Richard Swartz: Kina är på väg mot samma återvändsgränd som Sovjetunionen

Alla är rädda för Kina. Mittens Rike är på väg att återta sin plats som världens mäktigaste stat. Ekonomiskt, politiskt och militärt går det redan att föreställa sig, fastän kanske inte kulturellt. Men helt säkra ska vi inte vara; Kina är ändå världens äldsta, fortfarande existerande högkultur.

Vår rädsla för Kina är av det molande slaget. Vi började känna av den när den store reformatorn Deng Xiaoping besökte Amerika för 40 år sedan och bävan har sedan stadigt vuxit tills den i dag kan diagnostiseras som kronisk. Till en början var det ingen självklarhet. När jag för 25 år sedan bodde i USA förvånades jag över hur landet redan då höll på att översvämmas av kinesiska varor. Det räckte att läsa på lappen, på kartongen eller vända på koppen – Made in China.

Samtidigt älskade amerikanerna att tala om The American way of life och berömde sig av att ha besegrat kommunismen. Men hade det skett för att de skulle göra sin vardag alltmer kinesisk?

Nikita Chrusjtjov lovade på sin tid att ekonomiskt överträffa och begrava kapitalismen med USA i spetsen.

Nikita Chrusjtjov lovade på sin tid att ekonomiskt överträffa och begrava kapitalismen med USA i spetsen. Säker på sin sak försåg han oss med en tidtabell när det skulle ske. Vi trodde honom inte för ett ögonblick. Vi fick rätt. Några decennier senare var det Sovjetunionen som begravdes. Fast vad Sovjetunionen gick bet på fruktar vi att Kina kanske klarar av så att detta århundrade blir kinesiskt som det förra var amerikanskt. Det skrämmer oss. Och vår rädsla går i dagen som ett amalgam av just fakta, känslor och fördomar som väl säger minst lika mycket om oss som om Kina.

Först Donald Trump har bestämt sig för att sätta kineserna på plats. I hemlighet är också vi – halvt skuldmedvetna – tacksamma mot den amerikanske presidenten för det, klara över att vi européer är alltför söndrade, för små och svaga, för att själva kunna göra något åt saken. Kineserna framstår som vår raka motsats: dessa myriader av människor, alla som stöpta i en och samma form, besjälade av en känsla av kulturell och rasistisk överlägsenhet samt önskan att ta revansch för alla de historiska förödmjukelser västvärlden skulle ha utsatt dem för.

Men hur farligt är Kina egentligen?

Under den kinesiska folkkongressen denna vecka fick vi veta att landets ekonomi växer med 6 procent, den lägsta tillväxten sedan 1990. Det skulle saknas ”effektiva investeringar” och ”självständiga innovationer”. Ty till dem kan knappast räknas investeringar i bostäder och infrastruktur, till inte ringa del onödig och oanvänd, finansierad genom en gigantisk skuldsättning; landets skuldkvot är officiellt över 300 procent av bnp. Så hålls åtminstone sysselsättningen uppe.

Samtidigt har länder som Vietnam eller Bangladesh tagit över en växande del av den inkomstbringande billigexport som jag för 25 år sedan förvånades över i USA, då ett exklusivt kinesiskt monopol. Kommunistpartiet oroar sig för att många företag – statliga och privata – redan balanserar på randen till konkurs och att en omfattande arbetslöshet är en snar framtida möjlighet.

Alltsammans konjunktur, säger optimisterna. Varje ekonomi går upp och ner, det handlar bara om en tillfällig svacka. Det tror jag nu inte. I stället att Kina nu närmar sig det klassiska – och i den meningen banala – dilemmat för varje stat som försöker förena plan med marknad, diktatur med demokrati. Och ett överväldigande historiskt material, främst från Östeuropa, visar att detta inte är möjligt.

Inte i längden, bör tilläggas. Det var Deng Xiaoping som proklamerade att det inte spelar någon roll om katten är vit eller svart så länge som den fångar möss, och så sanktionerade inslag av marknad och ”friheter” i ett i övrigt oförändrat diktatoriskt system. I några decennier har det givit imponerande (ekonomiska) resultat i Kina som en gång i Östeuropa, där i blygsammare skala och under långt kortare tid.

Men snart gick allt i stå. Kina närmar sig nu den oundvikliga zoologiska insikt som det kommunistiska Östeuropa gjorde för nästan ett halvt sekel sedan: parar man två hundar får man valpar, två katter föder små kissemissar, men parar man en hund med en katt blir det ingenting.

I decennier brottades man i Östeuropa med detta zoologiska faktum, försökte övervinna det genom försiktiga ekonomiska reformer, varje gång med samma resultat. Det blir ingenting. Det går inte. Plan och marknad låter sig inte harmoniskt förenas. Och varje gång var det planen (diktaturen) som blev kvar och marknaden (demokratin) som avvecklades och sopades ut.

En diktatur av kinesiskt slag låter sig inte genom reformer förvandlas till en demokrati. Ändå ville många i väst länge inbilla sig just det, trots att Historien inte känner till några sådana förvandlingsnummer. Diktaturer störtas eller kollapsar. Det vet förstås även Xi Jinping, vars svar på vikande ekonomisk tillväxt och krav på diverse modesta friheter är mer av förljuget skryt, mer av plan, övervakning, censur och repression. Med demokrati har det inget att göra. Samtidigt vet han att ständiga materiella framsteg är regimens enda legitimitet.

Och Gud nåde det kinesiska kommunistparti som inte levererar.