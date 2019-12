Per Svensson: Ministrarna kommer och går, bara drottningen består

Det var i juli 1995. Kronprinsessan Victoria hade just blivit myndig. Med anledning av denna historiska händelse höll kungahuset presskonferens på grusplanen bakom Sollidens slott; Victoria själv, kungen, drottningen och cockerspanieln Cookie. Någon av reportrarna frågade om familjen diskuterat huruvida prinsessan skulle flytta hemifrån. ”Nej, det har vi inte”, sa kungen, och tillade: ”Själv har jag ju aldrig flyttat hemifrån. Jag flyttade bara från den ena flygeln till den andra.”

Det kungliga livet har sina begränsningar. Det är det som ger dramatisk nerv åt Netflix-serien ”The Crown”. Kungahusets medlemmar lever i palatsarrest med strikt reglemente. Det mesta i livet är förutbestämt eller avgörs av andra: Hur de ska klä sig. Vad de ska säga i den ena eller den andra situationen. Vad de måste göra och, framför allt, vad de inte får göra och vad de inte får bli.

Prinsessan Margaret får inte bli drottning. Prins Philip får inte bli astronaut. Drottning Elizabeth får inte på heltid föda upp kapplöpningshästar. Prins Charles får inte vara sig själv eftersom han måste vänta på att bli kung. Livet kan vara tufft på toppen. Det bekräftas av den norska prinsessan Märtha Louise när hon intervjuas i DN Lördag (7/12): ”Min verklighet var inte som mina vänners. Det var mycket mer press, mycket mer vara tillsammans med vuxna, mycket mer medverka på olika saker.”

Å andra sidan: det är inte ovanligt att också helt vanliga människor lever liv med begränsningar och krav. De måste kanske gå upp samma tid varje morgon, ta samma t-bana, underkasta sig samma rutiner på jobbet. Så varför ska vi sitta framför tv:n och tyckte lite synd om familjen Windsor?

En grundläggande dramaturgisk regel är att det inte är olycksödet i sig utan fallhöjden som gör en tragedi. Såväl dramatikerna i det gamla Grekland som rubriksättarna i kändispressen har tillämpat den. I en serie som ”The Crown” är det i klyftan mellan den skenbara och den faktiska makten som sorgespelet skapas. Kungligheterna i Buckingham Palace symboliserar den yttersta makten, ”Kronan”, men är samtidigt maktlösa barn som inte ens själva får bestämma vad de ska äta. I en av episoderna i seriens tredje säsong klagar prins Philip över att han tvingas tugga i sig så mycket hjort att han snart kommer att få horn. Man kan tänka sig värre öden. Men det är ändå ett öde.

Det svenska kungahuset berövades de sista resterna av formell makt genom den så kallade Torekovskompromissen, framförhandlad av företrädare för regering och opposition på Hotell Kattegatt i augusti 1971. Olof Palme konstaterade belåtet att hädanefter var kungen bara ”en plym”, en dekorativ detalj.

Turerna kring Svenska Akademien, inte minst årets Nobel-haveri, kan tjäna som illustration till monarkens maktlöshet. Kungen tycks inte ha någon makt ens över detta lilla hörn av det nya riket trots att dess företrädare skrapar med bockfoten för sin ”höge beskyddare”.

Så var det inte förr. Om monarken inte alltid var enväldig så var han eller hon ändå ofta väldig i sin makt. Krig kunde förklaras. Besvärliga litteratörer nackas. Mätresser och favoriter belönas. It’s good to be the king, slog komikern Mel Brooks fast när han i rollen som Ludvig XVI jagade hovdamer och spelade schack med levande pjäser. Det var förspänt att vara kung, åtminstone tills man, som Ludvig, tappade huvudet.

Men maktlösheten har också sina fördelar för monarkerna själva, om inte annat så tycks den göra kronan mindre riskabel att bära. Carl XVI Gustaf har suttit på tronen i 46 år, drottning Elizabeth har burit kronan i snart 68 år. ”Long may she reign”. Ingen kan säga annat än att nationalsångens textförfattare blivit bönhörd. Prinsen av Wales är folkpensionär och väntar fortfarande på att få börja jobba på allvar. Så var det monarkiska systemet inte tänkt att fungera. Kungar och drottningar skulle dö tidigt på slagfältet, på schavotten eller för en förrädares hand så att deras arvtagare fick chansen att göra detsamma.

Ett av de bästa avsnitten i den nya säsongen av ”The Crown” utspelar sig kring Charles installation som prins av Wales på Caernarfon Castle 1969. Den porträttlike Josh O’Connor gör prinsen till en sympatisk och sökande ung man, en Hamletgestalt, som plågas både av avståndet till andra människor och av insikten att han måste invänta sin mors död för att bli vad hon fött honom till att bli.

”The Crowns” manusförfattare Peter Morgan låter prins Charles spela studentteater i Cambridge. Han får titelrollen i Shakespeares ”Richard II”. Det skapar raffinerade spegeleffekter. Prinsen får som Richard, kungen som likt Charles egen gammelonkel Edvard VIII lämnar ifrån sig kronan, meditera över maktens tomhet. Alla dessa kungar som störtats, stupat, förgiftats av sina fruar: ”...for within the hollow crown that rounds the mortal temples of a king keeps Death his court and there the antic sits, scoffing his state and grinning at his pomp”, i den tomma kronan på kungens hjässa håller Döden, den gycklaren, hov och ler åt hans makt och hånar hans ståt.

Och ändå surrar de makthungriga kring kronan som flugor kring sockerskålen, överallt och alltid. Den polsk-amerikanske litteraturhistorikern Jan Kott, som upplevt stalinismen på nära håll, tolkade på 60-talet Shakespeares kungadramer som gestaltningar av mekanismen i maktens pariserjul. Den ene blivande härskaren efter den andre betalar sin biljett med andras blod och lyfts av hjulet upp till makt och ära bara för att sedan själv störtas ner i graven.

I dag är det politikerna, inte kungarna, som (om än mer bildligt) går över lik, lockade av makten, ”the hollow crown”. De avlöser varandra i Netflix-serien, premiärministrarna. De kommer, bockar och går, en efter en. Det är bara drottningen som består. I en värld styrd av ”influencers” ska man inte underskatta den sortens makt det kan ge en annars maktlös monarki. Victoria kommer att utöva den med bravur.