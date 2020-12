Richard Swartz: Svenskarna har tagit sig igenom den andra vågen bättre än andra européer

Nu har vi kungsord på att Sverige misslyckats och alla tycks vara ense med kungen. Det gäller förstås coronan. Men vem har misslyckats? Och med vad?

Och vem är det som skulle ha lyckats? Kanske Kina?

Men jag tror mig veta hur och vill inte för mitt liv lyckas till det priset. Dessutom misstänker jag att kinesisk coronastatistik har mer med politisk diktatur än med medicinska fakta att göra. Återstår så i Europa egentligen bara Norge och Finland: de har åtminstone solida siffror på att de inte misslyckats lika grundligt som vi. Klara fakta! Men redan från första början har de spelat i en helt annan division än vi (av skäl som förefaller komplexa och åtminstone för mig är delvis outgrundliga, så att jag här nöjer mig med att konstatera fakta). Där lär de förbli också framöver.

Dock fortsätter vi i provinsiell envishet att mäta oss med ett sällskap vi inte kvalificerat oss för, om inte annat så för att kunna vara bäst i att vara sämst. Och vi framhärdar – när vi inte autistiskt navelskådande jämför oss med oss själva eller hur det borde vara, vilket inte oväntat leder till jämmer och klagan, till sist apokalyptisk självömkan.

Ärligare och mer realistiskt vore att jämföra sig med resten av Europa. Jag skriver detta från Kroatien efter några veckor i Österrike dit jag tog mig från Stockholm i slutet av oktober. Båda länderna är hårt nedstängda, maskplikt råder, här i Kroatien får vi inte längre resa utanför hemkommunen. Trots detta är situationen mer bekymmersam än i Sverige.

Hur jag kan påstå det?

Därför att de på mycket kort tid ätit upp det försprång vi haft i misslyckande. I våras stack Sverige ut med höga dödstal som allvarligt skadade vårt rykte. Vi var det rika, förebildliga landet där folk plötsligt dog som flugor. Nästan alla utom Sverige stängde då ner. Bara stora länder som Italien, Spanien, Frankrike och Storbritannien (och med oss jämförbara Belgien) drabbades långt hårdare, åtminstone om vi mäter i dödsfall/miljon invånare och antal vårdfall på iva. Sannolikt bättre måttstockar än att räkna smittade, siffror alltför beroende av hur många som testas och av den tillfälliga time out som en lockdown innebär.

Enda skillnaden tycks bestå i om – och i så fall när, hur mycket och hur länge – det ska stängas ner. I slutänden verkar allt ge ungefär samma (brist på) resultat.

Men den är ungefär som att pinka i byxorna: först blir det varmt, men riktigt obehagligt när det ska öppnas upp igen. Dessutom utvecklar majoriteten av de smittade inga symptom att tala om. Och har vi redan glömt att smittan en gång på tämligen goda grunder var tänkt som massvaccinering? Inte så rask och effektiv som man då hoppades. Fast ändå?

Men i våras är historia och vad som hänt sedan i höstas är att nu nästan alla europeiska stater är på väg i kapp och många är redan förbi oss. Det har gått rasande snabbt under de senaste två månaderna. Från ytterst låga dödstal har de nu lämnat Sverige på efterkälken (ännu inte 800/miljon invånare, inte mycket mer än i våras). Nästan hela Balkan med ofta över 1.000 är förbi och stora länder som Rumänien och Polen snart i kapp. Långt förbi är Ungern där Viktor Orbán så sent som för en dryg månad sedan hånade Sverige och prisade sin egen coronahantering.

Och de drar ifrån; ökningstakten är snabbare än hos oss.

Ännu tydligare blir vad som den senaste tiden hänt om vi går till antalet vårdfall inom intensivvården. Här befinner vi oss stadigt förankrade på den europeiska botten med fortfarande mindre än 300 fall. Alla andra européer – med något enstaka undantag – har långt fler patienter på intensiven; också ett land som Schweiz. Eller lilla Kroatien med sina 4 miljoner invånare. Och jag vägrar tro att vår intensivvård är så underdimensionerad och överansträngd att den skulle vara nära att kollapsa med kring hälften av de vårdfall som till exempel holländare, tjecker eller belgare klarar av. Ansträngd ja, men inte mer: annars vore något verkligen rotten in the state of Sweden.

Den uppenbara sanningen – som inte noteras i Sverige – är att vi hittills bättre än andra européer klarat den andra vågen. Och då har jag inte tagit hänsyn till de stora fast svårberäkneliga kostnader och skador detta stängande och öppnande överallt i Europa förorsakar samhället (några kommer direkt efter jul att gå in i sin tredje lockdown).

Nu är detta inget försvar av den svenska strategin. Enbart av fakta. Svensk förresten: alla gör samma sak – alltså det ytterst lilla som låter sig göras. Verktygslådan med pandemiinstrument är överallt skrämmande tom, masker och groteskt detaljrika restriktioner ofta obegripliga eller med mycket tvivelaktig verkan. Enda skillnaden tycks bestå i om – och i så fall när, hur mycket och hur länge – det ska stängas ner. I slutänden verkar allt ge ungefär samma (brist på) resultat.

I provinsiell envishet fortsätter vi att mäta oss med ett sällskap vi inte kvalificerat oss för, om inte annat så för att kunna vara bäst i att vara sämst.

Men politiker måste visa handlingskraft också när de är näst intill maktlösa: sent omsider har de insett det även hos oss. Dock kommer i vårt land alltid ”långsamt och lagom” att gälla, nedärvt i vårt samhälleliga dna, en så kallad strategi som fungerar bra i normala tider, men inte i kris. Nu befinner sig hela Europa i kris. Att totalt stänga samhället tills ett vaccin börjar verka, vore väl medicinskt det enda effektiva, men då lär man få vänta kanske ända till sommaren. Ett halvår eller mer.

Fast så länge klarar ingen demokrati att bomma igen utan att bli till en karikatyr av Kina.