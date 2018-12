Per Svensson: Ögonblicket då makten försvinner i tomma luften

Det är en av de mest dramatiska bildsekvenserna från den dramatiska hösten och förvintern 1989. Nicolae Ceausescu höjer och sänker handen i en dämpande gest, så som man kan göra inför en flock högljudda och oregerliga barn.

Han inser att något har hänt, men han förmår inte förstå vad. Det är som i Dylan-låten: Something is happening, but he don’t know what it is.

Men vi vet. Vi ser. Det är makten som glider honom ur händerna.

Berlinmuren hade fallit. Kommunist­regimerna i Polen, Tjeckoslovakien och Ungern hade störtats. Revolutionsvågen rullade obevekligt fram över Östeuropa. Men i Rumänien regerade fortfarande diktatorn, conducatorn, Ceausescu och hans hustru Elena vidare som om verkligheten inte fanns. Befolkningen svalt och frös, medan härskaren manifesterade sitt storhetsvansinne med ett monstruöst palatsbygge.

Personkulten var pervers, men bidrog också till tyrannens fall. Han förfördes av sin egen propaganda och trodde sig vara älskad av folket.

Men nu är det den 21 december 1989. Ceausescu är just återkommen från ett statsbesök i Iran. I Timisoara i västra Rumänien har invånarna, många av dem etniska ungrare, revolterat mot hans regim. Demonstrationerna har slagits ner brutalt (om än inte med tillnärmelsevis så många dödsoffer som revoltörerna lyckades få omvärlden att tro).

I huvudstaden Bukarest ska Ceausescu hålla ett av sina vanliga tal från centralkommittébyggnadens balkong. Nedanför honom en mur av agenter från säkerhetstjänsten Securitate, en skyddsvall av applåderande partilojalister och ett hav av utkommenderade medborgare med flaggor, banderoller och porträtt av härskarparet. Det ser ut som det brukar. Men från havet stiger plötsligt ett trotsigt dån. Det är dånet från människor som inte längre är rädda, som inte längre accepterar sina statistroller. Ceausescu kan inte tro sina ögon och öron.

In i det sista tycks makarna Ceausescu, att döma av ögonvittnesberättelser, ha hållit fast vid övertygelsen att folket, det riktiga folket, fortfarande inte ville något annat än äta ur deras händer.

Makten är som en levande varelse, lever bara så länge den får syre. När människors hat mot härskaren vuxit sig större än deras rädsla för honom upplöses makten som dimma i solsken. Vi har sett det gång på gång i historien. Förhäxningen bryts. Tyrannen förvandlas till ett tomt ormskinn i ett övergivet palats med toaletter av guld eller till en smutsig trasa som halas upp ur kloakhålet.

Timmarna efter Ceausescus tal var Bukarest en stad i revolutionsläge. Demonstrationer. Skottlossning. ”Den rumänske diktatorn skickade soldater och stridsvagnar mot sitt folk efter det att ett möte i stadens centrum slutat i fiasko”, rapporterade Dagens Nyheter fredagen den 22 december.

Samma dags förmiddag stormade en folkmassa centralkommitténs byggnad. Paret Ceausescu räddade sig i en helikopter som lyfte från husets tak. Den landade sedan på en åker. Sällskapet kapade först en bil, sedan en annan, men till sist greps Nicolae och Elena Ceausescu och fängslades på en militärförläggning i Targoviste norr om Bukarest. Där blev de på juldagen arkebuserade efter en summarisk skådeprocess.

In i det sista tycks makarna Ceausescu, att döma av ögonvittnesberättelser, ha hållit fast vid övertygelsen att folket, det riktiga folket, fortfarande inte ville något annat än äta ur deras händer. I det avseendet var de trogna en in­arbetad tradition i tyrannkretsar.

Kejsar Nero, för att ta ett exempel, drabbades av samma för härskare katastrofala öde som Ceausescu: armén vände sig emot honom. Till sist övergavs han också av sin egen livvakt. Då flydde han till häst från kejsarpalatset. I den romerske historieskrivaren Suetonius ”Kejsarbiografier”, för all del ett verk känt för att vara saftigare än sanningsälskande, berättas livfullt om den tidigare så mäktige kejsarens förnedrande flykt. Det hela påminner om Ceausescus sista dagar i livet: Härskaren är inte längre den som inbäddad i lyx injagar skräck i omgivningen. I stället den som fylld av skräck jagas och tvingas hålla till godo med undersåtarnas simpla bröd.

Nero tvingades krypa genom snår och sand när han genom ett hål i en mur smugglades in i en villa som tillhörde en av hans frigivna slavar. Där fick han sedan vila på ”en usel dyna över vilken en gammal mantel låg utbredd”. Fylld av fasa inför den ruskiga död som enligt hans sällskap väntade honom om han skulle bli gripen (naken piskas till döds med spön) bestämde han sig för att begå självmord, och bad ”att någon annan genom sitt exempel skulle ge honom mod att själv söka döden”. Ingen verkade sugen på att agera vägvisare in i dödsriket, men till sist förmådde Nero sig ändå att med hjälp av sin sekreterare Epafroditus trycka in en dolk i strupen.

En officer, en centurion, utsänd för att gripa den detroniserade kejsaren fann den döende ännu vid liv. Centurionen låtsades ha kommit till den jagades undsättning. Nero trodde honom och rosslade fram ett sista bevis för att makten allvarligt kan skada sina innehavares förmåga till verklighetskontakt: ”Detta är trohet”. Sedan dog han, som sitt självbedrägeris fånge.

”My precious”, väser Gollum, den patetiska och sorgliga varelse som låtit sig förtäras och förstöras av sitt begär efter maktens ring. Julen är rätt tid för omläsning av JRR Tolkiens mästerverk ”Sagan om ringen”. Inte bara för att det är en bok som kräver många lediga timmar utan också för att den så tydligt knyter an till den kristna julens stora tema: maktens maktlöshet och den maktlöses makt. I Tolkiens saga är det de till synes små och obetydliga statisterna i det historiska dramat, hoberna Frodo och Sam, som får det tunga uppdraget att föra maktens ring till mörkrets hjärta för att oskadliggöra den och frälsa världen från ondskans tyranni.

Och i julevangeliet berättas om en gud som utövar makt genom att avstå från makt, som stiger ner till världen i skepnad av den bräckligaste och mest utsatta av människor; ett nyfött barn som kommit till världen i ett stall.

Det är denna storslagna paradox som gestaltas så suggestivt när Jussi Björling i julens mest älskade sång, ”O, helga natt”, blir både det heligas härold och frihetens förkunnare: ”Folk, fall nu neder och hälsa glatt din frihet”. God jul!