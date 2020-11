Peter Wolodarski: Sverige betalar ett högt pris för grupptänkande och hybris

De flesta av oss har goda avsikter, särskilt när vi fattar beslut som påverkar andra människor. Man kan göra felaktiga analyser, dra konstiga slutsatser och missbedöma läget. Men merparten vill väl – i alla fall i demokratier med ansvarsutkrävande och öppenhet.

När Sverige i våras fick dramatiskt fler dödsfall i covid-19 än våra nordiska grannländer tolkade jag utfallet just så: här fanns en grupp beslutsfattare som åtminstone trodde sig veta vad som var bäst coronastrategi.

Tyvärr släppte inte deras övertygelse efter vårens många döda. Sverige hade hållit sig till en klassisk modell av pandemibekämpning, medan resten av världen blivit ”galen”, slog statsepidemiolog Anders Tegnell symboliskt fast i sitt sommarprogram i P1.

Under hösten skulle det svenska agerandet betala sig. Omvärlden skulle visa sig mycket mer utsatt för en andra våg än Sverige, hette det.

Trosvisshet präglade tänkandet. Johan Giesecke, ytterligare en arkitekt bakom den svenska strategin, förklarade att länder som Finland och Sverige över tid skulle drabbas på ungefär samma sätt av pandemin. Det var bara en fråga om olika faser. ”Det viktiga är att dödligheten nog är ungefär densamma i de två länderna”, skrev han i mejl till mig i början av maj. ”Finland har skjutit upp sina dödsfall genom en strikt nedstängning, men när den hävs kommer dödsfallen”, fortsatte han.

Giesecke konstaterade också att man ”skall jämföra denna pandemi med en naturkatastrof – som ett vulkanutbrott eller en tsunami. När den väl startat är det inte mycket man kan göra – annat än att på bästa sätt ta hand om dem som drabbats.”

Alla kommer alltså att smittas, förr eller senare. På kort sikt gäller det därför att skydda sjukvården från överbelastning och hjälpa dem som blir sjuka, inte att få bort smittan från samhället. Så kan denna inställning sammanfattas.

Häri ligger en viktig förklaring till det svenska agerandet.

Först trodde de ansvariga inte att viruset skulle spridas i Sverige. När man sent om sider insåg att coronasmittan skulle drabba även oss, drog man felaktigt slutsatsen att den skulle löpa genom samhället, ungefär som den klassiska influensan Asiaten 1957.

Som matematikprofessorn Tom Britton berättar i en aktuell DN-intervju, växte det fram en uppfattning om att förloppet skulle gå snabbt. I början av april förklarade Tom Britton i SVT att hans modeller visade att Sverige skulle nå flockimmunitet i slutet av maj.

Det fanns en föreställning om att Kina, varifrån viruset spreds, hade ett massivt mörkertal av antalet smittade. Det bidrog till att de ansvariga kom att överskatta utbredningen i Sverige under våren, vilket som en konsekvens också ledde dem till att underskatta dödligheten i sjukdomen, räknat som andel av befolkningen. Referenspunkten var en influensa.

Kanske var det därför Tegnell, Carlson och Giesecke – den trojka som i huvudsak låg bakom strategin – inte bedömde att det behövdes masstestning eller omfattande smittspårning, tvärtemot WHO:s tidiga rekommendationer. Den unika svenska vägen skulle ju snart resultera i immunitet.

Detta tänkande fick brett genomslag i befolkningen och statsapparaten och nådde till och med den svenska ambassadören i Washington, Karin Olofsdotter. Hon lät sig i maj intervjuas av Fox News omstridde programledare Tucker Carlson. I hans program framhöll hon att 25 procent av alla stockholmare var immuna mot covid-19. Hos radiokanalen NPR ett par veckor tidigare hade Olofsdotter utlovat snar flockimmunitet.

För Fox News tjänade den svenska ambassadören som ett tacksamt redskap. Representanten från det liberala Sverige kunde användas för att slå i huvudet på de amerikanska vetenskapliga experter som ville se kraftfullare insatser mot coronaviruset. Donald Trump gavs eldunderstöd i sin pågående förnekelsekamp.

Karin Olofsdotter trodde nog på vad hon sa. Hon – i likhet med väldigt många svenskar – hade ju goda skäl att lita på vår egen expertmyndighet.

Men vad gör man när en grupp experter får saker om bakfoten?

Tom Britton visar i DN-intervjun att han är intellektuellt hederlig. Han medger utan omsvep att han hade fel. När verkligheten inte stämmer överens med kartan är det verkligheten som gäller.

Nej, det nya coronaviruset sprids inte på det sätt som många i Sverige trodde i mars. Nej, det tycks inte ofrånkomligt att alla kommer att drabbas av smittan. Nej, det är inte bara människor som uppvisar symtom som är smittsamma.

Men viktigast av allt: tack vare blodförtunnande och immunreglerande preparat, effektiva motåtgärder och (snart) vaccin går det nu, mindre än ett år senare, att kraftigt begränsa skadeverkningarna.

Finland, med 5,5 miljoner invånare, hade i fredags totalt 393 döda i covid-19. Motsvarande siffra i Sverige, med 10,2 miljoner invånare, är 6.681 döda. I Norge och Danmark är de samlade dödstalen som jämförelse 328 respektive 811.

Lärde sig Sverige aldrig av vårens katastrof? En del beslutsfattare gjorde det, och vården har lyckligtvis blivit mycket bättre på att behandla dem som är allvarligt sjuka.

Men eventuella strategiomprövningar har kommit sent. Den 22 oktober, när Europa var på väg rakt in i den andra vågen av pandemin, beslutade Sverige att lyfta på restriktioner. Personer över 70 år fick till och med klartecken att röra sig i samhället som övriga.

Agerandet vittnar om att det fortfarande för en dryg månad sedan, rådde en övertygelse om att den unika svenska vägen nu var på väg att ge utdelning. Medan andra började stänga ned, kunde Sverige återgå mot ett fungerande vardagsliv. In i det längsta tycks de ansvariga ha väntat på bekräftelsen om att de hade haft rätt från början.

Den kom dessvärre aldrig.

Därmed sattes motåtgärderna än en gång in för sent, med konsekvensen att smittan på nytt fått olyckligt hög fart.

Smittspridningen är just nu alarmerande, och resulterar i en ännu en våg av dödsfall. Sverige har rapporterat 559 döda bara under de senaste två veckorna – det kan jämföras med vad Finland respektive Norge registrerat under hela pandemin.

Vi går mot en mörk vinter innan det sannolikt ljusnar nästa år, mycket tack vare de nyutvecklade vaccinerna. Till skillnad från de farliga förväntningarna om snabb flockimmunitet, erbjuder vaccin ett verkligt hopp om en återgång till det normala.

Måtte Sverige ha en adekvat planering för att skydda ett stort antal svenskar snarast, så att det inte blir med vaccinet som med testerna och smittspårningen: passivitet, dröjsmål, schabbel.

Det är mänskligt att ha fel och misslyckas. Att göra om samma misstag två gånger vittnar om ett farligt mått av självförtroende. Det är ett haveri på institutionell nivå.

Sverige betalar just nu ett högt pris för några tongivande personers grupptänkande och oförmåga att ta in signaler, både från inhemsk expertis och från resten av världen.