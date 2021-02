Richard Swartz: Handen på hjärtat, har ni haft någon användning av er kropp på senare tid?

Sträcker jag ut mina armar har jag en räckvidd på nästan två meter. Där tar min kropp slut och världen börjar. Min hud håller kroppen samman, bortom denna gräns börjar vad som inte längre är ”jag”.

Två meters räckvidd är inte mycket. Den uppfattningen delar resten av mänskligheten med mig som därför från första början ansträngt sig att förlänga den med diverse instrument, först mycket handgripliga som en sten eller ett spjut. Senare kom hjulet och vägar för att förflytta kroppen snabbare, hävstång och slägga för att kunna lyfta och slå bättre, lur och mikrofon för att övervinna avstånd och kvickt kunna transportera ljud (språk) som kroppen ger ifrån sig.

Med tiden har instrumenten blivit alltmer virtuella. Numera räcker det att med en fingertopp trycka på en knapp eller med kanske två scrolla en skärm. Vips har mitt ”jag” tänjts och förlängts. Det har expanderat och samtidigt, paradoxalt nog, gjort sig ännu mer oberoende av min kropp. Men alla dessa förlängningar av vårt ”jag” ser vi som framsteg, inte som en fara som kan vända sig mot den kropp som de ska tjäna.

Det finns förstås historiska undantag. Sabotörer och ludditer, så kallade maskinstormare, slog sönder instrument som vävstolar när de hotade att beröva dem existensen – egentligen deras kroppar, som nu kom till bara begränsad användning. Teknologins rasande utveckling för med sig kulturell-existentiella förändringar. Den tjeckiske författaren Karel Capek uppfann redan 1920 den ”robot” som i människans tjänst snart vänder sig mot henne och tar över. Det var tänkt som varning. Men Capek var humanist och vad han varnade för fick i hans pjäs ett lyckligt slut.

I dag skulle han nog inte vara lika optimistisk.

Någon protesterar. Vad är då dagens kroppsfixering, joggning, stavgång, skrotlyft på gymmet, om inte bevis för kroppens starka ställning i vår tid? Men förstoring av rumpan, magrutor och fettsugning tror jag säger oss mer om saken; alltså en sentimental, bokstavligen reaktionär estetisering där kroppen ska räddas åtminstone som skönhetsprojekt. En långt mer defensiv än offensiv strategi: inte längre ett försök att förlänga kroppen utan att rädda det lilla som ännu kan räddas av den.

Och denna dekadenta strategi står långt mer i ensamhetens än i kroppens tjänst.

Ensamheten är först och främst ett fysiskt tillstånd. Ja, vi kan vara ensamma i en folkmassa, men utan den blir vår ensamhet robinsonsk, vars författare blev tvungen att uppfinna Fredag för att hans hjälte inte helt skulle gå under i sin ensamhet. ”No man is an island”, skriver John Donne hundra år innan Daniel Defoe. Ty ”jagets” yttersta strävan är, också när det inte är medvetet om det, att nå ett annat ”jag” för att tillsammans bli till ett ”vi”. Inte för att uppnå det omöjliga – smälta samman eller krypa under en annan människas hud – men för att röra vid huden, genom ögonen se in i en annan människa, omfamna och för ett ögonblick förena sig med henne.

Ingenting av detta är möjligt utan vår kropp. Själv har jag nått en ålder då min alltmer är upptagen med att släcka ner, somna in eller dra sig tillbaka. Det ena efter det andra fungerar inte längre som förr. Kroppen sviker mig. Det är trist, men naturligt och oundvikligt. Det kallas ålder. En helt annan sak är när kroppen nervärderas och begränsas inte av ålder utan av vår virtuella kultur: paradoxalt nog i namn av att göra den mer allsmäktig.

Jag vill på plats se om fisken är färsk, fönstershoppa i stans centrum och inte äta middag över länk med en vän i Wien.

Handen på hjärtat: har ni haft någon användning av er kropp på senare tid? En eller två meter – det varierar från land till land – är det avstånd vi bör hålla till en annan kropp för att minska riskerna för att smittas av coronaviruset. Som pandemi hotar det oss till livet, särskilt då de riktigt gamla. Samtidigt är viruset ett angrepp på vår kroppslighet i sig och de åtgärder vi vidtar mot viruset går direkt ut över den. Den ena kroppen har blivit till den andras fiende: som vår teknologi arbetar coronan på att göra kroppen överflödig, till sist kanske helt avskaffa den.

Många tycks redan bejaka ett sådant kroppslöst samhälle där alla jobbar hemifrån, handlar och träffas på nätet, umgås via Skype och sammanträder i videokonferenser medan allt färre förflyttar sin kropp på grund av flygskam. För mig vore ett sådant liv som att befinna sig i helvetets förgård. Utan användning av armar för att kramas eller lägga om någons axlar? Eller fötter och ben för att flanera? Men jag vill på plats se om fisken är färsk, fönstershoppa i stans centrum och inte äta middag över länk med en vän i Wien. Min erfarenhet av arbete tillsammans med andra säger mig dessutom att allt viktigt sker genom ett ögonkast eller vad som viskas i ett öra och att alla beslut fattas i kaffepausen.

Och till allt detta behövs kroppar.

Ingen själ utan kropp, heter det. Men kanske räcker det med en hjärna? Bevarad i något slags kemisk lösning som garanterar mänskligt medvetande utan onödiga fysiska manifestationer? Kanske kan så även den mänskliga drömmen om evigt liv förverkligas. Är det då fortfarande jag? Kanske. Om jag inte sätter alltför stort värde på mitt hår, mina fräknar, mitt kön och ett eller annat inre organ.

Fast vad jag ska med evigt liv till utan en kropp att erbjuda någon annan, blir jag inte riktigt klok över.