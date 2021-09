Richard Swartz: När USA lämnar börjar klockan ofrånkomligen att ticka för talibanerna

”Ni har klockorna, vi har tiden.” Det är ett uttryck av något osäkert ursprung, vanligen tillskrivet någon afghansk taliban.

Säkert är bara att det inte har västerländskt ursprung: efter kommunismens fall förklarade Francis Fukuyama i början av 90-talet att Historien kommit till sitt slut; i alla fall var det så han uppfattades. Snart skulle alla världens stater bli demokratier. Något alternativ fanns inte längre. Den 11 september 2001 förstördes den illusionen. USA gick i krig mot terrorn, personifierad av islamisten Usama bin Ladin, som med talibanernas goda minne höll sig gömd i Afghanistan.

Resten är berättelsen om 20 år av krig, det längsta i USA:s historia.

Egentligen besynnerligt. Visserligen är USA en mycket ung nation med mycket litet av just Historia, men 20 år är ändå ett ganska kort krig, i alla fall i jämförelse med Europa där de lätt kan bli trettio eller hundra år långa. På annat håll i världen går de som normaltillstånd på sparlåga och tar egentligen aldrig slut. Krig förresten. På 20 år har USA förlorat färre än 2 500 soldater; mindre än en tredjedel av vad Nazi-Tyskland dagligen (!) förlorade efter Stalingrad fram till krigsslutet. Med all respekt: USA:s militära insats i Afghanistan var ett slags polisövervakning från luften medan talibaner på mopeder och utrustade med bara handeldvapen ägnade sig åt överfall och terror på landbacken.

I ett sådant ”krig” kunde USA aldrig besegras på slagfältet – man tröttnade på det. Tålamodet tröt, en egenskap som saknas i amerikansk mentalitet och tradition. I stället ses just otåligheten som dygd, som icke-materiell motor bakom handlingskraft och ett effektivt utnyttjande av Tiden. En amerikansk (västerländsk) klocka strimlar den till dagorder och kvartalsrapporter och mäter den ner till sekunden, ofta till dess bråkdelar. Och kan inte resultat uppvisas blir amerikanen först nervös, sedan ännu mer otålig, innan han plötsligt kan tröttna och ge upp alltsammans: han lägger ner projektet.

Mäter en taliban tiden? Säkert. Men på sitt sätt, mindre hysteriskt och väl bara ganska grovt från soluppgång till solnedgång för att reglera dygnets bönestunder. Och man har tålamod: ett annat sätt att säga att vi har Tiden och behöver ingen klocka. Och skulle den ändå finnas är den, som en gång i det agrara Europa som fortfarande trodde på Gud, snarare en statussymbol. Ett smycke. Inte ett funktionellt instrument.

Var då alltsammans förgäves? I mycket är det en fråga om tidsperspektiv.

Vad som nu än sägs i Washington är det klart att man på kort tid – kanske halvt omedvetet – ville bygga om det feodala Afghanistan till en modern, helst demokratisk nationalstat. Vad som på sovjetiska hette femårsplaner och på maoistiska ”det stora språnget” heter på amerikanska make the world safe for democracy, åtminstone quick fix eller crash program. Men varje gång handlar det om samma sak: Historien/Tiden ska inte så mycket avskaffas som likt en buljongtärning komprimeras; tanken är att komma i kapp omvärlden genom efterapade samhälleliga processer i ultrarapid. Nästan alltid slutar det illa: först begås våld på Tiden, snart på människor. Ett modernt samhälle eller en nation kan inte bombas fram, men inte heller genom att om än aldrig så välmenande tvingas på klockor och stämpelur.

”Det får ta den tid som det tar” är mer djupsinnigt och klokt än det låter.

Demokrati kräver för mycket av frihet under personligt ansvar och do it yourself i ett land där individen i strikt mening inte existerar och alltid någon annan talar om för dig vad du ska/får eller inte ska/får göra. Det enda beslut man har att fatta är när det blivit dags att byta sida och arrangera sig med den för tillfället starkaste. Alltså en tidsfråga. Och när amerikanerna reser hem är talibanerna de starkaste.

Var då alltsammans förgäves? I mycket är det en fråga om tidsperspektiv. 20 år är i ett historiskt sådant en kort tid, för den enskilda människan en lång. Jättelika resurser har i den afghanska vardagen använts till att visa på ett alternativ som har anammats av otaliga människor som inte kommer att glömma det. Samtidigt är talibanerna katastrofalt illa utrustade att regera ett samhälle. Blir det ens möjligt? Afghanistan blir nu en pariastat utan pengar (de finns i väst), utan egna kompetenta kadrer, med lågt folkligt stöd och långt fler inhemska fiender än allierade, dessutom utan egna attraktiva idéer att ersätta 20 års försmak av demokrati och frihet med.

Vad kan de ens göra med sin makt? Med bajonetter kan man göra nästan allt, bara inte sitta på dem (Talleyrand).

Nu ska talibanerna sitta ner och regera. Men deras islamism har ingen plats för demokrati och därför inte heller för frihet. Illa eftersom den efter människans självbevarelsedrift är livets starkaste kraft. Snarare är det därför friheten som i Afghanistan har Tiden på sin sida – och mer av den till sitt förfogande än varje regim eller program som är byggd på att bekämpa den.

Åtminstone i den meningen hade Francis Fukuyama rätt: det finns inget alternativ till den demokrati som är det enda sättet vi kan ta hand om friheten på. Det är talibanernas Tid som är utmätt, fast inte så mycket på grund av klockan som av människans natur.