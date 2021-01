Ledare: Regeringen kan inte dröja med självklara beslut

Alkoholförbudet efter klockan 20 förlängs, den här gången till nästa söndag. Det meddelade rege­ringen, med en dags varsel, i torsdags. Det senkomna beskedet lägger sten på börda för Sveriges krögare som redan befinner sig i en mycket svår situation. I veckor har de bett om besked om vad som kommer att hända härnäst: Ska de sätta in personal? Förbereda för helgfirande?

Många tolkade regeringens sömnighet som att de nog skulle tillåtas öppna nu ändå, och den plötsliga förlängningen av förbudet kastade in alla som planerat för detta i kris. Alldeles i onödan. För bättre framförhållning än så här bör Sveriges krögare definitivt kunna förvänta sig.

Nog finns där en ovisshet om det exakta dagsläget i coronastatistiken, men den större bilden ligger ju klar: Vi har fortsatt hög smittspridning. Siffrorna gick ned något under jul och nyår, men det betyder just bara att de som testade sig under storhelgerna var färre, inte nödvändigtvis att antalet insjuknade minskade så värst mycket.

Inget annat är just nu möjligt än att fortsätta strama åt och hålla igen. Bättre då att från början säga detta.

När tillvaron nu återgått till vardag riskerar smittspridningen att öka ytterligare: arbetsplatsen har i flera studier pekats ut som det ställe där flest infekteras, förutom i det egna hemmet. Folkhälsomyndigheten har konstaterat att de kommande veckorna blir kritiska.

Hur gärna man än vill ge lättnader till de företagare inom inte minst kultur- och nöjesbranschen, som pandemin gått så hårt åt, så gör man dem en otjänst genom att dröja med svar i hopp om – ja, vadå? Inget annat är just nu möjligt än att fortsätta strama åt och hålla igen.

Det handlar inte bara om varje individs egen risk att insjukna, utan också om den kedja var och en utgör en del av: I ett Sverige som går på sparlåga för nu varje infekterad person i snitt viruset vidare till 1,16 personer. Det är betydligt bättre än tidigare. Men inte förrän den siffran, det så kallade R-talet, pressats ned under 1,0 kommer smittkurvorna att vända.

Till dess kommer restriktionerna att vara nödvändiga. För att skydda de gamla och andra riskgrupper. Och för att stötta vårdpersonalen.

I våras gjordes det reportage om hur de anställda på akutmottagningarna totalt överväldigades av patienterna som vällde in, hur de tillsammans med akutinkallad extrapersonal rörde sig runt i varma och otympliga skyddsdräkter inuti ett närmast overkligt kaos: säng efter säng med människor som kämpade för sina liv, utan att vårdarna kunde göra något mer.

Situationen är ännu värre nu, ofattbara 10.000 döda senare. Visserligen har den medicinska vetenskapen gått framåt så pass att covid nu oftare kan behandlas utan intensivvård. Men det är fortfarande samma personer som sliter hårt inom vården, utan att tiden räcker till. Annan viktig vård får anstå, operationer ställs in. Många anställda är traumatiserade av det år som gått, men får ingen vila: övertid är standard, och semestrar skjuts upp. På flera håll har de inte ens kunnat räkna med en anständig ekonomisk ersättning för sin insats.

Även om de som arbetar med covid­sjuka bara gör sitt jobb, så innebär det jobbet just nu mer än vad man kan begära. De vårdanställda är därför verkligen att betrakta som hjältar. Men det är inte främst applåder dessa hjältar behöver, utan att allmän­heten fortsätter att ta sitt ansvar för att minska smittspridningen, och därmed sjukhusbeläggningen.

Och i det be­höver allmänheten stöd, av myndig­heterna såväl som av en regering som inte dröjer med nödvändiga men jobbiga beslut.