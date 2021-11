Peter Wolodarski: Vi måste sluta med vårt svenska strutsbeteende

Hur många har hört talas om att ”spela svensk”; hacerse el sueco? I den spansktalande delen av världen är uttrycket välbekant och kräver sällan förklaringar. Där associerar människor till vad man uppfattar som ett typiskt svenskt drag: att verka oförstående, blunda eller ägna sig åt något annat för att slippa ta tag i det obehagliga.

Har du gjort något dumt, misslyckats, bytt fot? Låtsas då att det regnar. Eller för att prata spanska: spela svensk, så kanske du slinker förbi jobbiga diskussioner. Det är ”ett försök att komma undan på grund av blygsel, diskretion eller helt enkelt fräckhet”, för att citera Nobelpristagaren Mario Vargas Llosa.

Jag påmindes i veckan om det där uttrycket, när den omfattande granskningen av adoptioner till Sverige fick Stora journalistpriset.

Det är ju inte så att Sverige varit ensamt om det som kommit fram i den journalistiska undersökningen: adoptioner som stridit mot mödrars vilja, förfalskade handlingar och brott mot internationella konventioner.

I flera länder har denna fråga diskuterats, och konsekvenserna har varit omfattande.

Men det unika här är att uppvaknandet kommit sent, och att det krävts journalistisk ihärdighet under ett år för att få till stånd en offentlig utredning. Sverige har haft flest adoptioner per capita i världen, men väldigt lite diskussion om de mörka sidorna av det som på 1960-talet började som ett folkhemsprojekt. Målet den gången? Att alla skulle få ha en kärnfamilj och att Sverige samtidigt skulle sträcka ut en hjälpande hand till fattiga länder. Två mål smälte samman till ett. Vi trädde fram som ett pionjärland för adoptioner från tredje världen. Vi försökte bli ett slags antirasistisk vägvisare för modernitet och utveckling. Det var goda intentioner i det godas namn.

Men som DN-journalisterna Josefin Sköld, Patrik Lundberg och Alexander Mahmoud visat i sin undersökning kom varningssignaler löpande under resans gång – och Sverige valde att ignorera dem. År 1997 fick den dåvarande socialdemokratiska regeringen en rapport som beskrev omfattande barnhandel i flera adoptionsländer. Uppgifterna utreddes aldrig vidare. Socialförsäkringsminister Maj-Inger Klingvall ville i stället blicka framåt och säkerställa att Sverige följde den nyligen ratificerade Haagkonventionen.

Den generösa tolkningen är att den svenska staten agerat när vissa larmsignaler kommit, men granskningen ger snarare stöd åt den spanska slutsatsen: Sverige har uppvisat ett påfallande strutsbeteende. När besvärande uppgifter blivit kända, har vi låtit ursprungsländerna genomföra förändringar och ägnat oss åt att ”vända blad”, för att citera vår kungs bevingade ord.

De många människornas behov av att få adoptera fick staten att ignorera invändningar. Nyttokalkylen vägde över, så länge det inte blev alltför uppenbart för flertalet att något gått allvarligt fel.

Det är ett mönster som känns igen från tidigare nationella projekt som kört på grund. Ett aktuellt exempel är pandemihanteringen, där de ansvariga fortfarande agerar som om den utförliga kritiken från coronakommissionen inte existerar.

I dessa frågor finns ett slags latent smygpatriotism, en känslosam stolthet över vår svenska modell, som statsvetaren och DN-kolumnisten Gina Gustavsson avtäcker i sin nya bok ”Du stolta, du fria”.

Rösterna i reportagen uttrycker förtvivlan, längtan och en djup önskan att få veta sanningen

Vår historia rymmer en serie exempel på när folkhemmet, det moderna Sverige, trampar snett. Men det dröjer ofta länge innan vi orkar prata om det. Och inte sällan krävs oberoende röster – forskare, journalister, statliga utredningar – för att åstadkomma en omprövning.

Ett annat välförtjänt stort journalistpris gick i veckan i berättarklassen till Sveriges Radio och medarbetarna Randi Mossige-Norheim, Magnus Arvidson och Thomas Kanger. De fick det för dokumentären om Vipeholmsanstalten – ett skräckinjagande exempel på när kollektivets behov av bland annat bättre tandhälsa banade väg för experiment på människor som definierades ut som ”obildbara idioter” och låstes in. Deras rättigheter vägde lätt när de många människorna skulle få bättre tänder. Sverige körde på mot det högre målet. Samhällskalkylen gav grönt ljus.

Hur upprätthålls varje människas värdighet? Historien om de internationella adoptionerna är inte färdigskriven, men vi har det senaste året kommit en bra bit på vägen mot ökad förståelse.

Framför allt har vi fått lyssna på biologiska mammor och på adopterades frågor. Vi har fått ta del av starka vittnesmål och sorg. Vi har fått inblick i en ljusskygg värld som länge varit sluten, och där pengar haft en oroväckande stor betydelse.

Rösterna i reportagen uttrycker förtvivlan, längtan och en djup önskan att få veta sanningen.

Kommer de att få det?

Politiskt återstår mycket arbete. Det är tydligt att en stor grupp medborgare – oklart hur många – utsatts för ett allvarligt brott under sin tidiga uppväxt.

Det bästa sättet att hantera denna situation är att försöka ta reda på så mycket som möjligt, och att sprida kunskapen i offentligheten. Sanningen är inte farlig. Den är i själva verket nödvändig för att vi ska kunna lära sig oss av misstagen och få såren att läka.

