit spårlöst

Just nu: spara 50%

Kollegan Svenska Dagbladet förmedlade nyligen en vällustig varning till nyväckta järnvägsentusiaster: ”Din tågmardröm kan bli sann - på semestern” (15/6). Den välmotiverade vinkeln var att man bör räkna med att det inte går som på räls när man tar tåget ut i Europa i sommar.

Svenska tågresenärer måste färdas via Tyskland, närmare bestämt Hamburg, Nordeuropas Hallsberg. Det är i sig inget problem. Hamburg är en fin stad och dess centralstation är en ståtlig järnvägskatedral. Men den svenska semesterperioden, och den svenska ivern att göra en insats för klimatet genom att ta tåget i stället för flyget, sammanfaller med omfattande underhållsarbeten i det tyska järnvägsnätet. Förseningar och andra eländen sägs bli oundvikliga. Hamburg pekas ut som en av de besvärligaste flaskhalsarna.

Men spårbundna europaresenärer har mer permanenta bekymmer än så. Sverige är i praktiken en ö. Det är en komplikation. Dessutom måste vi passera ytterligare en ö innan vi når kontinenten. Det gör saken än mer komplicerad. Ön är Danmark. Det ökar komplikationsgraden ytterligare. Det danska intresset för spårbundna samarbeten med Sverige har länge framstått som begränsat.

Jag tillhör den första interrailgenerationen, den som etablerade en personlig relation till Europa genom att rustad med ryggsäck och Cooks Continental Timetable sova sig fram på skitiga tåggolv. På den tiden kunde man ta stora riktiga tåg från Köpenhamn hela vägen till Gare du Nord i Paris.

Numera är passagerare hänvisade till att stiga av i Hamburg och tågen är av en typ som man snarare förknippar med lokaltrafik än med utlandsresor. För tillfället är ”Hamburgtågen” inte ens tåg. Under de varma månaderna ersätter DSB tågtrafiken till färjeläget Rødby med bussar. Det beror på spårarbeten. Fair enough. I höst ska tågen gå igen. Men bara en kort tid. Från december pausas trafiken i åratal. Orsaken är förberedelser för en fast förbindelse mellan Danmark och Tyskland, den så kallade Fehmarn Bält-förbindelsen. Om och när den blir verklighet öppnar sig nya möjligheter också för svenska tågpassagerare. Men det är långt dit.

Jag har under våren och försommaren vid tre tillfällen rest med tåg från Malmö via Köpenhamn till Hamburg. Första gången, i början av mars, gick fortfarande tåget till Rødby, men DSB hade lämnat halva tågsättet hemma, varför vi som hade oturen att ha platsbiljett till icke-existerande vagnar fick slåss om ståplatser. En kreativ konduktör försåg mig dock efter ett tag med en pall från förarhytten.

De andra gångerna var det ”togbus” som gällde. Vi steg av vid ”Rødby Faerge station”, en blåsig betongramp som skulle gjort sig fint i en nedgången förort i de gamla östeuropeiska folkdemokratierna. Ett blygsamt tågsätt rullade så småningom fram och kördes ombord på färjan av en dansk förare. Där steg vi av, för att sedan på nytt stiga på i Puttgarden, där den danske föraren byttes ut mot en tysk kollega.

Det hela gick ändå förvånansvärt smidigt, ska erkännas - trots långt stopp i Oldenburg på grund av ”tekniska problem” vid den ena resan och byte till helt nytt tåg i Puttgarden vid den andra av samma skäl.

Tågbron mellan ön Sverige och omvärlden är och förblir förbluffande liten, en hal och smal spång.

Men när jag stod där på ”Rødby Faerge station” kunde jag inte låta att fråga mig om den här slitna perrongen verkligen var det tågburna Sveriges bro till omvärlden. Ett avsevärt avstånd öppnade sig mellan reportagen om ”tågtrenden” och verkligheten. Rødby är inte tågtrafikens Arlanda.

I ärlighetens namn finns det ett par alternativ. Snälltåget kör säsongsvis nattåg till Berlin. Man kan ta DSB-tåg till Hamburg via Jylland (byte i Fredericia). Och när tågen upphör att gå via Rødby - Puttgarden ska DSB i stället låta tre tåg per dag ta Jyllandsrutten direkt till Hamburg. Tidningen Politiken meddelade härom dagen nyheter under rubriken: ”Nu gør DSB rejsen til Europa (lidt) hurtigere og (lidt) bedre”. Den svenska regeringen har ju dessutom lovat att på det ena eller det andra sättet ordna ett dagligt (eller snarare nattligt) sovtåg ut i världen.

Lite snabbare. Lite bättre. Alltid något. Men långtifrån tillräckligt. Tågbron mellan ön Sverige och omvärlden är och förblir förbluffande liten, en hal och smal spång. Så kan det inte få fortsätta. Förbindelserna måste bli mycket bättre. Stefan Löfven borde ta ett långt samtal med sin blivande danska kollega, av allt att döma partivännen Mette Frederiksen, på temat: hur vidgar vi den dansk-svensk-tyska tågkorridoren, snabbt och rejält.

Också på EU-nivå krävs det radikala uppdateringar. Som denna tidnings tågintresserade chefredaktör i vintras framhöll i en kolumn är järnvägens problem i dag ”ovilliga statliga operatörer, ovilliga myndigheter, ovilliga regeringar”. Det i sin tur manifesterar sig i en mosaik av inbördes inkompatibla nationella system. DN:s reporter Kristoffer Örstadius har i serien ”Fakta i frågan” listat de mest flagranta tekniska hindren för ett fungerande europeiskt järnvägsnät: skilda spårvidder, olika signalsystem, skilda elsystem, olika standardbredder på tågen. Till detta ska lägga krånglig byråkrati och usla bokningsmöjligheter.

Det är som om varje europeiskt land skulle ha sitt eget internet. Att EU inte lyckats skapa en fullt ut integrerad och fungerande europeisk tågmarknad är pinsamt. Det pågår försök att reparera skadan. De måste påskyndas. Och det inte bara för klimatets skull. Tågresandet har också ett pedagogiskt politiskt värde; som en uppfordrande kontrast till den övertydliga bild av samtiden man får när man på flygplatsen slussas direkt från säkerhetskontrollen till tax free-hallen; kontrollstaten och den ritualiserade konsumismen har avpersonaliseringen gemensensamt, reducerar oss till objekt och funktioner.

Tåget kan tjäna som metafor för motståndet mot båda dessa former av kollektivism. På tåget kan man fortfarande känna sig som en individ, som en fri människa.