Richard Swartz: Erotiken var det sista frirummet i kommunismens Prag

Inte oväntat är det Milan Kundera, häromdagen 90 år fyllda, som beskrivit sig själv bäst: en hedonist, fångad i den fälla som gillrats av en extremt politiserad värld.

Prag är en liten stad och historierna om hans erotiska eskapader var på den tiden otaliga. Och han var framgångsrik, en atletisk charmör med en boxares brutala skönhet; dessutom spelade han piano. Kundera och den några år yngre Vaclav Havel kunde aldrig tåla varandra, varken privat eller politiskt, och i Prag skvallrades om att det hade att göra med att de alltför ofta konkurrerade om samma kvinnor. Alltså alfahannen mot vad som så sent som förra säsongen kallades the new sensitive man (vart tog han förresten vägen?).

Vem av dem som var mest framgångsrik låter sig väl knappast längre utredas. Det gör nu inte så mycket; ingenting är ju så tröstlöst nattståndet som erotisk arkeologi.

Viktigare är att erotiken lever vidare som huvudtema i Kunderas författarskap där det ideligen varieras i olika tonarter, mestadels i de mollstämda eller åtminstone melankoliska. I det extremt politiserade samhället blir erotiken det sista frirummet och Prag var ett sådant samhälle fram till kommunismens fall. Bara i famntaget kunde friheten överleva, en sista tillflyktsort eller exil undan den realsocialistiska verkligheten med alla dess politiska och ideologiska tvång.

Men inte ens tätt omslingrade får de älskande vara i fred; obevekligt – Kundera är en författare som med nästan sadistisk konsekvens förstör illusioner och hopp – visar han oss hur också det allra mest privata förgiftas i ett sådant samhälle, hur politik och ideologi blir till ofrivilligt sällskap åt paret där i sängen, i värsta fall tar gestalt som angivare eller spion med en långt mer polisiär än lustfylld trekant som följd.

Men redan innan privatlivet har konsten förgiftats. Också av det har Kundera personlig erfarenhet, fast då på den politiserade världens sida när han i ungdomen uppträdde som poet och stalinistisk försångare. En mycket kort tid visserligen, innan han slutgiltigt bröt med Partiet och kommunismen, men en erfarenhet som inte lämnat honom någon ro och som både självkritiskt och sarkastiskt dissekerats i hans kanske bästa roman (med den kongeniala titeln ”Livet finns någon annanstans”).

En talanglös konstnär kopulerar här offentligt med poesin: en konstform som med sin lyriska känslosamhet och sitt exalterade tonläge enligt Kundera skulle vara som gjord för politiskt missbruk. Poeten skulle avundas politikern (eller boxaren) själva Handlingen, därför ofta bli till hans hantlangare. Till en ”nyttig idiot” eller något ännu värre. Och Kundera ger oss exempel: stora diktare som Majakovskij, Lermontov, Keats eller Rimbaud.

Ur deras sällskap räddar Kundera sig genom att ersätta poesin med romanen. Det rör sig om ett antingen – eller. Romankonsten stiliseras till ideologins och politikens motpol, till själva inkarnationen av oberoende och frihet. Bara romanen skulle förmå utforska vår existens och dess syfte är varken bekännelse eller introspektion: i stället handlar det om en undersökning, om en finmaskig varp att dra genom det okända, och vars resultat inte har med sanning utan med sannolikheter, med insikt och inte moral, att göra. Till sitt väsen är denna undersökning dessutom ironiskt lekfull; ingen människa skulle vara så immun mot ideologier och politisering som just homo ludens (och erotik förstås den ljuvaste av lekar).

Kundera är en författare som med nästan sadistisk konsekvens förstör illusioner och hopp.

Sådana programmatiska föreställningar skulle efter invasionen i augusti 1968 mycket snart göra det omöjligt för Kundera att publicera sig i Tjeckoslovakien. Pragvåren hade blivit höst, nu var det färdiglekt. 1975 kan han resa till Frankrike. Politiken hade givit honom yrkesförbud och gjort hans existens omöjlig i det egna landet. Han skulle aldrig komma tillbaka. Men sin exil förvandlar han till nytt hemland, byter språk och insisterar på att räknas som fransk författare.

Det är frestande att se detta som de yttersta konsekvenserna av en extremt politiserad värld, men Kundera vägrar att kalla sina nu franska romaner för politiska. Faktum är att hans teman alltmer kommit att handla om just exil och identitet, allt mindre om Eros och politikens faror, att hans romaner alltmer kommit att likna filosofiska essäer.

Ändå tror jag att det är den så att säga tjeckiska delen av hans författarskap som kommer att ingå i vår europeiska kanon, som vid sidan av landsmannen Bohumil Hrabals verk blir kvar som viktigaste vittnesbörd om en tid då den kommunistiska diktaturen fångade hela nationer i Centraleuropa i sin fälla. Åtminstone i den meningen borde han kunna räknas till den tjeckiska litteraturen, även om många tjecker känner sig provocerade av att han vägrat att återvända hem till Prag.

Fast det rör sig snarare om ett missförstånd och sannolikt är det Kunderas prosaiska nykterhet som hindrar honom. Ty dagens Prag är inte längre hans; en återkomst skulle inte kunna väcka den ungdom till liv som är förbi och borta en gång för alla, i stället utsätta honom för risken att hamna i den kitschiga sentimentalitet som hör så intimt samman med den extrema politiseringens fälla.