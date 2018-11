Tvingas tonårspojkarna i Staffanstorp ut nakna i bokskogen för att härdas? Föraktar Staffanstorpsborna business och pengar? Äter männen svältkost i kollektiva matsalar? Kräver deras hustrur att de ska komma hem från jobbet på länsstyrelsen ”med skölden eller på skölden”, som segrare eller som lik?

” This is Sparta”, det här är Sparta, står det på ett valplakat som lutar sig mot väggen i Christian Sonessons ämbetsrum. Kommunalrådet Sonesson porträtterades i lördagens Sydsvenskan. När reportern Olle Lönnaeus frågar honom om plakatet, ”This is Sparta”, svarar den moderata monarken i småhusriket: ”Det ska väl betyda att vi står starka här i Staffanstorp.”

Den egna partiledningen i Stockholm får spela rollen av klemiga atenare.

Allianspartierna fick egen majoritet i årets kommunval. Moderaterna kammade ensamma hem nästan 43 procent. Christian Sonesson hade kunnat styra sin kommun solo. Ändå valde han att ge sin partiledare fingret och bilda allians med Sverige­demokraterna. ”Partiet har en policy. Jag har struntat i den”, säger han till Sydsvenskan.

”This is Sparta” är en i populär- och nätkultur älskad replik från underhållningsrullen ”300”. Filmen handlar om de tappra spartaner som i dygn höll stånd mot den persiska övermakten vid Thermopyle. I en scen sparkar den spartanske kungen Leonidas ner en persisk budbärare i ett bottenlöst schakt samtidigt som han vrålar: ”This is Sparta!”

Så vilka är det som bör akta sig för att göra visit i Staffanstorp? Sonesson vill gärna hålla flyktingar borta från sitt rike, det framgår av ett annat valplakat: ”Vi kräver flykting­stopp.” Men i skånska spartaners ögon är det väl i dag snarast liberalerna och centerpartisterna som är politikens perser, medan den egna partiledningen i Stockholm får spela rollen av klemiga atenare.

This is Staffanstorp, ett tungt argument för att L och C valt rätt.