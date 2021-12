Richard Swartz: Reportern ska vara där – men historien skrivs bäst av dem som inte var med

Häromdagen deltog jag i en debatt om historia i Zürich – ”Att ge mening åt det meningslösa: vad säger oss historien?” Den något svamliga titeln var förmodligen vald med avsikt. I debatten deltog också en politiker och en historiker, undertecknad i egenskap av journalist.

Tanken var väl att täcka in tre olika synvinklar på den historia som på tyska skrivs med stor begynnelsebokstav.

Lär vi något av historien?

Nej, det trodde väl ingen mer än möjligen politikern, fast kanske mest för att försvara sitt existensberättigande. En politiker gör – nåja, i något sällsynt fall – historia. En historiker skriver historia. Och en journalist? Svårt att hävda mer än att utrikeskorrespondenten i bästa fall råkar vara med när och där historia görs.

Men om detta är han mestadels fullkomligt ovetande: trots att jag under mitt yrkesliv upplevt långt fler så kallade historiska händelser än nästan vilken politiker eller historiker som helst, har jag ingen enda gång varit medveten om det. I vad som i efterhand visat sig vara historiskt har jag alltid mer eller mindre rutschat in, in i kaotiska och förvirrande situationer där jag inte haft minsta aning om vad som egentligen sker i vad som synes ske, enbart uppfattat glimtar eller fragment av vad som ändå någorlunda gått att urskilja av skeendet.

Men ingen enda gång har jag medan det ägt rum upplevt det som historiskt.

Enda undantaget är Johannes Paulus II:s första besök i juni 1979 som polsk påve i hemlandet. På plats var det den enda gång jag på förhand visste (och om det var jag inte ensam) att detta är historia, att ingenting längre kommer att vara sig likt. Historien kommer efter påvens besök att ta en ny riktning. Fackförbundet Solidaritet och kommunismens fall skulle så småningom bekräfta det.

Som korrespondent är jag där. Men till skillnad mot en politiker gör jag ingenting. Jag ska inte heller göra något, inte ta ställning, inte välja sida, inte gripa in, ”bara” försöka ta reda på vad som egentligen händer. Som betraktare stå vid sidan om, något jag kan sägas ha gemensamt med historikern. Och precis som han har jag sedan till uppgift att skriva om vad som hänt fast – och det är den stora skillnaden – genast och omedelbart, om vad som pågår i detta nu, och som jag bara upplever i skärvor eller anar konturerna av. Kan det kallas historieskrivning? Självfallet inte. Som historikern måste visserligen även korrespondenten skriva, men så att säga al fresco och utan större möjlighet till eftertanke. Kort därpå hamnar det i tidningen eller i etern.

Det händer att jag långt efteråt läser sådana egna texter och blir då lätt deprimerad över hur ofullständiga och torftiga de är, ofta vid sidan av wie es eigentlich gewesen för att tala med Ranke. Ibland går det något årtionde innan jag i en tjock historiebok får utrett och förklarat vad jag då på plats var med om.

Aha, så var det alltså. Det visste jag inte, trots att jag var där: inte förrän någon som inte var där kunde tala om det för mig.

Historikern är aldrig på plats. Jag föreställer mig det om inte som förutsättning för vad han skriver, så i alla fall som hans största fördel. Jag avundas honom detta stora avstånd i både tid och rum som jag föreställer mig ger honom den överblick och kontroll som korrespondenten saknar; dessutom den tid som den som är på plats aldrig har.

Om historikern skriver historia, i efterhand granskar och ordnar det förflutna, är reportern en samtida iakttagare: ett vittne som med egna ögon och öron registrerar vad sedan handen snabbt ska teckna ner. Inte mycket att komma med. Men någon måste ändå förse oss med en första skissartad rapport om vad som händer och ingen kan därvidlag ersätta journalisten på plats: alltså ögon- och öronvittnet.

Fast duger sådana vittnesmål, i tal eller skrift, också som huvudsakligt underlag för historieskrivning?

Raul Hilberg, Förintelsens kanske mest betydande krönikör och historiker, var på den punkten mycket skeptisk. Kunde man lita på vad de som överlevt koncentrationslägren berättade? Att det gav hela bilden. I tal och skrift gav han uttryck för misstro: många hade glömt, det var ju så länge sedan, många hade då det hände sett eller hört mycket litet, än mindre förstått, upptagna med att överleva.

Hilberg föredrog därför opersonliga fakta framför vittnen. Dokument, tågtidtabeller, med stämplar försedda transportplaner var för honom viktigare. Egentligen en paradox och ett dokumentärt-semiotiskt förhållningssätt till historien som för många var problematiskt.

Hur skulle sådana prasslande snustorra fakta – i vad somliga skulle kalla ”i sin intighet” – som utsaga över Förintelsens mänskliga lidande kunna vara starkare än de få överlevande offrens vittnesbörd?

Hilberg skulle vara en cyniker; (nästan) som nazisterna verkade han reducera människor till siffror och nummer.

Djupt orättvist förstås, åtminstone för den som delar Hilbergs skepsis vad gäller människan som vittne.