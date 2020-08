Peter Wolodarski: De vill få oss alla att hålla käft

När jag gav mig in i journalistiken funderade jag aldrig på några risker. Det som drog mig till yrket var lusten och nyfikenheten, viljan att hela tiden ta reda på mer.

Att arbeta med journalistik i Sverige är i regel riskfritt. Men det finns undantag.

Mycket kan sägas om Jan Guillous framfart i offentligheten. Men ingen kan ta ifrån honom att han på 1970-talet, tillsammans med Peter Bratt, fick betala med fängelse efter att ha avslöjat den hemliga spionorganisationen IB.

De två unga journalisterna berättade för mycket. Statens behov av dubiösa hemligheter satte det fria ordet på undantag. De som försökte närma sig sanningen skulle straffas.

I Kristina Hedbergs utmärkta SVT-dokumentär om Jan Guillou, påminns vi om att det fria ordet ofta har ett pris. I den första delen flimrar reportern Arne Lemberg förbi – han presenteras som en viktig mentor för Jan Guillou under dennes tidiga karriär (Lemberg blev senare också uppmärksammad för att ha lämnat in en skriftlig promemoria om Jan Guillou till Säpo).

Men vi minns framför allt Lemberg av ett annat skäl. 1979 reste han in i Kenya tillsammans med Karl Bergman från Svenska Dagbladet och två tyska journalister. Uppdraget var att rapportera om striderna i Idi Amins Uganda.

Väl inne i landet tog reportaget en förfärande vändning: de fyra journalisterna undersöktes av myndigheterna, och sköts senare ihjäl av en militärstyrka.

Häromåret var en annan svensk journalist, DN-fotografen Paul Hansen, mycket nära att dö under en resa i Irak. Han fick två skott avfyrade mot sig, först mot hjälmen, sedan mot ryggen. ”Jag hade en otrolig änglavakt. Kulan träffade bara köttiga delar av ryggen”, har han berättat.

Nu i torsdags var det dramatiskt igen. Paul, som fått pris som en av världens främsta fotografer, greps under en reportageresa i Minsk. Han tillhörde ett 20-tal journalister som polisen plötsligt tog med sig in på stationen.

Myndigheterna påstår att de ville veta om journalisterna agerade lagligt, ”deras dokument skulle kontrolleras”. Men journalistik är inget brott. Att tysta och skrämma är däremot den belarusiska regimens modus operandi; dess vedertagna sätt att verka.

Paul Hansen är en av många journalister som den senaste tiden fått sin bevakning kringskuren. Lukasjenkoregimen är inte det minsta intresserad av att kontrollera några dokument, det är bara en omskrivning för dess ambition att dirigera informationsflödet. Lukasjenko behöver propaganda, inte journalistik.

Rapporterna om massprotester hotar regimens överlevnad. Alltså måste de förhindras. Alltså måste de kväsas. Krävs fångenskap och tortyr tillgrips också sådana medel.

Gruppen som greps i torsdags behandlades efter omständigheterna väl, men den hölls inspärrad under kvällen. Under några timmar rådde oro på vår redaktion i Stockholm. Men tack vare ett snabbt agerande från bland andra Sveriges ambassadör i Minsk Christina Johannesson, släpptes Paul Hansen fri senare på kvällen.

Så har det inte slutat för alla journalister i Minsk. Och även om den belarusiska regimen är ovanligt elakartad och långlivad kan man tyvärr inte säga att den är ensam i sin hårdföra inställning till oberoende medier.

Tvärtom. Vad vi bevittnat på senare år är en trend av verbala och fysiska angrepp på fri journalistik, också på platser där man minst anat det.

Att angreppen sker i diktaturer och auktoritära stater vet vi. Kina, Ryssland och Turkiet är serieförbrytare i sammanhang där journalister försöker göra sitt jobb. I den ligan ingår också flertalet arabiska och afrikanska regimer.

Det nya och oroande är att angreppen även visar sig i länder som har rätten att fritt uttrycka sig inbyggd i statsskicket.

Ta EU-medlemmarna Polen och Ungern. Deras regeringar ägnar sig inte bara åt att bespotta medier som har fräckheten att agera självständigt. När chansen uppstått har man också förvandlat tidigare professionella röster till regelrätta propagandaorgan.

I USA har Donald Trump i flera år talat om journalister som ”folkets fiende”. Det börjar med ord men det slutar sällan där. I somras såg vi hur vulgärretoriken översattes i gripanden, trakasserier och våld i samband med massdemonstrationer i olika städer.

När ett fredligt CNN-team greps mitt under en direktsändning blev det stor uppståndelse, men det var inte ett enskilt misstag. Det var del av en utveckling där poliser – även i världens mäktigaste demokrati – känner stöd för tanken att man kan spärra in just journalister.

De ska inte tro att de är nåt. Står de i vägen ska de flytta på sig. Och säger de obekväma saker ser man till att deras mikrofoner och kameror stängs av.

Inget land har flockimmunitet mot det auktoritära virus som just nu sprider sig över världen.

När USA ägnar sig åt denna välbekanta censurtaktik från diktaturer är det enormt skadligt. Det sänker dramatiskt den moraliska ribban för stater runt om i världen. Många tänker: kan världens mäktigaste land, kan väl alla.

Och även om Sverige står sig mycket väl i internationella jämförelser över pressfrihet har vi våra historiska smärtpunkter.

Efter att Jan Guillou och Peter Bratt skickades i fängelse ändrades svensk grundlag. Polis, åklagare och domstolar skulle inte tillåtas fara fram på samma sätt – inte en gång till.

Men i vår turbulenta tid är det mest godtrogna vi kan göra att ta våra grundläggande fri- och rättigheter för givna. Den som vill tysta oberoende röster behöver inte gå så långt som att hota med fängelse. Det finns många andra, mindre långtgående metoder som också orsakar skada.

Demokratin behöver journalistiken. Men journalistiken behöver också demokratin för att fungera. Inget land har flockimmunitet mot det auktoritära virus som just nu sprider sig över världen.

Poliserna grep Paul Hansen. De försöker få oss alla att hålla käft.