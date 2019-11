Per Svensson: Problemet med debattklimatet är inte klimatdebatten

Ska man tro det digitala arkivet Retriever dyker ordet ”panikrummet” första gången upp i svenska medier 2002. Då hade en thriller med titeln ”The Panic Room” premiär på de svenska biograferna. Filmen handlade om en förmögen mamma, spelad av Jodie Foster, som med sin dotter flyr till en hemmabunker när ondskefulla tjuvar tar sig in i lägenheten.

Ordet förde sedan en undanskymd tillvaro, men fick lite av ett genombrott 2017 när nyhetsbyrån TT rapporterade att det bland företagsledare och välbärgade privatpersoner fanns ett växande intresse för att förstärka skyddet mot överfall och kidnappningar: ”Skottsäkra fönster, väggar med kevlarväv och inbrottssäkra dörrar. (...) Så kallade panikrum har blivit vanligare i vissa kretsar i Sverige.”

Och nu slår journalisten och författaren Johan Hakelius ett slag för panikrummet som sinnebild för tidsandan. Hakelius känner oro för det svenska debattklimatet, framgår det av en krönika i Expressen med rubriken ”Glöm åsiktskorridoren och ta plats i panikrummet” (9/11). Undantagstillstånd har proklamerats, är budskapet. Skrämda av hotpredikanterna ska vi nu alla drivas in i ”panikrummet” där det då blir så trångt att förnuftet inte får plats.

Johan Hakelius normalläge är ironisk distans. Det sista han skulle vilja vara är en folkpartistisk besserwisser med allvar i blick och pressveck på jeansen. All you need is tweed! Men undantagstänkandets allt starkare grepp om svensk offentlighet tycks inte ens han längre kunna betrakta med lädersulat lugn.

Vid flera tillfällen har Hakelius framstått som engagerad. Så till exempel i en längre artikel i tidningen Fokus i våras. Ärendet var att polemisera mot en kolumn av DN:s chefredaktör Peter Wolodarski. Johan Hakelius gick grundligt till väga, utgick från ordet ”eskatologi”, läran om de yttersta tingen, och resonerade sedan kring en tendens i tiden han tyckte sig kunna iaktta, övertygelsen att undergången är nära:

”Det som gång på gång upprepas är att vi står på det yttersta. Vår frihet, vår trygghet och själva vår existens är hotad. Och när eskatologin får grepp om centrum, väcker den samma sorts impulser som när den får grepp om ytterkanterna: dels uppstår en kult av radikal och drastisk handling, dels växer ett förakt för diskussion, kritik och sansad analys.”

I synnerhet Greta Thunberg irriterar Johan Hakelius. Hon är stenen i mockaskon

På det strukturella planet ligger det mycket i analysen. Ta den apokalyptiska Sverigebild som man i dag ständigt möter, inte bara i de sociala mediernas träskmarker utan också i offentlighetens ”centrum”, i ledartexter och kolumner i stora etablerade tidningar.

Rädslans rasande retorik regerar. Sverige beskrivs som ett land på gränsen till inbördeskrig. Det framhålls gärna att läget är akut. ”Löfven: Agera! Nu!” ropar i desperation ledaren för ett av de större oppositionspartierna. Allt fler trängs i ett panikrum där utrymmet för ”diskussion, kritik och sansad analys” krymper.

Hakelius analys stämmer väl in på detta problematiska klimatskifte i den svenska debatten. Men det är inte migrationspaniken och de apokalyptiska bilderna av ett samhälle sprängt i bitar av gangsterbomber han själv syftar på. Det är i stället demokrati- och klimat­paniken som oroar honom, allt detta tjat om nazister och temperaturer. Nazisterna är ju så få och små att de knappt går att få syn på. Och Greta Thunberg ”är... ett... barn”.

I synnerhet Thunberg irriterar Hakelius. Hon är stenen i mockaskon. Och han är inte ensam om att känna irritation. Skepsis mot överdrivet klimatintresse tycks vara på väg att bli lite av en hygienfaktor i delar av den opinionsbildande högern.

Kring halloween formulerade Svenska Dagbladets politiska chefredaktör Tove Lifvendahl en bannbulla riktad mot ”De som skrämmer barn med klimatet” (3/11). De mentala barnmisshandlare hon brännmärkte jagar skräck i barn inte med djävulsmasker utan med ”klimatfrågan”. Djävulen finns ändå med i bilden.

Liksom Hakelius drar Tove Lifvendahl en parallell mellan klimataktivister och religiösa undergångspredikanter. För säkerhets skull genomför hon en apokalyptisk generalmobilisering: Uppenbarelseboken och Antikrist, mayaindianerna och deras årscykel, asadyrkarna och Ragnarök, självmordssekter och ”somliga slags terrorister”. Nu måste också klimatprofeterna fogas till listan, låter hon oss förstå.

Också jag känner aversion mot apokalyptiska tankefigurer. Det apokalyptiska tänkandet, vanföreställningen att världen måste gå under för att kunna födas på nytt, är politikens farligaste frestelse och fälla; den gemensamma nämnaren för kommunism, nazism och militant islamism.

Men det är också just på denna punkt som parallellerna mellan klimaktivism och religiös eller psesudoreligiös undergångshysteri blir missvisande. Det karakteristiska för det apokalyptiska tänkandet är övertygelsen att världens undergång inte bara är ofrånkomlig utan också önskvärd, en förutsättning för att en ny och oändligt mycket bättre värld ska uppstå. De apokalyptiska lärornas anhängare ser därför inte bara fram mot undergången med förväntan; de anstränger sig också för att påskynda den.

Klimataktivismens drivkrafter är de motsatta: Fasa inför den värld som blir vår om inget görs. Och medan de religiösa och politiska apokalyptikerna hänvisar till trossatser och ideologiska dogmer som inte får, och inte kan, falsifieras är klimatorons källa empirisk vetenskap. Trots det finns det självklart en risk för att ändamålet, att rädda världen, får legitimera också medel som inte är förenliga med demokrati och frihet. Vaksamhet är av vikt.

Men med det sagt: Om det är hysteri och undantagstänkande och förakt för avvikande verklighetsbilder som skrämmer Johan Hakelius har han just nu skäl att i första hand oroa sig för trängseln i panikrummet till höger i åsiktskorridoren, det där rummet där man bara kan tala om brott och straff och det enda fönstret är svartmålat.