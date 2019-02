Olyckliga äktenskap är långt vanligare än lyckliga skilsmässor – skilsmässor har dessutom ofta ett inslag av kränkande förolämpning, särskilt om den förorsakas av otrohet eller inte sker i ömsesidigt samförstånd.

Brexit är inget undantag. Avsiktligt eller ej: britterna har kränkt oss andra européer genom sitt beslut att lämna den europeiska gemenskapen. Vi försöker låtsas som om det inte vore fallet, håller god min i ett spel som är mer just förödmjukande än elakt. Men vad britterna säger utan att öppet säga det är för oss alla kristallklart: Vi har nu sett oss omkring hemma hos er på kontinenten och kommit fram till att vi föredrar att vara utan ert sällskap. Borta bra, men hemma bäst. My home is my castle. Vi trivs helt enkelt bättre utan er hemma hos oss där det ändå – hur ska vi säga? – går mindre främmande och mer civiliserat till.

Så tack för kaffet, och förhoppningsvis no hard feelings!

De senare har förstås redan infunnit sig fast vi som ratats gör vårt bästa att visa oss just civiliserade när vi försöker dölja hur djupt förolämpade vi egentligen är; som svårast är det för sydeuropéerna med fransmännen i spetsen. Offentligt bedyrar vi gång på gång att vi ”på botten av våra hjärtan” ingenting hellre önskar än att britterna skulle ha stannat kvar, men utan att därmed uppnå mycket mer än att masochistiskt förstärka den där förolämpningen de utsatt oss för. Denna känsla av förödmjukelse kommer dessutom att överleva också en välordnad Brexit och för framtiden bli ett sår som inte kommer att läkas så lätt.

Och kvar för gott lär den bittra eftersmaken bli – britterna håller sig för bättre. Européer är vi kanske alla, men några är ändå mer europeiska än andra.

Vad som framställs som generositet omtolkas till något som kan likna översitteri och koloniala fasoner.

Den bittra eftersmaken mildras inte ens av att vi är övertygade om att Brexit kommer att visa sig vara en katastrof för britterna. Vår hemliga skadeglädje över hur de ställt till det för sig förmår ändå inte uppväga att de kränkt oss, att de nedkallat denna olycka över sig själva i (outtalat) namn av sin känsla att vara oss överlägsna. Förolämpningen upprör oss ändå mer än skadeglädjen försonar. Det enda förmildrande, nästan anständiga, är att britterna verkar ha tillfogat oss denna kränkning långt mer av oförstånd och högmod än i direkt avsikt att hänga ut oss som ett slags andra klassens européer.

Känslor, fördomar, historiska mönster som vi tar över utan att ens vara medvetna om, gestaltar världens gång långt mer än vad vi vill tro. När kommunismen bröt samman i Östeuropa tog vi i Västeuropa för givet att det var en demokratisk samhällsordning östeuropéerna ville ha mest av allt.

Nu skulle de äntligen få den.

Fast var det verkligen så? Själva uttryckte de sig något försiktigare och talade om ett ”normalt liv”. Men det hörde vi inte; eller vi uppfattade det som en omskrivning för just vad vi hade bestämt oss för att de ville ha. Hade vi varit mer lyhörda hade vi kanske kunnat ana att detta ”normala liv” hade mer med möjligheten att kunna resa fritt genom världen, med fungerande telefoner och frånvaron av tomma butiksdiskar, än med parlamentarisk demokrati och institutionaliserad marknadsekonomi att göra. Ja, självfallet även med denna korsett till ett ”normalt liv” – men inte som den nyvunna frihetens omedelbara längtan och mål.

Och i dag vet vi att i länder som Polen eller Ungern den egna nationen tycks vara viktigare än en demokratisk stat.

Förhållandet mellan väst och öst kompliceras dessutom av att det är så dramatiskt ojämlikt. På ena sidan finns allt, på den andra fortfarande nästan ingenting. Det gäller allt från pengar och förväntad livslängd ända bort till pressfrihet, rättsäkerhet och pensioner det går att leva på. Alltså ett i praktiken hierarkiskt förhållande som låter sig beskrivas i termer av givande-tagande, över-under, lärare–elev, centrum-periferi. Till råga på eländet är skillnaderna långt större än i fallet Brexit och våra bemödanden att låtsas som om de inte finns, kräver diplomatisk finess och ett ädelmod som sällan utmärker förbindelser stater emellan.

EU har gjort stora ansträngningar att integrera sina östeuropeiska medlemmar. Resultatet är väl ganska hyggligt, men på väg att försämras. Det röjer sig i den politiskt-diplomatiska umgängestonen mellan väst och öst.

Visserligen har vi fått lära oss att det är saligare att giva än att taga, men inte sällan visar det sig vara svårare att ta emot än att ge. I väst anser vi oss ge gåvor och visa solidaritet, vi erbjuder hjälp till självhjälp, medan man i öst gärna ser samma sak som historiskt betingad kompensation och något man skulle ha rätt till. Ingen tar gärna på sig rollen som tiggare. I stället omtolkas vad som framställs som generositet till något som kan likna översitteri och koloniala fasoner.

I öst monteras nu den demokratiska staten ner i länder som Ungern och Polen; Rumänien och andra står på tur. Det sker i nationens namn. Kan väst verkligen delta i detta? Där överväger man att se över sitt stora ekonomiska stöd till öst. Det sker i den demokratiska ordningens namn.

Vem som känner sig mest förolämpad över vad som håller på att hända är ännu en öppen fråga.