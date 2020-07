Richard Swartz: Endast i Sverige slipper de unga respektera de äldre

Hade Sverige som nästan alla andra kunnat stänga ner för att skydda sig mot coronaviruset?

Att vi reagerade alltför senfärdigt och med usel samordning, ibland näst intill hjälplöst, är i dag svårt att bestrida. Men hade vi verkligen kunnat göra annorlunda? Tveksamt. I alla fall om vi uppfattar den svenska ”strategin” som långt mer grundad i historiska erfarenheter och den svenska maktutövningens traditioner än i någon teknokratisk-byråkratisk handlingsplan.

Hur skulle Sverige ha kunnat stänga ner som alla andra? Det hade varit oförenligt med vår självbild: ett land som ser sig självt som inkarnationen av demokrati och frihet där ingenting är möjligt utan medborgarnas omedelbara och underförstådda samtycke. Ibland förväxlas vår attityd till makten med ett slags preussisk underdånighet à la DDR, fast det snarare är precis tvärtom: sedan länge vågar makten här i landet inte störa eller kräva något av folket som det inte vill. Ömsesidigt lämnar makt och folk varandra i fred.

Den berömda svenska tilliten – eller fogligheten – inför makthavarna är i själva verket medborgarnas mycket välgrundade övertygelse att den folkvalda makten aldrig skulle kommendera dem till något som strider mot deras något anarkistiska uppfattning av vad frihet är.

De unga jag mötte såg mig knappast. Kanske var de kränkta: för sådana som jag måste de göra uppoffringar.

Att plötsligt förbjuda svenskar att röra sig ute på stan? Låta polis eller militär (!) kontrollera deras identitet, bötfälla den som sitter alltför tätt intill på krogen eller saknar ansiktsmask på bussen? Detta sker i en lång rad länder ute i Europa där man har historisk erfarenhet också av diktat från totalitära regimer. Men i Sverige, tror jag, fullkomligt otänkbart. Den som skulle våga försöka, får räkna med uppror. Ingen vet det förstås bättre än våra egna myndigheter som därför aldrig hade något val. Och, svenskar som de är, väl aldrig ens övervägde någon ”europeisk” lösning.

I stället för att befalla kunde de från första början medelst ”rekommendationer” bara vädja till medborgarna: tvätta händerna, stanna hemma om ni känner er sjuka, håll er på avstånd från varandra. Alltså do it yourself. Bli en ”del av lösningen”! Frivilligt och på eget ansvar. Inte för inte lever vi i Ikeas hemland och – om inte en skruv fattas – brukar det ju fungera fast det ibland kan gå mycket långsamt och ta oändlig tid.

Och eftersom vi svenskar är ett rationellt släkte höll vi oss till vad vi ombads att göra.

Men bara sådär lagom. Och de unga snart inte alls. Frågan är förstås vilka ”vi” är. Till vem vänder sig regering och tegnellianer egentligen med sina ”rekommendationer”? Till oss alla? Men det är nästan enbart de äldre – eller på nysvenska äldre-äldre – som dör. Över 85 procent av de avlidna var över 70 år.

De unga döda får man leta efter; med alla respekt för den personliga katastrofen är de statistiskt sett försumbara. Och denna generation av odödliga är förstås inte dummare än att de upptäckt det och dragit sina slutsatser. Varför skulle de bry sig om vad som drabbar enbart riskgruppen? Varför foga sig i åtgärder som innebär att de själva kanske förlorar sitt jobb, inte kan röra sig fritt på stan, inte får resa eller på en strand, en läktare eller i en bar inte får trängas som vanligt?

Mitt intryck är att de inte heller överhövan bryr sig. Innan jag själv som coronapatient hamnade på sjukhus stövlade jag en gång i veckan behandskad till Ica, utrustad med lapp för att ingenting glömma. De unga jag mötte såg mig knappast. Kanske var de kränkta: för sådana som jag måste de göra uppoffringar. Ibland blängde någon irriterat. Dock var jag då kärnfrisk – alternativet i min ålder vore väl att redan vara död. Som jag såg det var det de unga som borde hålla sig ur vägen, förmodligen redan nersmittade fast utan konsekvenser eller till och med symtom – som därför borde visa hänsyn i stället för att uppfatta mig som störfall.

Störning av vad? Av deras självupptagna värld utan plats för andra?

I så fall en unik historisk rockad av roller: i alla tider har det varit de spetälska som ska hålla sig undan och isoleras, inte de friska. Dessutom de yngre som ska respektera de äldre. Och jag vill bestämt hävda att det utomlands fortfarande är så.

Bara inte hos oss.

Coronaviruset skapar inte, men blottlägger och inskärper åtskilliga klyftor i vårt samhälle: mellan stad och land, familj och ensamstående, mellan rik och fattig. Och den viktigaste och sannolikt djupaste – den mellan ung och gammal. Nu ser vi den plötsligt tydligt. En mycket svensk klyfta i ungdomskultens land där regering och parlament är som ett stort dagis, med en partiledare som är mammaledig, med redaktioner där snart ingen är över 50, där pensionen faller som en bila, ett land så starkt ålderssegregerat att utländska gäster förvånas när de inte ens i våra familjer finner något umgänge över generationerna.

Blandar dem gör vi väl numera bara på dansbandsgolvet. Resultatet är en jämnstruken tristess och denna förskjutning av all makt till de odödligas fördel.

Kanske har myndigheterna riktat sin vädjan om hänsyn och solidaritet till ett samhälle som inte längre finns. Talat för döva öron: till ett alltmer själviskt, atomiserat Sverige alltmedan den maktlösa äldre generation som byggde landet dör som flugor på äldreboendet.