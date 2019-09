Per Svensson: Vad var Göteborgsliberalismen?

I antikvariatshörnan på bokmässan i Göteborg hittade jag i år anmärkningsvärt många böcker om Storbritannien; kultur, historia, politik.

Jag fastnade för en lätt unket doftande volym från tidigt 60-tal med den oemotståndliga titeln: ”British Parliamentary Democracy”. Redan på den första sidan slog författaren fast vad vi i och för sig alla vet: ”There is much about the British form of government which must strike the casual observer as curious”.

I det tungt anglocentriska urvalet av böcker på dessa hyllor tyckte jag mig få en populär teori om den så kallade Göteborgsliberalismen bekräftad. Göteborg har, av geografiska och merkantila skäl, vänt sig mot England. Därav dessa anglofila bokhyllor. England är liberalismens historiska hemland. Därav den göteborgska liberalismen. Case closed.

Kanske inte riktigt. Antikvariatsbokhandlaren krossade mina illusioner om att hans sortiment speglar ett Göteborg där alla är kulturella kusiner till det excentriska Englands Sverigeapostel Johan Hakelius. De böcker som bjöds ut till försäljning kom alla från en och samma privatsamling, berättade han.

Men å andra sidan är det uppenbart att närheten till det stora västerhavet och den atlantiska kulturen präglat Göteborg. När jag i torsdags ställde frågan ”Vad var Göteborgsliberalismen?” till en tungt sakkunnig panel på bokmässans DN-scen framhöll kulturskribenten och författaren Magnus Haglund sambandet mellan det fysiska och politiska klimatet i stan; västvindarna som svept in över Göteborg har inte bara fört med sig regn utan också impulser och idéer.

En gång i tiden gav dessa vindar också de liberala partisterna vind i seglen.

I riksdagsvalet 1956 fick Folkpartiet 41 procent av rösterna i Göteborg. Rikssnittet låg på strax över 23 procent. Och fortfarande går det bättre för partiet i Göteborg än i resten av landet (drygt 7 procent att jämföra med 5.5 i riket). Men man kan ändå förstå att Helene Odenjung, Liberalt kommunalråd i Göteborg, i en intervju manat staden att återvända till Göteborgsliberalismen.

Begreppet ”Göteborgsliberalism” är starkt positivt värdeladdad, så starkt att man ibland kan frestas att tolka det som ett kodord för allt som var ”bättre förr”. I en rolig genomgång på Svenska Dagbladets ledarsida för några år sedan visade Per Gudmundson att ”Göteborgsliberalismen” dött pressdöden gång på gång ända sedan tidigt 1900-tal och varje gång har dödsattesten kompletterats med en önskan om snar återuppståndelse.

När Gudmundson skrev var det hans tidigare SvD-kollega Alice Teodorescu som låg bakom Göteborgsliberalismens frånfälle, eller åtminstone dess förvisning från Göteborgs-Posten.

GP blev landets ledande företrädare för en nyväckt kulturhöger med populistiska böjelser.

Teodorescu tog 2015 över ansvaret för GP:s ledarsida. Det ledde till att hela den dåvarande ledarredaktionen lämnade tidningen. En av dessa ledarskribenter som plötsligt förvandlades till ledardissidenter var Malin Lernfelt. Både hon och Helene Odenjung deltog i samtalet om Göteborgsliberalismen på DN-scenen. De var eniga om att Alice Teodorescus ankomst till redaktionen innebar att GP bytte politisk färg.

Den tidigare ”socialliberala” hållningen övergick i... ja i vad? Själv skulle Teodorescu (numera Teodorescu Måwe) möjligen använda ordet ”liberalkonservativ”. Jag skulle nog i stället säga att GP blev landets ledande företrädare för en nyväckt kulturhöger med populistiska böjelser.

Det var knappast oproblematiskt i stad med Göteborgs historia. Liberalismen, i en radikal version som bejakat såväl socialt reformarbete som högkulturellt färgade bildningssträvanden, har utgjort en viktig del av stadens identitet. Man kan förvisso hävda, och det har gjorts, att Göteborgsliberalismen är insvept i mytologiska dimmoln. Men även myter och minnen kan ha verkanskraft

I den lysande essäboken ”Vykort från utopia”, utgiven för ett antal år sedan, visade arkitekten Ola Andersson hur Stockholm byggts som statsmaktens stad; Slottet, kungaborgen är granne med riksdagshuset, folkstyrets fästning. Göteborg är ett annat slags stad, byggd av och för ett annat slags makt; kommersiell och kulturell.

I början av 2000-talet letade Magnus Haglund efter Göteborgsliberalismen i några artiklar i Göteborgs-Posten. En av dem personer han då intervjuade var Kerstin Keen, historiker och FP-politiker. Hon pekade på den symboliska betydelsen av den axel som förbinder Göteborgs hamn med Götaplatsen och dess tunga borgerliga kulturinstitutioner. Det kapital som skapades i och genom hamnen slussades via ett antal, ofta liberalt sinnade, förmögna familjer över till konsten, musiken, teatern och blev till kulturellt kapital. Denna symbios mellan intresse och ideal, mellan värden av olika natur, karaktäriserar liberalismen i allmänhet. Men även om den inte är unik för Göteborg, har den kanske varit ovanligt åskådlig där.

När jag bad panelen peka ut en plats i Göteborg som kunde tjäna som sinnebild för Göteborgsliberalismen valde Malin Lernfelt Vasaplatsen med Torgny Segerstedt-monumentet. ”De fria fåglarna plöja sin väg genom rymden. Många av dem nå kanske inte sitt fjärran mål. Stor sak i det. De dö fria”. Inskriptionen är hämtat från en ledare Segerstedt skrev i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning hösten 1940, när allt var som mörkast.

Göteborgsliberalismens historia är också en historia av och om stadens publicister: SA Hedlund, Torgny Segerstedt, Ingrid Segerstedt Wiberg. Det spelade rimligen en roll för de mycket starka reaktionerna på den politiska förflyttning av Göteborgs-Posten som Alice Teodorescu genomförde.

Hon har nu efterträtts av Adam Cwejman, göteborgare och före detta ordförande i Liberala ungdomsförbundet. Det borde öppna för intressanta framtida samtal om vad Göteborgsliberalismen varit och bör vara, liksom om vad den inte varit och inte bör bli. Dagens Nyheters ledarsida deltar gärna i ett sådant samtal.