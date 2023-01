Ledare: Regeringen vill bura in fler – men fängelserna är fulla

I tisdags presenterade den så kallade Flerbrottsutredningen förslag som innebär ”påtagligt strängare straff” för personer som döms för flera brott samtidigt (DN Debatt 24/1).

Utredningsdirektiven sattes på pränt av S-MP-regeringen, men slutsatserna ligger i linje med Tidöavtalet, varför betänkandet nu går ut på remiss och hyfsat snart lär klubbas av en majoritet i riksdagen.

Förslaget blir därmed i praktiken startskottet för regeringens omsusade offensiv mot gängen, som i huvudsak ut på att just bura in fler under längre tid.

Straffen ska fördubblas för gängkriminella, vidhåller statsministern. De ska skärpas för ”gängrelaterad brottslighet”, återfallsförbrytelser och narkotikaförsäljning. Brottsbalken ska ses över i sin helhet.

En fråga som regeringen talar tystare om är vart alla dömda ska ta vägen. Enligt Tidöavtalet vill man inrätta särskilda ungdomsfängelser med Kriminalvården som huvudman, men Kriminalvården går redan på knäna.

Platsbristen är akut och systematisk, delvis för att fängelsestraffen blivit fler och längre sedan 2018. Under de senaste två åren har de intagna ökat med 651 personer men antalet fasta platser bara med 141, enligt en intern rapport som SVT hänvisar till (19/12).

Överbeläggningarna leder till säkerhetsproblem eftersom tungt kriminella kan tvingas dela cell – i vissa fall bara 6 kvadratmeter stora – och färre anställda tvingas hålla koll på fler intagna.

En ny rapport från kriminalvårdarnas huvudsakliga fackförbund Seko inskärper hur allvarligt läget är.

Nästan hälften av dem som svarat på en enkät som ligger till grund för rapporten uppger att de måste hantera intagna på egen hand dagligen eller nästan dagligen – ofta i strid med säkerhetsföreskrifterna.

En tredjedel svarar att det är uteslutet eller osannolikt att de jobbar kvar inom Kriminalvården om två år.

Anslagsökningen till Kriminalvården är i själva verket mindre än den var i fjol.

Risken är att en ond spiral uppstår där fler intagna leder till högre arbetsbelastning, som i sin tur resulterar i ökad personalflykt och ännu tuffare villkor för dem som jobbar kvar.

I budgeten för 2023 skjuter regeringen till ytterligare medel för att öka antalet anstaltsplatser eftersom ”straffen kommer att skärpas kraftigt under kommande år”.

”Kriminalvården kommer att behöva expandera och många nya anstalts- och häktesplatser kommer att behövas”, konstateras bland annat. Men anslagsökningen till Kriminalvården för 2023 – en dryg miljard till 13,4 miljarder totalt – är i själva verket mindre än den var 2022.

Tidöavtalet lyfter ”möjligheten att hyra anstaltsplatser i andra länder”, men det förslaget är lyckligtvis inte ens på utredningsstadiet än. I övrigt mumlas det mest om ”kostnadseffektiviseringar”, som att ”utnyttja stordriftsfördelar och andra åtgärder”.

Det duger inte. Bara Flerbrottsutredningens förslag om begränsad mängdrabatt beräknas leda till att ytterligare 790 fängelseår döms ut varje år, konstaterade utredarna i veckan. De bedömer att Kriminalvårdens årliga anslag behöver öka med omkring 700 miljoner kronor som en direkt konsekvens.

Det säger något om utmaningarnas omfattning.

”Det kommer krävas ny lagstiftning som låser in människor mycket mycket längre”, dundrade statsminister Ulf Kristersson (M) på en pressträff med partiledarna för SD, KD och L på torsdagen.

De måste göra mer för att undvika att Kriminalvården kollapsar som en konsekvens.