Per Svensson: Krusbär gör världen förtrollad igen

Rekordet ligger på 62,01 gram. Det gigantiska krusbäret av sorten Woodpecker hade odlats av pensionären Bryan Nellis. Förutom segern i 2009 års upplaga av The Egton Bridge Gooseberry Show gav det Nellis ett världsrekord, som sedan dess dock slagits av hans ärkerival Kelvin Archer som lyckas få fram ett bär på 64,49 gram.

Krusbärstävlingar är ett engelskt folknöje, som hade sin storhetstid under första hälften av 1800-talet. Det gällde att få fram det största krusbäret. Odlarna var organiserade i ett stort antal klubbar och utkämpade sina dueller vid krusbärsutställningar som arrangerades runt om i landet. Resultaten från tävlingarna offentliggjordes i tidningen The Gooseberry Growers Register.

Allt detta har jag inhämtat på Egton Bridge Old Gooseberry Societys webbsida. Föreningen, som har anor tillbaka till åren kring 1800, är en av få kvarvarande arrangörer av krusbärskamper. Den första tisdagen i augusti varje år arrangeras en ”gooseberry show” i Egton Bridge. Sedan ett drygt decennium tillbaka har evenemanget en avläggare i Sverige, krusbärsfestvalen i Skillinge på Österlen. I år äger den rum den 3 augusti.

Vi är inte alltför få som hyser känslor inför krusbäret som inte enbart kan förklaras av dess kulinariska kvaliteter, en gång för alla sammanfattade av Madickens lillasyster Lisabet i konstaterandet att det finns krusbärskräm, kräm och annan kräm. Det inte sällan småsura bäret tycks också tillfredsställa djupare liggande behov. ”Blott Sverge svenska krusbär har”, hävdade Carl Jonas Love Almqvist.

Han hade den 16 juni 1851 efterlysts av polisen, misstänkt för att ha försökt förgifta procentaren Johan Jacob von Schewen med arsenikspetsad havresoppa och dito brännvin. Almqvist var då sedan några dagar på flykt. Han lyckades ta sig till Amerika, levde där i 15 år under varierande omständigheter, längtade ständigt hem, men kom aldrig närmare Sverige än Bremen där han 1866 lades i en fattiggrav. Det är mot den bakgrunden man ska förstå hans poetiska prisande av de svenska krusbären. De är sinnebilden för det förlorade.

Man kan tänka sig att krusbäret i dag kan komma att bli ett kultbär av liknande, om än mindre dramatiska, skäl. I någon mening befinner vi oss alla i ett slags exil, fördrivna från vår egen barndom.

Googlar man på ”krusbär” slås man av att just detta bär ofta förknippas med ”förr i tiden”. Journalisten Jens Lind, medförfattare till ”Krusbärsboken”, ställde i denna tidning förra sommaren den uppfordrande frågan: ”Vart har alla krusbär tagit vägen?” (DN 21/6 2018). Han återvände i artikeln till barndomens lustgård och fyllde på nytt ”ett emaljerat litermått” med krusbär ”åt mormor som väntade på att få koka kräm”.

Själv ser jag mig som liten stå framför den stora krusbärsbusken vid kortändan av uthuslängan i min farmors trädgård på Sturevägen i Kalmar. Det är morgon. Solen ligger fortfarande lågt. Inga andra är uppe. Jag är ensam med penséerna, hallonhäcken, den stora tunnan med mörkt regnvatten. Krusbären fyller munnen med stickig sötsyrlighet.

They put a man on the moon. We put a bajamaja on Kebnekajse.

I alla tidningstexter om krusbär hör det till god ton att beklaga att det numera är svårt att komma över krusbär om man inte själv har turen att äga en buske. Och det är sant att krusbär i dag är en sällsynt och exotisk vara i livsmedelshandeln medan tidigare ”exotiska” frukter som mango och passionsfrukt ingår i standardsortimentet.

Men sanningen är förmodligen att krusbäret skulle förlora sin magiska aura i samma ögonblick som det blev kommersiellt gångbart. Det är just för att det är sällsynt, svårt att hitta i affärer, till och med lite svårt att plocka eftersom det försvarar sig med taggar och snår, som krusbäret kan göra tjänst som tidskapsel, hjälpa oss att återvända till det förflutnas förtrollade trädgårdar.

I början av förra seklet myntade en av sociologins portalgestalter, tysken Max Weber, uttrycket ”Entzauberung der Welt”, avförtrollning av världen. Han syftade på människans frigörelse från föreställningen att hon är utlämnad åt makter som måste bevekas med magi. Vetenskapen har gjort människan myndig, fått henne att själv ta makten över sin tillvaro. I den meningen är ”avförtrollningen” den avgörande emancipationsprocessen i europeisk historia, den gemensamma nämnaren för reformationen, upplysningen, moderniteten.

Men på ett existentiellt individplan kan ett ord som ”avförtrollning” också beteckna en förlust. När man är barn är tillvaron fylld av mirakler och magiska ögonblick; en plastbit kan vara ett underskönt smycke, en talldunge en äventyrsdjungel. Att bli vuxen är att träda ut ur omedelbarhetens värld, för-första-gången-världen, in i en värld av repetitioner, upprepningar, bleknande färger. Liksom mobilskärmarna täcks världen av feta fingeravtryck.

Det är förmodligen oundvikligt, hör till livets och åldrandets grundvillkor. Men trivialiseringen av tillvaron, ”avförtrollningen” i denna tristare mening, förstärks av vår tids i grunden beundransvärda förmåga att snabbt göra det tidigare exklusiva till en överallt och alltid tillgänglig konsumtionsvara. Ta jordgubbar. Förr i tiden sommarens eget emblem, de kunde bara ätas under några få veckor och åts därför varje dag. Nu en vardaglig året-runt-produkt bland andra.

Det är denna avförtrollningens obönhörliga logik som får oss att ständigt leta efter nya, exklusiva smaker och upplevelser, vilket resulterar i att också de snabbt trivialiseras. Som Expressens kulturskribent Gunilla Brodrej nyligen vittnade om har bestigningarna av Kebnekajse nu industrialiserats till en ”fjällversion” av Roskildefestivalen (Expressen 14/7) Det talas om att flyga upp en toalett till toppen av Sveriges högsta berg.

They put a man on the moon. We put a bajamaja on Kebnekajse. Ställd inför denna utveckling kan man känna ett starkt behov av att återförtrolla sin egen lilla värld; titta på humlor, plocka krusbär.