Richard Swartz: Den svenska sommarstugan förstår sig varken tysken eller amerikanen på

Så här års översvämmas södra Europa av nord- och centraleuropéer på semester. Hos mig – i Kroatien – handlar allt om denna turism. På den lever kroaterna. Under några korta sommarmånader ska pengar för hela året tjänas in och då framför allt på tyskar. Och alltmer så: på ett tiotal år har nästan alla traktens bönder där jag förr kunde köpa min sallad, olivolja eller en halv gris tagit ett lån i banken och byggt ett blygsamt hus med skylten ”Zimmer frei” (rum lediga). Själva dammsuger de numera poolen och manglar lakan i stället för att jobba i vingården.

Vad kroaterna inte kan förstå är varför tyskarna kommer mitt i den värsta hettan. Jag säger att vi blonda och bleka transalpina européer har så litet av den varan att vi inte förstår (eller glömmer från en semester till en annan) att riktig hetta nästan alltid blir så outhärdlig att man är redo att betala för att slippa den. En kär kollega bodde i många år i Aten där den om sommaren blev så infernalisk att hon då brukade fly till sitt svala hus på landet i Sverige.

På väg dit, förmodligen i tunika och inlindad i långa sjalar som skydd mot värmen, brukade hon på Atens flygplats möta halvklädda svenska turister i flip-flop, redan svettiga och saliga över att de kommande veckorna dagligen få utsätta sig för soltortyr.

Ännu svårare har mina kroatiska grannar att förstå varför tyskarna inte semestrar i sina egna sommarhus. De har inga, säger jag. Men hur är det möjligt? Rika och arbetsamma tyskar? Här har alla ett sommarhus, också de som är fattiga och lata. Det stämmer: jugoslaviska gästarbetare tjänade sina pengar i väst och byggde sig för dem ett extra hus hemma, gärna vid kusten; mycket annat fanns inte att använda pengar till i Titos Jugoslavien. Och resten av dagens kroatiska sommarhus togs över från olika minoriteter, framför allt italienare, som flytt/fördrivits efter det förlorade kriget.

Tyskarnas historia är den omvända. Efter andra världskriget flydde/fördrevs de för gott ur det östra Europa till ett Tyskland där lokalbefolkningen ofta var utbombad. Nu skulle också flyktingarna härbärgeras. Sommarställen (!) var inte att tänka på och så har det förblivit – bland alla tyskar jag känner har nästan ingen ett hus på landet och i städerna hyr de flesta i stället för att äga sin lägenhet, också de som är födda långt efter 1945. På sätt och vis är tyskarna Europas mest hemlösa nation som tycks ha förlorat känslan av trygghet och bofasthet i rummet. Allt kan ju plötsligt vara förstört eller något som över en natt måste överges för gott. Föreställningen om ett andra hem att använda bara en viss tid på året måste verka existensiellt absurd.

Ja, jag vet: det finns en liten skara förmögna som har villor i Toscana och stillsamma tyskar som vårdar sina ödetorp i de småländska skogarna. Men de är ändå försvinnande få, inte alls att jämföra med de kroater, svenskar eller andra européer som alla har sommarställen.

Ständigt på väg. Vart? Vidare. Mot horisonten, mot framtiden. Ut i cyberrymden. Mot den ocean i väst där Amerika tar slut och en annan, främmande värld tar vid.

Råd har tyskarna förstås, men de verkar föredra den oförbindliga frihet som ”Zimmer frei” innebär. Inte ens som kapitalplacering tycks en andra bostad locka dem (inte heller att spara i aktier).

Är detta tyskarnas arv? Katastrofen, självförvållad eller ej, är alltid nära. Den mänskliga tillvaron obeständig och oförutsägbar. Ett hus alltid ett provisorium. Kanske en av dessa ibland omedvetna tyska övertygelser från efter kriget, ungefär som antimilitarism och pacifism.

Inte heller amerikaner har några sommarställen. Om de inte är mycket rika, då de har ett palatsliknande andra hem med eget badrum till varje gästrum (otaliga). Men ett svenskt sommartorp? Existerar inte. Och bjud inte in amerikanen till ditt – han kommer inte att förstå vitsen med torrdass och att sitta på en pinnstol i köket och äta kylskåpskall fil med bär från egen täppa. Knappast några européer heller. Men amerikanens oförståelse för ett sommarställe har inte med tyskens förlust av existensiell trygghet utan med hans rörlighet att göra. Ty från allra första början är han on the road, livsformen i ett land som alltid verkar ha bråttom, för stort för att någonsin kunna komma fram.

Ständigt på väg. Vart? Vidare. Mot horisonten, mot framtiden. Ut i cyberrymden. Mot den ocean i väst där Amerika tar slut och en annan, främmande värld tar vid. Hur? Till häst, med prärieskonare eller järnväg, på en ändlös highway. My home is my castle, säger engelsmannen. Men i Amerika finns inga slott och home är en provisorisk adress vars finaste kvalitet består i att vara just utbytbar. I Europa är du född någonstans: i Paris, Banja Luka eller Alvesta. I Amerika får du vara nöjd med att komma någonstans ifrån. Vad ska rötter vara bra till om man inte kan ta dem med dig, som Susan Sontag brukade säga.

Det talar knappast för bofasthet.

Denna rörlighet får förstås konsekvenser. Den som ständigt är på väg har sällan tid att äta ordentligt. Bara under en kort rast, stående, och med hjälp av fingrarna vid en lägereld. Men för att utveckla ett cuisine måste man först sitta ner och ha gott om tid på sig. Följaktligen är amerikanens enda bidrag till världens gastronomi hans barbecue och coktailpartyt med finger food.

Inte mycket.

Men det är en helt annan historia.

Läs fler texter av Richard Swartz