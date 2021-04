Replik: Skickligt musikaliskt uttryck är resultatet av flit och disciplin

I en ledare den 5 april uttrycker sig Susanne Nyström på ett ytterst föraktfullt sätt om musik och kultur där hon sätter ett motsatsförhållande mellan musicerande och ”flit och disciplin”, och hävdar att ”ungdomar som plötsligt får betalt för att spela trumpet eller göra något som påminner om ett grupparbete i skolan, ges en felaktig bild av vad ett riktigt jobb innebär och hur relationen ser ut mellan prestation och lön.” Alla som vet någonting om att hantera en trumpet eller något annat instrument för den delen vet att ett skickligt musikaliskt uttryck är resultatet av hårt jobb, flit och disciplin och otaliga timmars övande.

Utöver att musik och kultur utgör ovärderliga inslag i alla mänskliga civilisationer ger dessutom musikindustrin ett viktigt ekonomiskt bidrag till samhällsekonomin. Mellan 2009 och 2019 växte intäkterna från konsumtion av musik med över 5 miljarder kronor till 12,2 miljarder kronor, varav musikexporten växte med 86 procent till 2,7 miljarder kronor. Det är dessutom en högteknologisk industri med flera svenska företag med global spridning, såsom strömningstjänsten Spotify och Clavia, en världsledande producent av sofistikerade klaviaturer.

Vi som skrivit under detta upprop, totalt 354 personer, har under lång tid levt och jobbat med att förmedla hopp och livsglädje, glädje och sorg, ofta under enkla förhållanden, men också efter långa och många sessioner av disciplinerat övande. Musiken är inte bara livsviktig för oss utan också för de som lyssnar. Detta är en gemensam skrivelse från oss alla som älskar musik, oavsett vilken sida av scenen vi står på. Det som framstår som mest föraktfullt är att denna artikel publiceras mitt under en pandemi som orsakat stort mänskligt och ekonomiskt lidande för tusentals aktiva kulturarbetare. Det är att sparka på den som ligger.

Helen Sjöholm

Peter Jöback

Victoria Tolstoy

Bosse Sundström

Lisa Nilsson

Thomas Di Leva

