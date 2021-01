Richard Swartz: Bara i Sverige kan en statsminister bli utskälld för att han lagar sin egen rakapparat

Stackars Stefan Löfven, offer (fast många skulle bestrida just det) för den mycket svenska kollisionen mellan två värdesystem.

Det ena säger: du ska inte predika vatten och själv dricka vin. Du ska leva som du lär. Detta är en i världen vida spridd uppfattning som sannolikt en majoritet av alla människor skulle skriva under på. Det andra säger: en bra karl reder sig själv, ligger ingen till last. Inte heller tror han sig förmer än någon annan. Här blir det knepigare eftersom skaran av dem som skriver under sannolikt raskt krymper samman; från det internationella och universella hamnar vi så i det huvudsakligen protestantiskt provinsiella.

Och specifikt svensk blir problematiken när man utgår ifrån att de två systemen harmoniskt låter sig förenas.

Vi svenskar är av övertygelse och tradition stränga anhängare av båda systemen. Inte minst kräver vi av vår överhet att den samtidigt lever upp till båda. Det kan beskrivas som höga krav på moral och anständighet, men också som ett något verklighetsfrämmande moraliserande som vi själva – vi vanliga människor – inte sällan misslyckas med i vår egen vardag.

Nu råkar Löfven vara statsminister med allt vad det betyder: han ska leda och styra landet, vara förebild och föredöme. Inte säga ett, göra ett annat. Men samtidigt vara just en helt vanlig människa precis som du och jag. En ann är så god som en ann: inte ens en statsminister ska tro att han är något.

Just vad gäller livvakter tog det lång tid för den svenska politiska klassen att begripa att det som minister inte går att samtidigt vara en helt vanlig människa.

Det kan låta som jantelagen i svensk tappning, men har självfallet också vackra sidor som folknärhet, ödmjukhet och ett slags urdemokratisk jämlikhet. Dessutom förefaller det som om få offentliga personer i Sverige så förkroppsligar detta som just Stefan Löfven, att han inte är en råttfångare som ena dagen i brösttoner talar till nationen för att sedan som vilken Svensson som helst kila iväg för att reparera sin klocka eller om det nu var en rakapparat.

Alltså den vanliga människan Löfven. Inte statsminister. Men vi såg bara statsministern.

Och här blir det riktigt intressant. Ty jag vill påstå att vad som hänt bara kan hända i Sverige. Varje annan statsminister hade skickat en underhuggare att ta hand om sådana petitesser, sannolikt också att köpa en julklapp till hustrun. För sådant har president Macron personal. En statsminister eller president har inte – och borde inte ha – tid till sådant. Det vore nästan som att be honom att själv städa presidentpalatset och på den punkten har andra européer inga som helst krav på sina politiker.

Men i Sverige skickas inte någon springpojke i privata ärenden; sannolikt skulle Löfven skämmas för att göra det, kanske också vara rädd för att då få offentlig kritik, fast ingen i hans omgivning tycks ha insett att ta saken i egna händer bara gör alltsammans ännu mycket värre.

När Václav Havel i Prag från dissident plötsligt blev president ägnade han sin första tid åt att umgås med Frank Zappa och designa nya uniformer åt slottsvakten. Men klok som han var, insåg han snart att det inte var för att vara vanlig och privat som han satt i slottsborgen. Samma med hans ungerska dissidentkollegor som när de kom till makten ville införa en mer avspänd politisk stil och avstå från svarta limousiner och livvakter, tills deras inhyrda amerikanska konsulter förklarade att det i så fall vore bättre att de genast lade ner sina karriärer och ägnade sig åt något annat än politik.

Just vad gäller livvakter tog det lång tid för den svenska politiska klassen att begripa att det som minister inte går att samtidigt vara en helt vanlig människa. Löfven har livvakter. Men Olof Palme och Anna Lindh hade inga och mördades av personer som inte för ett ögonblick intresserade sig för dem som vanliga människor, uteslutande som förhatliga stats- och utrikesministrar. Och nog var det tjänstefel när livvakterna inte förstod att de i ur och skur måste vara där för att skydda ämbetet, inte herr Palme eller fru Lindh när de råkar insistera på att få vara som vem som helst.

Ty det vore naivt, arrogant och bokstavligen farligt: i den ordningen.

Visst, Stefan Löfven var omdömeslös, men ingen cyniker eller brottsling; ingen verkar heller förneka att han uppträtt oklanderligt enligt de rekommendationer som gällde i själva ”klocksituationen”. Men i Sverige mäts med de strängaste av måttstockar medan vi fortsätter att röra ihop den vanliga och offentliga personen. Inte så att den osentimentala och illusionslösa utländska attityden skulle vara bättre (eller sämre), men avgjort mer realistisk.

Här i Kroatien ertappades landets president nyligen på en privat klubb där alla coronarestriktioner medvetet åsidosatts. Förskräckligt. Men ingenting händer och ingen är överraskad. På många håll i Europa uppmanar politiker oss att bära ansiktsmask, men glömmer eller gör det inte själva. Och ingenting händer.

Är då politiker vanliga människor? Inte om du frågar andra européer. Politikerförakt kallas det. Trist. Men ganska nyktert och sunt.

Fast när det gäller moral är svensken maximalist och obönhörlig, mer hemma bland sina dogmer än i verkligheten. Där kan han problemfritt umgås med dem på en och samma gång utan att de inbördes börjar skava mot varandra. Först när de konfronteras med just verklighet och vardag kan det gå riktigt illa.