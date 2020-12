Richard Swartz: De stora diktarna ser ofta klarare än vi andra

För Heinrich Heine, denne tidige demokrat före demokratin, var det så kallade folket en ”lymmel”. Han hade inga illusioner om att det i rousseauansk mening alltid vill det rätta och goda, och att om det bara får göra sin stämma hörd ordnar sig allt till det bästa.

Robert Musil var ännu mer desillusionerad: i den kommitté som ska planera det stora kejsarjubileet i romanen ”Mannen utan egenskaper” kommer någon på den briljanta idén att vända sig direkt till folket och be om förslag på hur kejsaren bäst kan firas. Sagt och gjort. In strömmar förslag från när och fjärran och lakoniskt kommenterar Musil folkets bidrag – det var som att lyfta på locket till en soptunna.

Politikerna då? De är sällan insiktsfulla. Winston Churchill är ett undantag. Han höll demokratin – folkväldet – som det värsta sättet att regera med undantag för alla de andra som redan prövats. Men så var han, om inte diktare, i alla fall författare till många schwungfullt skrivna böcker.

Till och med Karl Marx hade problem när hans folk – arbetarklassen – tyckte fel, något han ville bortförklara med ”falskt medvetande”. En tillfällig, historiskt betingad förvirring. I slutänden dock utan betydelse.

Vi har glömt att den representativa demokratins fäder var ytterst skeptiska när det gällde folkviljan. Den amerikanska konstitutionen kan läsas som en manual för hur man förhindrar att den till fullo kommer till uttryck. I stället ska minoriteter och särintressen skyddas, majoritetsväldet på olika nivåer bromsas medelst kunskap och uttolkare – representanter – som någorlunda kan läsa och skriva, allt i avsikt att tukta och ge folkviljan mindre genomslag.

Egentligen ett ganska misantropiskt aktstycke: folket måste visserligen få bestämma självt, men eftersom vi oftast är okunniga, själviska och likgiltiga inför den Andre måste denna bokstavliga folkdemokrati mildras och göras så indirekt som möjligt. Ty det räcker inte att förlita sig på ”the better angels of our nature” (Joe Biden).

Det amerikanska Republikanska partiet har förvandlats till något snarlikt Alternative für Deutschland.

En avgörande roll i tämjandet av folkviljan spelar ett omfattande och väl organiserat partiväsen. Stora så kallade ”folkpartier” dominerade efterkrigstidens politiska samhällsliv: krist- eller socialdemokrater, konservativa och liberaler. De förfogade över stora apparater med bidragsbetalande medlemmar och ideologiskt troende funktionärer, representerade också på den obetydligaste lokala nivå eller på områden där man kan tycka att politiken ingenting har att göra, med egna försäkringsbolag, bildningsförbund, rese- och begravningsbyråer. Sådana partier lika mycket återgav som uppfostrade folkviljan.

Av detta finns i dag bara ruiner kvar. Sannolikt är det en av västvärldens största förändringar sedan 1945. Och som skett utan att vi riktigt lagt märke till det: de stora kristdemokratiska partierna finns inte längre eller bara som karikatyrer av sig själva; liberalerna har krympt ihop till små förskrämda skaror och socialdemokratin – den kanske viktigaste förändringen – ligger i själatåget. Med undantag för egentligen bara Tyskland och Sverige, men där den ägnar sig åt ett taktfast historiskt återtåg.

Värst har förändringen gått fram i Syd- och Östeuropa där våra demokratiska traditioner är som svagast, ibland obefintliga. Men också det amerikanska Republikanska partiet har förvandlats till något snarlikt Alternative für Deutschland.

Vad har vi fått i stället? Politisk fragmentisering och löst sammanhållna populistiska partier, mer folkrörelser än partier, och som bara med möda går att integrera i vad som ännu finns kvar av den gamla ordningen. Och det är den så kallade folkviljan som sprängt vad som var tänkt att tämja den. De populistiska ledarna må heta Berlusconi, Orbán, Kaczynski, Salvini eller Trump. Men det är inte de utan folket som driver fram demontaget av den representativa demokratin.

Ty populisterna manipulerar inte – de ”bara” lyssnar för att sedan göra politik av vad de hör och folket vill. Och de är goda lyssnare. Vad de hör är vox populi ofiltrerad, ingen vacker röst, men äkta och autentisk. Dessutom bortom liberaldemokratisk uppskattning av fakta, moral och vanlig anständighet, bortom lögndetektorn och det sunda förnuftet.

Och detta folk känner sig föraktat av etablissemanget som ”beklagansvärt” (Hillary Clinton), förödmjukat av sin egen kosmopolitiska överklass (”är det tisdag så måste det vara Belgien”) som sedan länge har sitt på det torra, är arbetslöst på grund av globaliseringen, uppskrämt av invandrare som tar ifrån dem det lilla som blivit över åt ”riktiga” tyskar, ungrare eller svenskar.

Populisterna kommunicerar direkt med folket. De vill göra sig av med allt som den representativa demokratin ställt upp mellan dem: partiledardebatter, hearings, utskott, utredningar, checks and balances. De föredrar Twitter, massmöten eller television. Vägrar att se demokratin som ett maskineri som måste respekteras och vårdas i all sin indirekta långsamhet, som måste överleva X och i oförändrat skick lämnas över till Y.

I allt detta åberopar de sig på ett folk som blir kvar också den dag Trump eller Orbán är borta.