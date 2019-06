Per Svensson: Vad vi kan lära oss av ”Babylon Berlin”

Det är 1 maj. De fattiga arbetarna i Wedding och Neukölln trotsar myndigheternas demonstrationsförbud och intar gatorna med röda fanor. Polisen går till mot­attack, sveper fram i pansarfordon och skjuter in mot hyreskaserner som de betraktar som nästen för ”rödingar”. Kriminalkommissarierna Gereon Rath och Bruno Wolter blir vittne till hur två oskyldiga kvinnor skjuts ihjäl.

De dramatiska scenerna i tv-serien ”Babylon Berlin” har brutal verklighetsbakgrund. De kommunistledda demonstrationerna i Berlin de första dagarna i maj 1929, och polisens våldsamma motoffensiv, har gått till historien som ”Blutmai”, blodiga maj. Sammandrabbningarna krävde 33 civila dödsoffer.

”Babylon Berlin” är byggd på en välresearchad svit kriminalromaner om den komplexe kommissarien Gereon Raths balansgång i Weimarrepublikens Berlin, skrivna av den före detta journalisten Volker Kutscher. Men tv är en egen konstart, och liksom så många andra framgångsrika samtida serier utspelar sig också denna i en gränszon mellan realism och surrealism, mellan grå verklighet och kolorerade fantasier. På gatorna i arbetarkvarteren härskar kaos. Men på nattklubben Moka Efti, som har en verklig Weimarförlaga, är musikalkoreografin kung.

Symbiosen mellan historisk verklighet, dröm och mardröm är kongenial med berättelsens spelplats: Det sena 20-talets Berlin, huvudstad i Weimarrepubliken, en myllrande modern storstad, men i dag också myternas metropol: den radikala undergångsdömda dekadensens huvudstad. Babylon sekunderna före apokalypsen.

I en av tv-seriens många förlagor, Bob Fosses klassiska musikalfilm ”Cabaret” sjunger en ung nazist med förföriskt vacker stämma ”Der morgige Tag ist mein” i en biergarten. Det är förebudet. I ”Babylon Berlin” iscensätts en sugande svart 20-talsrave på Moka Efti. I manskostym och olycks­bådande mustasch betvingar den farliga Svetlana Sorokina massorna med profetian ”Zu Asche, zu Staub”, till aska, till stoft... Doch noch nicht jetz, men inte än.

Det år ”Babylon Berlin” utspelar sig, 1929, var Weimarrepubliken redan förlorad, framhöll den tyske kulturskribenten Thomas E Schmidt när han recenserade serien i Die Zeit i samband med att den premiärvisades hösten 2017. Republiken hade ”tvingats på knä” av dem som hatade den och sjabblats bort av dem som försvarade den, ”det var en död i etapper, tydligt urskiljbar och inför publik”.

Bara några år före maktövertagandet i januari 1933 kunde nazisterna avfärdas som ett gäng slagskämpar, farliga om man mötte dem i en mörk gränd, men annars maktlösa.

Oräkneliga böcker och artiklar har de senaste åren skrivits om Weimarrepubliken. Bakgrunden är dagens hot mot demokratin; populismen, nynationalismen, trumpismen, putinismen. Gång på gång ställs frågan: Vad kan vi lära av Weimarrepublikens undergång? Men lika frekvent är det hånfulla avfärdandet av frågan: Nu kommer de dragande med 30-talet igen. Tror de verkligen på allvar att Hitler ska återuppstå?

Svaret på den sista frågan är nej. Det hindrar inte att det finns lärdomar att dra av historien. För några veckor sedan tog jag del av Axel och Margaret Ax:son Johnson-stiftelsens årliga Engelsbergsseminarium. Temat var ”applied history”, tillämpad historia, det vill säga försök att med hjälp av historien bredda förståelsen av samtida politiska problem och konflikter, och i bästa fall också hitta lösningsmodeller.

Stiftelsen driver ett projekt i disciplinen tillsammans med The Centre for grand strategy vid King’s College i London och Forum on geopolitics i Cambridge. Också Harvard har ett ”applied history project”, under ledning av statsvetaren Graham Allison och den kände historikern och författaren Niall Ferguson, som båda medverkade som talare vid seminariet.

En av de frågor Harvardprojektet ägnar sig åt är ”Thukydides fälla”, den efter den antike grekiske historikern uppkallade iakttagelsen att det finns mekanismer som tenderar att driva fram krig mellan en etablerad stormakt och en uppåtstigande dito Av 16 sådana fall från de senaste 500 åren som studerats inbegriper 12 krig. Dagens rivaler är USA och Kina.

Historien går aldrig i repris. Men precis som litteraturen bygger den på strukturer, konflikter och situationer som kan ta sig olika utryck, men ändå kännas igen.

Jag bläddrar i Der Spiegels historie­magasin, ett nummer ägnat fascismens frammarsch i 20- och 30-talets Europa. I inledningen till en av artiklarna påpekar skribenter att utfallet av riksdagsvalet i maj 1928 kunde ge intrycket att Tyskland var ”en stabil demokrati”. Socialdemokraterna blev största parti med 29,8 procent, följt av de högerkonservativa tysknationella med 14,2 procent och katolska Centrum med 12,1 procent. Nazisterna skrapade samman blygsamma 2,6 procent av rösterna.

Bara några år före maktövertagandet i januari 1933 kunde nazisterna avfärdas som ett gäng slagskämpar, farliga om man mötte dem i en mörk gränd, men annars maktlösa. Vad hände sedan? Den stora börskraschen hösten 1929 och den efterföljande bråddjupa depressionen är det enkla svaret. Vid valet sommaren 1932 var nazisterna störst med 37,4 procent.

Den ekonomiska krisen var avgörande. Men det fanns en rad faktorer som bidrog till att ge den ett så kraftfullt och katastrofalt politiskt utslag. 1. Första världskrigets kvardröjande kollektiva trauman. 2. Demokratin var en nymodighet, inte som i dag norm. 3. Weimarrepublikens konstitution var skriven på ett sätt som gjorde det möjligt för presidenten att runda riksdagen och regera med undantagslagar. 4. En rad konservativa politiker lät sig styras mer av egenintresse och motvilja mot vänstern än av omsorg om demokratin. 5. Vi har tillgång till nazismens och kommunismens facit. Det hade man inte 1929.

Weimarrepubliken var mot slutet av sitt liv, som Die Zeit-skribenten Thomas E Schmidt formulerar det, ”en politisk organism utan immunförsvar”.

Kan världen drabbas av en ny ekonomisk kollaps av 30-talstyp? Kanske inte. Men en fördjupad och intensifierad klimatkris med kollapsande system till följd ? Inte omöjligt.

Det är då det blir livsviktigt att ha vårdat det demokratiska immunförsvaret, att ha lärt av Weimar.