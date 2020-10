Rätt att alla ska ta ansvar, men tajmningen är fel

Människor över 70 år har gjort stora uppoffringar i månader. De har avstått från att träffa nära och kära och enligt en färsk rapport från Folkhälsomyndigheten har det lett till sämre psykisk hälsa för vissa grupper, vilket även kan skada dem fysiskt.

Yngre måste ta ett större ansvar för att bidra till att minska samhällssmittan.

Därför är det sympatiskt att de särskilda rekommendationerna för dem nu slopas. Men den svåra frågan är hur detta ska kunna ske utan att det medför stora risker. Jo, yngre måste ta ett större ansvar för att bidra till att minska samhällssmittan, meddelade socialminister Lena Hallengren (S) på torsdagen. Detta under en period där smittan sprids i just unga åldersgrupper, regioner och kommuner varnar för att budskapen inte når ut till unga och bilder på trånga nattklubbar har cirkulerat.

Det finns anledning att vara tveksam inför hur stor skillnad hennes uppmaning kommer att göra.

De äldres restriktioner har räddat tusentals liv. Ålder är den viktigaste riskfaktorn så för den enskilde finns det fortfarande skäl att inte gå och handla i en trång affär. Särskilt nu när smittan ökar.

Smittoläget är rörlig materia med stora regionala skillnader. I Sverige ligger nivån på 100 fall per 100.000 invånare under de senaste två veckorna. Men i Örebro är siffran 222.

Häromdagen valde den irländska regeringen motvilligt att stänga ner samhället igen i sex veckor, med en förhoppning om att smittoläget ska lugna ner sig inför jul- och nyårshelgerna. Irland har haft 270 nya fall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna, alltså inte skyhögt över Örebro.

Många svenska regioner varnar nu med kraft för ett allvarligt läge i vården om inte människor förändrar sitt beteende i vardagen. I Skåne uppmanar smittskyddsläkaren till att avstå från att gå på after work. Beredskapschefen i Jönköping oroas över att coronarestriktionerna för äldre har hävts och ber besökare i matbutiker att hålla rejält avstånd. Och Folkhälsomyndigheten råder Uppsalaborna att undvika resor i kollektivtrafiken och möten med icke-familjemedlemmar under ett par veckor för att få bukt med utbrottet där.

Tidpunkten att plocka bort de särskilda rekommendationerna för äldre just nu är därför något märklig. Vi kan få en prekär situation som påminner om den som rådde i Stockholm i våras med många döda, fast denna gång i Uppsala, Örebro och Jämtland som nu toppar smittlistan.

Regeringen beslöt på torsdagen att höja maxgränsen från 50 till 300 sittande i publiken på kultur- och idrottsevenemang från och med den 1 november. Huruvida regeln håller över vintern är oklart – statsminister Stefan Löfven (S) sade på pressträffen att han inte tvekar att skärpa regelverket om så krävs.

Den allmänna smittspridningen får inte komma upp i vårens nivåer, för då blir det näst intill omöjligt att skydda de äldre. I och med att rekommendationerna nu blir samma för alla förtydligas förvisso att yngre måste ta ansvar. Att regeringen också satte stopp för festandet på nattklubbar var en viktig signal. För det räcker uppenbarligen inte med ord om solidaritet och folkvett.

Sverige kan inte vänta på en tillfällig pandemilag, som i bästa fall börjar gälla först nästa sommar.

Regeringen och myndigheterna måste kunna införa åtgärder för att verkligen hålla viruset på mattan. Sverige kan inte vänta på en tillfällig pandemilag, som i bästa fall börjar gälla först nästa sommar. Socialministern borde inte bara plocka bort särskilda restriktioner för äldre, utan även skaffa fler verktyg att hålla coronaviruset stången. Statsepidemiolog Anders Tegnell borde också släppa sin motvilja mot munskydd. Det borde åtminstone användas i all nära kontakt med äldre inom omsorgen.

Men viktigast av allt: svenskar i alla åldrar måste förmås att hålla i och hålla ut – inte minst för de äldres skull.