Ledare: Peter Wolodarski: Vaccinet får inte bli vårt nästa misslyckande

Det här är inget race, ingen landskamp. Så har reaktionen ofta låtit under pandemin när jämförelser gjorts mellan länder.

De flesta håller nog med om att det är absurt att ”tävla” om minst antal smittade, lägst antal döda. Hela världen är drabbad av coronaviruset. Farsoten har gjort oss alla till förlorare.

Men poängen med jämförelserna är inte att utse guldmedaljörer. Det är att hela tiden lära sig från dem som bäst lyckas hålla smittan stången – och att därmed rädda liv.

Sverige hade i fredags rapporterat 11.591 döda, markant högre än våra grannländer Norge (564), Finland (671) och Danmark (2084). Hur kommer det sig? Det är viktigt att förstå för att undvika fler misstag och minimera lidandet.

På motsvarande sätt är det kritiskt att noga följa hur massvaccineringen mot covid-19 nu fortlöper. Här kan man verkligen tala om en tävling – mot viruset. Ju snabbare vi får skyddet, desto fler dödsfall kommer att undvikas. Vaccineringen behöver bokstavligen vinna över smittspridningen för att vi ska kunna leva mer normalt igen. Håller vaccinen vad de lovar kommer resultaten dessutom att synas redan när de äldre fått sina doser, eftersom den gruppen är klart överrepresenterad i statistiken över dödsfall.

Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke, tidigare Sverigechef för läkemedelsbolaget Astra Zeneca, hade rätt han i DN pekade ut detta som årets viktigaste fråga.

När man jämför vaccinationen i olika länder är resultaten så här långt inte upplyftande – i alla fall inte om man bor i EU.

Räknat på antalet doser globalt per 100 invånare ligger Israel i topp med imponerande 54, enligt sajten Our World in Datas senaste uppdatering. Bland de stora staterna kommer sedan Storbritannien med 12 doser och USA med 8. EU, som gjort en gemensam vaccinupphandling, hamnar en bra bit efter på knappt 3 doser per 100 invånare. Och Sverige ligger strax under EU-snittet.

EU:s låga siffror har framkallat frustration och utlöst bråk med flera läkemedelsbolag, på grund av försenade leveranser. Astra Zeneca har på sistone stått i skottgluggen.

Men i botten finns allvarligare frågor om hur EU skött upphandlingen av vaccin för unionens medborgare, och hur väl rustade medlemsländerna – inklusive Sverige – är för att snabbt få ut doserna.

Klarar vi denna utmaning, den kanske viktigaste på många år?

Israel brukar pekas ut som ett särfall. Tack vare att premiärminister Netanyahu personligen engagerade sig i upphandlingen har landet kommit att bli ett testlabb för läkemedelsbolagen – ungefär 3 miljoner israeler har redan fått den första dosen.

Men det är för enkelt att avfärda Israel som ett unikum. Dels var landet blixtsnabbt i kontakterna med läkemedelsbolagen och tvekade inte att med risk lägga in tidiga beställningar, dels har man vissa dagar lyckats vaccinera 150.000 personer – ännu inte palestinierna på Västbanken, vilket föranlett kritik.

Är vi rustade för att klara något motsvarande i Sverige?

Man behöver inte jämföra med Israel för att ställa frågor om EU:s strategi. Det räcker att jämföra med USA och Storbritannien, och då har unionen halkat oroväckande långt efter.

Tillgången till vaccin är just nu begränsad, men dagens situation har inte uppstått ur tomma intet. Aktiva beslut har påverkat den.

Enligt det Londonbaserade analysföretaget Airfinity, som Financial Times refererade till i en stor genomgång i veckan, har EU, Storbritannien och USA beställt ungefär lika många doser vaccin per invånare.

Det är inte där skillnaden ligger.

Det som gjort att Washington och London kommit snabbare ut än Bryssel är att man förkortat tillståndsprocessen. Man har vågat tro mer på vissa producenter än andra och investerat mer offentliga medel på förhand.

Räknat per invånare har Storbritannien och USA betalat ungefär sju gånger mer i förväg än EU för utveckling, inköp och produktion av covid 19-vaccin, enligt Financial Times genomgång.

Förhandlingsmaskineriet i Bryssel har varit långsammare och verkar ha efterlyst mer försäkringar i avtalen. Det har fått konsekvenser.

Det är viktigt att EU försöker motverka vaccinationsnationalism, så att unionens länder inte slåss om ett begränsat antal doser på en global marknad. Men här är frågan snarare om EU hade kunnat få fram fler doser tidigare utan att ta från någon annan. Om det är så att snålheten har bedragit visheten.

Den stora risken för unionens medborgare har aldrig varit att EU ska betala för mycket för vaccin. Säg att en dos kostar 200 kronor. Om alla 10 miljoner svenskar får två doser blir kostnaden 4 miljarder kronor. Det är växelpengar i jämförelse med de pågående direkta kostnaderna för pandemin. I november beräknade regeringen att man under 2020 lagt drygt 200 miljarder kronor för att stötta olika delar av samhället. Pandemins ekonomiska, sociala och hälsomässiga pris är massivt, varje dag.

Den rika delen av världen har råd att lägga in mycket stora vaccinbeställningar innan man vet om doserna infriar förväntningarna. Och man borde skicka överskottet av fungerande vaccin till länder som har svårt att betala för sig.

Den som söker hängslen och livrem i denna kris har ända sedan pandemin bröt ut hamnat steget efter viruset.

Så var det i våras, när Sverige väntade på bevis för hur smittan spred sig innan kraftfulla skyddsåtgärder vidtogs (beläggen kom successivt, men då hade livsviktig tid förlorats).

Miljontals doser vaccin är på väg till Sverige, förhoppningsvis inom kort. Har vi en adekvat planering för hur de snabbt och tryggt ska nå befolkningen?

Våra 21 regioner har säkert var sin plan. Men här behövs ett nationellt ledarskap och en mobilisering av såväl offentliga som privata resurser.

Detta är ingen teoretisk fråga. Varje dag med påskyndad vaccinering räddar liv. Det är historiskt bråttom. Covid-19 är allt annat än en vanlig influensa.