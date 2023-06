Peter Wolodarski: Vad Putin inte vill att du ska förstå om Ukraina

Logga in

Det var en befrielse, praktiskt taget utan blodspillan. Det var dessutom en historisk omvälvning som få hade förutspått några år tidigare. När Sovjetunionen började lösas upp för drygt 30 år sedan tilldelades Michail Gorbatjov Nobels fredspris. Att imperiets siste ledare fick detta erkännande uttryckte tidens förhoppningar: Europa var på väg mot fredsepoken – och samtidigt ett liberalt tidevarv. Världens till ytan största imperium kunde försvinna från kartan utan blodiga konvulsioner.

Det visade sig vara en from förhoppning.

Gorbatjov gick bort förra året, men hann före sin död bevittna Rysslands bestialiska krigföring mot Ukraina. Därmed fick även han uppleva hur historien hann i kapp oss.

Denna vår har ettårsdagen av Putins anfall uppmärksammats över hela världen. Men egentligen inleddes inte Rysslands invasion den 24 februari 2022. Kriget började åtta år tidigare, då Kreml bestämde sig för att först inta Krimhalvön, sen bekriga Ukraina i den östra delen av landet.

Och i boken ”Det rysk-ukrainska kriget” (Albert Bonniers förlag) argumenterar historikern Serhii Plokhy övertygande för att annekteringen av Krim var fortsättningen på den ”oblodiga” upplösningen av Sovjetunionen i början av 1990-talet.

När detta ryska imperium kollapsade utbröt inte den eviga freden. I stället inträdde en paus, tills den gamla centralmakten i Moskva bestämde sig för att tillgripa våld och försöka återskapa sin imperiemakt. Först i Tjetjenien på 1990-talet, sen i Georgien 2008 och därefter i Ukraina 2014.

Att merparten av de europeiska makthavarna inte såg detta, eller ville se vad som pågick, hänger nog samman med den djupt rotade föreställningen om fred från 1990-talet.

Många försökte länge hitta genanta ursäkter för vad Kreml ägnade sig åt.

Krigen i Tjetjenien? Otäcka, naturligtvis, men på behörigt avstånd från Europas huvudstäder. Vi låter Ryssland bli medlem i Europarådet, världens största klubb för demokratier, för att disciplinera Kreml!

Invasionen av Georgien? Det var nog inte en fullskalig invasion. Och om det ändå handlade om militärt våld måste man förstå att Ryssland känt sig provocerat av talet om ett georgiskt Natomedlemskap.

Men för långsiktig fred räcker inte ett vapenstillestånd. Det som krävs är att Ryssland på egen hand gör upp med sin segdragna mytologi och bedrägliga självbild.

Annekteringen av Krim? Ja, den var fel, men samtidigt talar ju de flesta i Jalta, Simferopol och Sevastopol ryska! Låt oss hitta en kompromisslösning mellan Kiev och Moskva.

Den fullskaliga invasionen av Ukraina? Här försökte Ryssland skylla på Natos utvidgning österut. Men bombardemanget och lögnerna var alltför omfattande för att resten av Europa skulle svälja den falska berättelsen.

Serhii Plokhy, som är professor i ukrainsk historia vid Harvard, kategoriserar i stället kriget där det hör hemma: i Rysslands historiska imperieambitioner.

”Rysslands aggression mot Ukraina ledde till ett artonhundratalskrig utkämpat med nittonhundratalstaktik och tjugohundratalsvapen. Dess ideologiska underbyggnad kom från de visioner av territoriell utvidgning som kännetecknade den ryska imperieepoken”, skriver Plokhy i sin lysande historiska exposé.

Det är inte en tillfällighet att Ukrainas nationalsång från 1800-talet inleds med samma ord som den polska: ”Ukraina har ännu inte gått under”. Texten speglade oron för Moskvas återkommande försök att kväsa den ukrainska identiteten och viljan till självbestämmande.

Historien upprepar sig aldrig men det är påfallande mycket som går igen, i allt från ideologi (segdragna myter om rysk historia och territorium), propaganda (”vi är hotade av nazister”) och militär taktik (senast sprängningen av en damm i Ukraina) till strategiska allianser.

Den ryska vänskapen med Kina är just återuppväckt: den existerade även på 1950-talet under kalla krigets mest kritiska skede, påminner Plokhy.

Min egen far, som växte upp under kommuniststyret i Polen på 50-talet, gick i musikskola i Warszawa. När den kinesiske premiärministern Zhou Enlai skulle besöka landet som en del i den kommunistiska ”vänskapen” behövde eleverna lära sig ett av Maos propagandanummer. Musiken spelades in och framfördes sedan på radio.

Min pappa kan fortfarande sången utantill.

Vänskapen mellan Kina och Sovjetimperiet var så klart illusorisk. Efter Stalins död försvagades banden. På 1960-talet övergick de vackra orden i iskalla relationer och krigsrisk, med ett direkt kärnvapenhot från Moskva. När Mao försvunnit från scenen övertog USA under Nixonåren rollen av att ha en särskild relation med Kina.

Diktatorerna Putin och Xi är knappast vänner. De är för tillfället opportunistiskt förenade, och det är Kina – inte Ryssland – som håller i taktpinnen. Det finns ingen balans i relationen. Den kan när som helst urarta, inte minst för att gränsdragningen mellan Kina och Ryssland är en historisk källa till konflikt.

Europa har slutligen vaknat upp till historiens realiteter, och Sverige och Finland har fullt ut anslutit till den europeiska och västliga gemenskapen, där vi hör hemma.

Västvärldens uthållighet och enighet är för övrigt metoden för att trycka tillbaka Ryssland och hjälpa Ukraina att återfå fred och frihet.

Men för långsiktig fred räcker inte ett vapenstillestånd. Det som krävs är att Ryssland på egen hand gör upp med sin segdragna mytologi och bedrägliga självbild. Det kommer att ta tid. Första steget i den processen är ett ordentligt militärt nederlag i Ukraina.